Контрольных и проверочных в школах России станет меньше

Количество контрольных работ и проверок в школе хотят сократить. Фото: Олег УКЛАДОВ

Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки, сокращенно Рособрнадзор, контролирует качество обучения в школах и вузах, проводит ЕГЭ и Всероссийские проверочные работы (ВПР). Во вторник глава ведомства Анзор Музаев держал слово на заседании профильного комитета Госдумы. Вот самые интересные моменты из этого выступления:

- Количество контрольных работ и проверок хотят сократить, чтобы у ребят было больше времени на учебу. Этот вопрос специалисты Рособрнадзора обсуждают с регионами, так что решение не за горами. Всероссийские проверочные работы (ВПР) собираются перевести в компьютерный формат и урезать по времени - до одного урока вместо двух, как сейчас.

- Обсуждают и новый формат государственной итоговой аттестации. В этом году, напомним, те, кто собирается продолжать учиться в вузе, сдают ЕГЭ, а остальные, кому достаточно просто аттестата - выпускные экзамены. Такие послабления оказались бальзамом на душу тех, кто считает ЕГЭ «виновником развала образования» и требует его отмены (обычно это люди, которые лишь что-то слышали про какие-то тесты, и не сталкивались с ними в жизни - прим. Ред.) Что ж, вопрос о смене формата государственной итоговой аттестации (ГИА) снова возник. Что именно поменяют, пока неясно, и дело это нескорое - не раньше 2030 года. Музаев лишь отметил, что учтут развитие технологий в образовании, в частности ресурса «Цифровая образовательная среда». Альтернативой ГИА может стать «электронное портфолио достижений ученика (дипломы с олимпиад и творческих конкурсов, сертификаты о прохождении курсов, медали за победы в соревнованиях и прочие свидетельства успеха - Прим. Ред.), которое накоплено начиная с четвертого класса». А для сдающих ЕГЭ такое портфолио добавит баллов при поступлении в вуз, и везти в приемную комиссию кипу бумаг не придется - удобно.

- В прошлом году из-за коронавируса отменили порог баллов по ряду предметов, необходимый для получения аттестата с отличием и медали «За особые успехи в обучении». Сразу же медалистов стало на 30 процентов больше. Похвальное рвение к учебе? Нет, чиновники подозревают некоторые школы в недобросовестности. Поэтому порог баллов по русскому и математике вернули обратно (не ниже 70 баллов на ЕГЭ).

- ЕГЭ по информатике и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) с каждым годом выбирают все больше и больше выпускников. Того и гляди предмет, который несколько лет назад был в числе диковинных, станет таким же массовым, как и русский язык с математикой. Сейчас на третьем месте обществознание, а информатика на восьмом.