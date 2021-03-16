Вице-президент движения автомобилистов: У нас одно из самых жестких законодательств для пьяных за рулем

В России в очередной раз предлагается ужесточить наказание за пьяное вождение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительственная комиссия одобрила поправки к уголовному кодексу, которые ужесточают наказание для тех, кто повторно попался пьяным за рулем — а прежде за подобное уже был наказан. Текст поправок был разработан в Министерстве внутренних дел. Предлагаются увеличение штрафа до 300 (или даже 500) тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет.

«КП» обратилась за комментарием к известному адвокату, вице-президенту Движения автомобилистов России Леониду Ольшанскому.

- Леонид Дмитриевич, что думаете по поводу данной поправки, которую, как полагают, вскоре рассмотрят депутаты?

- Ни одна сфера нашей деятельности уголовной и административной ответственности не является таким лоскутным отделом, как автомобильная жизнь. У нас же совершаются кражи, разбои, грабежи — а это точно более серьезные статьи, чем нарушение правил ПДД, - но такого количества поправок по тем статьям нет.

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Но разве за то, что кто-то садится пьяным за руль регулярно, да еще и становится виновником ДТП, не стоит наказывать жестче?

- Стоит. Но у нас ведь не пытаются ввести статью «систематическое занятие кражами» или «систематическое занятие шпионажем»? Ну есть уже статья — и достаточно.

- Почему?

- У нас и так на сегодня одно из самых жестких законодательств по поводу нахождения за рулем в пьяном виде. Если два трупа от действий нетрезвого водителя — ему и так светит срок до 15 лет. Но если взял винтовку и умышленно застрелил — там будет написано — до 15 лет. А неосторожное деяние за рулем сейчас подтягивают под умышленное. Такого никогда не было.

- Ну, это является ужесточением

- Поставили новую статью, 264 со значком 1 — второй раз попался пьяным за рулем в течении года — уже уголовное дело.

- Именно повторно, если уже попадался и был по этому поводу в суде.

- Ну да, там штраф до 300 тысяч и лишение свободы на срок до 2 лет. Я не специалист по зарубежному законодательству, но думаю, мало у кого есть подобные наказания.

- Потенциально возрастает «взяткоемкость»?

- Президент же говорил, что каждый законопроект надо подвергать анализу, экспертизе на взяткоемкость и коррупционность. Очевидно, что если инспектор останавливает машину и говорит водителю, мол дружок, а ты наверно пьян и тот сразу понимает, что светят нары — тут поле для коррупции расширяется. И придется давать большие деньги, чтобы откупиться.

- Да сейчас везде видеорегистраторы...

- Конечно, мы не можем говорить, что среди гаишников число взяточников возрастет. Но возможности для больших взяток увеличиваются.