"Пропал дар речи": Насте Ивлеевой на взбесившей россиян вечеринке подарили бриллиантовое колье за миллионы

Телеведущая, блогер Настя Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Настя Ивлеева, с помпой отметившая свое 30-летие в одном из ресторанов в центре Москвы, который день распаковывает подарки. На шикарную вечеринку в стиле кибер-барокко блогерша собрала звезд шоу-бизнеса. Дорогие гости одаривали юбиляршу очень дорогими подаркам. Одним из них блондинка похвасталась в блоге.

Настя Ивлеева получила от Филиппа Киркорова особенное бриллиантовое коле, о цене которого можно лишь догадываться. При виде украшения, по словам именинницы, у нее пропал дар речи. Оно и понятно - такое украшение стоит несколько миллионов рублей.

"Если честно, когда я открыла коробку, то у меня просто пропал дар речи, потому что это безумная красота - невероятная. Я знаю, что это не продается просто так на полках. То есть это очень редкая вещь, за которую еще нужно побороться, чтобы ее приобрести. Филипп, ты прелесть", - обратилась растроганная Ивлеева к королю эстрады, о щедрости которого знает вся светская тусовка. Настя пообещала, что колье она передаст по наследству.

Она также осталась в восторге от презента Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Звездная пара преподнесла ей крестик с изумрудами на тонкой цепочке. "Как я обожаю этих двоих людей. Алла Борисовна является для меня кумиром. Буду носить, вспоминать и никогда не снимать. Спасибо вам большое, мне безумно приятно!", - сказала Ивлеева.

Даня Милохин презентовал подружке соломенную шляпку за 54 тысячи рублей. Клава Кока вручила банный халат за 34 тысячи.

Элджей удивил жену долгожданным кольцом с внушительным желтым бриллиантом. По словам звезды, подарок мужа - это именно то, что ей нужно. Ивлеева также сообщила, что на распаковку всех подарков у нее уйдет несколько дней.

Напомним, Анастасия Ивлеева отметила юбилей роскошной вечеринкой в стиле кибер-барокко. На праздник к блогерше приехали практически все представители российского шоу-бизнеса. Среди гостей были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин, Николай Басков, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и многие другие. Телеведущая потратила около 10 миллионов на свой юбилей. Праздник прошел с небывалым шиком, что разозлило многих россиян.

Народ буквально пришел в ужас от показной роскоши. Фолловеры не стеснялись в выражениях. "А ведь на этот шабаш смотрят наши дети и внуки! Какой пример для подражания?!", "Ярмарка тщеславия", "Ужас просто", "Срамота одна, тьфу", "Какая пошлость и гадость!", "Ком слезный в горле стоит от такой «элитки», ненависть к ней становится все сильнее", "Почему у нас фрики процветают, а рабочие люди влачат нищенское существование. Это же уму не постижимо устраивать вечеринки на миллионы", - гневались пользователи соцсетей.