Как сотни тысяч православных в Африке могут оказаться России ближе, чем соседи

Джибути, Восточная Африка. Здесь будет православный монастырь Св. Марии Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

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Часть 1

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИЧЕМ ТУТ МАНИЖА?

Я долго думал, как начать этот текст. Можно было — с африканского берега Индийского океана, где я сфотографировал «быстровозводимую мини-мечеть» — турецкие фонды строят их в местных бедных селеньях, не забывая рисовать на стене свой флаг со звездой-полумесяцем.

Можно было — из другой части Африки, христианской Руанды, где мой проводник Мерлин рассказывал, что в детстве ходил в католический костел, а сейчас — в протестантскую кирху. Потому что, когда 27 лет назад в Руанде начался геноцид (одни темнокожие в течение ста дней вырезали миллион других темнокожих за «неправильную» национальность) — священники-паписты с энтузиазмом выдавали паству на расправу убийцам.

Наконец, можно было начать с Ватикана, где три недели назад «добровольно» ушел в отставку кардинал-префект Роберт Сара. 75-летний падре — один из последних иерархов католической церкви, открыто выступавший против гей-браков и нелегальной миграции. И правильно, долой гомофоба-расиста!.. Ах да, отец Роберт — темнокожий родом из Гвинеи. Его «бедный Юг» — последний регион земли, где число католиков, в отличие от атеистического Запада, не уменьшается. Однако теперь африканцы начинают роптать: а нужна ли нам Римская Церковь, погрязшая во грехе?..

Но потом я услышал про нее. Про певицу таджикского происхождения Манижу.

Карта.

КАЖДЫЕ ШЕСТЬ МИНУТ УБИВАЮТ ПО ХРИСТИАНИНУ

Манижу отправляют на песенный конкурс «Евровидение» — представлять Россию. Она же с декабря 2020 года — Посол доброй воли Агентства по делам беженцев ООН. В этом качестве раздает интервью, проливая слезы о нелегкой судьбе ее соотечественников-мигрантов в России.

Жалко ли мне гонимых беженцев-мусульман? Жалко. Без иронии. Но еще печальнее читать иную статистику, которая каким-то чудом иногда попадает на передовицы западных СМИ:

«За последнее десятилетие мученическую смерть приняли 900 тысяч христиан, из них 70% — в межплеменных войнах в Африке», — пишет британская газета Independent.

Сегодня 42% - африканцев мусульмане, 49% - христиане, остальные - адепты традиционных верований. И соотношение быстро меняется не в пользу христиан. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В среднем одного христианина в Африке убивают каждые шесть минут. В среднем каждую неделю одну христианскую деревню там сгоняют с земли — потому что этот надел нужен другому, «правильному» племени. Так делают не просто боевики-сторонники ИГИЛ (запрещенная террористическая организация — ред.) в ЦАР, Судане или Нигерии — кое-где преступления творятся с молчаливого согласия местных чиновников.

О судьбах африканских христиан, которым в буквальном смысле режут глотки за веру, — Манижа и ее коллеги в ООН почему-то молчат.

ПИСЬМО В МОСКВУ ОТ ЛИДЕРА ОПОЛЧЕНЦЕВ

От отчаяния наши африканские единоверцы берутся за оружие. В уже упомянутой ЦАР с 2013 года действует… как бы правильнее сказать… общественная организация под названием «Анти-балака». В дословном переводе — «анти-мачете». Именно этим оружием стали вырезать христиан радикальные исламисты, захватившие власть в части регионов многострадальной страны.

Один из лидеров «Анти-балаки» — Максим Моком. Брутальный темнокожий христианин, который вместо того, чтобы «подставить щеку» — с советским АК-47 в руках защищает родные селения от «игилоидов» (запрещенная в РФ организация).

Через третьи руки, узнав, что готовлю репортаж из Африки, мне пересылают письмо от Мокома. Которое тот полгода назад отправил… в Московскую Патриархию. Я читаю этот трогательный документ — написанный по-французски и без обратного адреса. У могучих, мускулистых африканских мужчин есть что-то детское, наивная вера в чудо… Или в Великую Россию, которая, как во время борьбы с западными колониалистами в XX веке, протянет руку помощи.

Письмо от лидера Анти-балаки - Максима Мокома.

В письме Максим Моком почти прямо говорит, что готов вместе с десятками тысяч сторонников перейти в лоно Русской Православной Церкви.

