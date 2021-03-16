Оскорбивший россиян актер Алексей Серебряков вернулся из Канады в Москву

Актер Алексей Серебряков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Алексей Серебряков, известный своими скандальными заявлениями в адрес России, вернулся из Канады на Родину. Звезда фильмов "бандитский Петербург", "Левиафан" и "Груз-200" не уточнил, почему вернулся обратно. При этом он посчитал нелепым сравнивать, в какой стране лучше жить.

Алексей Серебряков уехал с семьей в Канаду в 2012 году. Вместе с женой Марией воспитывает троих детей, двое из которых - братья Степан и Данила - приемные, а старшая Даша - дочь жены от первого брака. Причиной своего отъезда восемь лет назад артист называл "неблагоприятную социальную обстановку" в России и "рост нетерпимости". Однако на днях стало известно, что Алексей вернулся на Родину.

На одной из столичных кинопремьер актер появился вместе с падчерицей. Светские репортеры при виде звезды тут же стали интересоваться, живет ли он сейчас на две страны. На что Серебряков ответил: "Нет, я живу сейчас в России".

Алексей Серебряков с дочерью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позже он и вовсе поспешил объяснить, что его просто "неправильно поняли". "Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", - цитирует артиста издание Super.ru.

На вопрос, почему он вернулся домой и что его не устроило в Канаде, Серебряков ответа не дал. Он также сказал, что сравнивать, в какой стране лучше жить, нелепо. За восемь лет проживания в Канаде Алексей так и не получил местного гражданства.

Напомним, Алексей Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве". Многие коллеги артиста выступили с критикой его заявления. Режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова "нелогичным и подловатым". Режиссер Андрей Кончаловский, в свою очередь, отметил, что позиция актера вызывает у него только сочувствие. В свою очередь, певец Юрий Лоза предложил забыть о Серебрякове и не предлагать ему роли в российских фильмах. Он напомнил, что артист переехал в Канаду, поэтому ему "наплевать", что о нем говорят в России.

Оскорбленные россияне также обрушились на Серебрякова с критикой. В соцсетях она разразились гневной отповедью в адрес актера.