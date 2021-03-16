Наша Наташа: Орейро на самоизоляции запела по-русски

Наталья Орейро очень любит Россию и российских поклонников. Фото: Роман ЗЛОБИН

Все-таки Наталия Орейро - свой человек: она то учит русский язык, то подает документы на гражданство РФ, то выпускает коллекцию одежды "Матрешка" в стиле а-ля рус... Именно в России у звезды "Дикого ангела", на котором выросло поколение миллениалов, самое большое количество поклонников, и Орейро отвечает им взаимностью, приезжая с гастролями (в докоронавирусную эпоху, конечно) и записывая хиты на русском языке.

Так, на днях 43-летняя уругвайская певица и актриса выпустила новую песню "Будем танцевать" о долгожданном окончании пандемии. Трек, который Наташа исполнила с уругвайской группой Bajofondo, звучит на двух языках: куплеты - на испанском, припев - на нашем великом и могучем. О чем этот хит? Все просто: находясь на самоизоляции, Орейро, как и все мы, мечтает вновь увидеться с близкими и наконец обняться.

- Песня была написана в разгар пандемии и записана в пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе, - рассказали представители звезды. - "Будем танцевать" - это позитивный, обнадеживающий взгляд на мир через музыку и танцы. Кстати, группа Bajofondo тоже имеет связь с Россией: одна из ее композиций использовалась российскими гимнастками на Олимпийских играх.

Напомним, сериалами с Наталией Орейро - "Ты - моя жизнь", "В ритме танго", "Богатые и знаменитые" - в девяностых-нулевых засматривался весь мир. Но по-настоящему бешеную популярность актрисе принес "Дикий ангел", показанный в 130 странах, в котором Наташа сыграла трогательную сиротку Милагрос. Ее "Cambio dolor" поклонники узнают до сих пор, а актерский дуэт Орейро с Факундо Арано так тронул зрителей, что все были уверены: они непременно поженятся и в жизни. Но вышло иначе: с 2001 года актриса замужем за рок-музыкантом Рикардо Мольо, пара воспитывает девятилетнего сына.

Орейро записала новую песню на русском. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В своих интервью артистка не раз признавалась: она в восторге от нашей страны и чувствует себя здесь, как дома. К Чемпионату мира по футболу-2018, который прошел в России, Орейро записала песню "United by Love" на трех языках: английском, испанском и русском. А в прошлом году к празднованию 9 Мая Наталия исполнила песню "Нам нужна одна победа".

КСТАТИ

Русские припевы "Будем танцевать"

Припев 1:

Пусть музыка зазвучит,

А мы сможем вновь мечтать, вновь мечтать.

Снова вместе ты и я

Будем танцевать.

Знаю, скоро сможем мы быть рядом,

Обниматься, целоваться.

А пока станцуем это танго,

Я здесь, а ты там.

Припев 2:

Под замком одна и на диване,

Ритм услышу музыкальный.

Возьму маску и при всем параде

Выйду подышать...

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