Так в чем же проблема? Когда подобный вопрос поднимается — церковные дипломаты отвечают примерно так: «Церковь не может поддерживать одну из сторон в братоубийственной бойне. Тем более, есть вопросы канонической принадлежности». Формально Африка, включая ЦАР, находится в юрисдикции Александрийского Патриархата Православной Церкви, и мы, строго говоря, не имеем права играть на чужом духовном поле.

Правда, тот же самый Александрийский Патриархат три года назад поддержал киевских раскольников и их самопровозглашенную «Украинскую православную церковь» (не зависимую от Московского Патриархата). На мой взгляд, это развязывает нам руки — теперь можно действовать в духовных делах уже без оглядки на александрийских «друзей». В том числе и в Африке.

Но для того, конечно, требуется тончайшая, виртуозная церковная дипломатия. На уровне ватиканской…

Римо-католики, с точки зрения традиционалистов, погрязли в грехе - поэтому заметная часть Африки обращается к Исламу. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ТУТ БУДЕТ ЭДЕМСКИЙ САД

К счастью, есть и другая Африка. Где христиан любят и поддерживают.

Я в Джибути. Мусульман тут — 94%, но президент Исмаил Омар Гелле распорядился бесплатно выделить три гектара земли для строительства православного монастыря Святой Марии. Это один из первых таких объектов в стране-участнице Лиги арабских государств.

Монастырь воздвигает Эфиопская православная церковь. Через приморское Джибути ведется многомиллиардная торговля с Внутренней Африкой, включая Аддис-Абебу, поэтому эфиопов тут немало. Они показывают нам те самые три гектара земли, где будет монастырь. Пока что там — лишь небольшая часовенка.

Что меня поражает в Африке - несмотря на бедность, люди ищут не только мирских, но и духовных богатств, ищут Бога. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Итальянец? Грек? — спрашивает меня привратник.

Я показываю православный крест:

— Рус!

— Ваша церковь — номер один! — белозубая улыбка сияет на фоне темной кожи эфиопа особенно ярко.

Многие африканцы исповедуют христианство близкого к нам обряда. На фото - Джибути, эфиопский православный храм Архангела Гавриила. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Хоть наши церкви и под разными, простите за бюрократизм, «юрисдикциями», но Эфиопская Православная с ее африканской паствой — одна из самых близких нам по канонам и обрядам. Сейчас ее монахи у служки на своем горбу таскают бесценную воду, поливая саженцы фруктовых деревьев на подворье будущего монастыря. Превращают пустыню в Эдемский сад.

И — чудо: оказывается, одновременно с нами в Джибути приехал отец Арагави, глава Отдела внешних сношений (эфиопского «церковного МИДа»). Он здесь лишь несколько дней в году, окормляет местную паству. Несмотря на свой жесткий график, находит время и для нас. И дает понять: африканские православные готовы к межцерковному диалогу с Москвой.

Ведь она, особенно после реванша радикальных либералов в США, — последняя на земле защитница христианства и традиционных ценностей. И отстаивает их настолько бескомпромиссно, что даже на «Евровидение» посылает певицу — открытую сторонницу ЛГБТ.

А кроме шуток: мы с широкой душой принимаем миллионы «братушек» из Средней Азии. Может, это и правильно, ведь все вместе росли в одном государстве — СССР… Но когда в России пытаются получить убежище христиане из ЦАР или Сирии, которых на родине могут убить за веру, — наши чудо-чиновники их мурыжат и зачастую депортируют.

И пока что красивые слова наши как-то уж слишком расходятся с делами.

На месте этой пустыни африканские монахи полны решимости разбить новый Эдемский сад. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

КОМПЕТЕНТНО

Станислав Мезенцев, старший научный сотрудник института Африки РАН:

«У России есть шанс вернуться на Черный континент»

— Природа не терпит пустоты, в том числе и в религиозной жизни. Когда христианство, прежде всего, католическое, слабеет, — некоторые африканцы ударяются в сектантство, в язычество, начинают ходить к колдунам. Но на этом фоне у России появляется уникальный шанс вернуться на континент. Ведь здесь нас уважают с советских времён, когда мы помогали молодым нациям освобождаться от колониального гнёта, создавали университеты наподобие нынешнего РУДН, где африканская интеллигенция получала первоклассное образование и возвращалась на родину уже друзьями СССР. Вот и сейчас — межрелигиозный диалог может стать хорошей площадкой уже для экономического взаимодействия. В Африке живут почти 1,3 млрд человек, они готовы покупать наши товары, которые из-за санкций не пускают на Запад. Грустно будет, если мы упустим подобную возможность из-за собственной пассивности.

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