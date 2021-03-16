Повысить производительность и сделать людей счастливее: Испания переходит на рабочую четырехдневку

Испанские трудящиеся давно уже находятся в авангарде движения за расширения права на отдых Фото: REUTERS

Испанские трудящиеся давно уже находятся в авангарде движения за расширения права на отдых. Еще в 1919 году они первые отстояли право на 8-часовой рабочий день после массовых забастовок в Барселоне, Валенсии и других городах, а сейчас замахиваются на новое достижения - жители Пиренейского полуострова планируют ввести четырехдневную рабочую неделю.

Зачинателями эксперимента стала левая партия «Мас Паис» (этот пункт, кстати, записан в ее предвыборной программе), которая и сообщила о достижении соглашения с правительством по поводу введения 32-часового рабочего дня. Пока эта инициатива будет работать в качестве эксперимента, который растянется на три года. Причем власти готовы частично компенсировать расходы бизнеса на подобные рискованные шаги, на что из бюджета планируется выделить около 50 миллионов евро.

Всего в проекте участвуют около 200 компаний, в которых работает от трех до шести тысяч человек. Глава «Мас Паис» Иньиго Эррехон буквально продавил проект, пролоббировав его в министерстве промышленности, торговли и туризма и профсоюзах. Аргумент простой — испанцы занимают одно из первых мест в Европе по числу отработанных часов, но вот только продуктивность хромает, так что надо «интенсифицироваться».

Первыми опыт работы на четырехдневке применил в Испании разработчик компьютерных программ Software Delsol, который с января прошлого года вычеркнул пятницу из расписания для большей части сотрудников, а оставшихся перевел на «плавающий» график. В результате практически все показатели компании увеличились, а удовлетворенность работников повысилась. Правда само предприятие было относительно небольшое — всего 181 человек, поэтому их опыт пока не вполне релевантен, в связи с чем власти Испании и решили повторить эксперимент на более масштабном уровне.

Правда не все работодатели оказались довольны перспективой меньше видеть сотрудников. Например, владельцы небольших отелей утверждают, что просто не смогут позволить себе сокращение рабочей недели, ведь они трудятся круглосуточно и в случае, если сокращенная неделя станет обязательной, они понесут финансовые потери. Многие индивидуальные предприниматели наоборот требуют того, чтобы работать еще больше, а не меньше.

Испания станет первой западноевропейской страной с таким маленьким числом рабочих часов в неделе. Сейчас лидером является Франция с 35-часовой рабочей неделей для большинства предприятий, хотя на практике время работы сотрудников практически не ограничивается, а период свыше 35 часов оплачивается как сверхурочный. До этого в 2019 году «Майкрософт» сократила один день в рабочей неделе своего японского представительства, зафиксировав в итоге рост производительности (в продажах на одного работника) на 40 процентов.

В России, кстати, подобные инициативы не раз озвучивались на разных уровнях. Например, 11 марта омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чтобы помочь им совмещать работу и домашние обязанности. А на самом высоком уровне о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю впервые публично высказался глава правительства Дмитрий Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда в Женеве в начале июня 2019 года.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Павел ПРЯННИКОВ, историк, публицист, основатель Телеграм-канала Толкователь

- Тенденция на сокращение рабочей недели является одной из самых «горячих» тем в современном Западном мире, где, кстати, трудятся в последние годы все меньше. Думаю, что в течение 10-20 лет во многих странах придут к этому формату работы.

Причем это не столько «забота о человеке», сколько продуманное и экономически выверенное решение. Эксперименты, подобные испанскому, как раз и предназначены для того, чтобы определить все преимущества и недостатки сценария перед его практическим применением.

Во многом сокращение рабочего времени обусловлено борьбой с безработицей, ведь предпринимателям придется нанимать дополнительных сотрудников, что создаст новые рабочие места. Кроме того, подсчитано, что в свое свободное время люди тратят больше денег на свои развлечения и досуг, которые опять же пойдут на стимулирование потребления и развитие экономики.