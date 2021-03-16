Карен Шахназаров: Горбачев не смог воспользоваться успехом на референдуме 1991 года

Карен Шахназаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

В те дни, когда в марте 1991-го в 9 из 16 советских республик готовились к референдуму о судьбе СССР, режиссер Карен Шахназаров завершал монтаж и озвучку для показа на Каннском фестивале своего фильма «Цареубийца» с Олегом Янковским и Малкольмом Макдаэуллом в главных ролях. Фильм удивительно лег на то состояние, в котором находились многие в Советском Союзе.

«КП» связалась с руководителем «Мосфильма».

- Карен Георгиевич, вы помните свое состояние тогда — мысли были заняты картиной или референдум вас тоже «зацепил»?

- 30 лет назад люди голосовали за то, что остаться в СССР или жить в новой стране, а я, действительно, монтировал и озвучивал свой фильм «Цареубийца» . Возможно, это последний советский фильм, вышедший в большой прокат еще в Союзе.

- В Каннах он точно оказался последним советским фильмом.

- Да, на наши экраны «Цареубийца» вышел после августовского путча. А авторская версия успела попасть в Канны, в основной конкурс в мае. А в кинотеатрах на сеансах даже столкновения были.

- Кого с кем?

- Выясняли отношения люди с разными политическими взглядами. Коммунисты то ли с демократами, то ли с монархистами чуть ли дрались после сеансов.

- Откуда такая агрессия?

- Наложилось ощущение от того, что происходит в фильме, на то, что происходило в стране. Архиактуальная картина оказалась. И болезненно многими воспринималась. Общество раздергано было.

- Но на референдуме то вы свой голос отдали?

- В марте 1931 я был за то, чтобы Союз остался. В нынешней ситуации - наверное, не голосовал бы за полное восстановление СССР. А голосовал бы за частичное восстановление — за Россию вместе с теми, кто хотел бы с нею жить в одном Союзе.

- Но референдум же был не только за то, сохранить или нет Советский Союз...

- Сегодня многие подзабыли, что то голосование 30-летней давности было в значительной степени элементом борьба между Ельциным с либералами и Горбачевым. Многие тогда уже понимали, куда Ельцин клонит.

- Куда же?

- Там были подтексты. Это была более сложная история, чем ее сейчас представляют. Яростная борьба была демократов во главе с Ельциным с Горбачевым. Демократы же выступали за распад СССР. Тогда возникла формула «берите суверенитета сколько сможете унести». И референдум стал попыткой Горбачева подкрепить свою позицию и свое положение волеизъявлением народа.

- Большинство на референдуме сказало «да» Союзу, но ни стране, ни ее президенту это не помогло...

- Горбачев не смог тогда воспользоваться той победой. И совершил массу ошибок во внутрипартийной борьбе, которая стоила ему и поста президента СССР и самой страны.

Мне тогда было 39 лет, и я хорошо помню подробности тех событий...