Как тебе такое, Илон Маск: Россия испытывает первый пассажирский электролет в мире

Старый добрый Як-40 первым полетит с достаточно мощным электро-мотором. Фото: Татьяна КРАВЧЕНКО/Российская газета

Это событие почти не обсуждали в соцсетях. И в топе популярных новостей его не было. Между тем эксперты говорят, что оно может приблизить тот день, когда вслед за электромобилями появятся и электросамолеты. И не маленькие, на пару кресел - в качестве экзотики, а такие, которые активно используются на пассажирских линиях.

ЧТО ИЗОБРЕТАЮТ В НАШЕЙ СТРАНЕ

Дело было в начале этого февраля в Новосибирске. Небольшой самолет Як-40 прокатился по припорошенному снегом аэродрому Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина. Машина, когда-то разработанная для местных авиалиний, используется в качестве летной лаборатории в проекте по созданию воздушного судна, аналогов которому пока нет. Летать оно должно на гибридной установке, в состав которой входит электромотор, либо чисто на электричестве. На февральских испытаниях Як-40 и бегал с электродвигателем - проверялась, пока на земле, его корректная работа вместе с другими системами самолета.

Оставим непонятные большинству умные слова, которыми полны пресс-релизы по этому поводу. В чем прорыв, если по-простому?

- У нас создан электродвигатель, в котором использован принцип высокотемпературной сверх проводимости. Что это означает? Более высокий КПД установки. При одной и той же массе батареек наш самолет или вертолет улетит дальше, - объясняет на пальцах исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

За рубежом электролеты существуют с 2014 - 2016 годов - тут мы не пионеры. Но это все маленькие машинки на несколько человек. Як-40 на 30 мест в сравнении с ними - гигант (см. «Справку «КП»). Российский сверхпроводящий электродвигатель и позволит взлететь самолетам покрупнее, уже пригодным для пассажирских линий.

КОГДА ПОЛЕТИМ БЕЗ КЕРОСИНА

Переход на электричество - будущее авиации, деваться от этого некуда, убеждают меня эксперты.

- Еще не так давно казалось, что автомобили - редкостная экзотика. Но сейчас это нормальное, живое решение, я сам владелец двух штук, - рассказывает Олег Пантелеев.

Отечественная программа испытаний предполагает, что технологии для создания полностью электрического самолета будут разработаны к 2025 году. Как тебе такое, Илон Маск?

- Пока, прямо сегодня, рациональнее использовать так называемую гибридную схему. Когда на борту самолета стоит и генератор (например, бензиновый или дизельный двигатель, использующий авиационный керосин), и система промежуточного хранения энергии (аккумуляторные батареи), - высказал «КП» свое мнение заслуженный машиностроитель России, председатель совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц.

Отечественная разработка может ускорить появление самолетов, где будут и электромотор, и более традиционный двигатель. Грубо говоря, чтобы в небо поднялся среднемагистральный или дальнемагистральный электросамолет, потребуется еще десятилетие. А такой же самолет на гибридной установке может взлететь уже, как говорится, завтра.

НАДО ЛИ УБЛАЖАТЬ ГРЕТУ ТУНБЕРГ?

Снижение выбросов - дело хорошее. Но многие пассажиры с удовольствием предложили бы оплачивать эти заботы экоактивистам типа Греты Тунберг. Что с ценами на билеты будет?

По прогнозам, переход на электротягу поможет снизить стоимость авиаперевозок примерно на 20%.

- Гибридная схема дает возможность уже сегодня экономить до 20% топлива, - говорит Михаил Лифшиц.

Эти электросамолеты уже существуют

Airbus E-Fan.

Airbus E-Fan

Двухместный, разрабатывался как тренировочный для отработки фигур высшего пилотажа. Впервые поднялся в воздух в 2014 году. Продолжительность полета - не более часа.

Extra 330LE.

Extra 330LE

Тоже двухместный, на двигателе от компании Siemens. Первый полет совершил в 2016 году, может находиться в воздухе около 20 минут.

Magnus eFusion.

Magnus eFusion

Двухместный самолет с электромотором от Siemens, разработка венгерской компании. Первый полет прошел 11 апреля 2016 года. Получил награду на выставке Aero 2016, самом крупном и престижном авиашоу Европы. В мае 2018 года очередной экспериментальный полет закончился катастрофой, пилот и пассажир погибли.

Sun Flyer.

Sun Flyer

Учебный самолет на 2 - 4 человека, детище американской компании Aero Electric Aircraft. Может находиться в воздухе до трех часов.

Первые испытания состоялись в 2018 г.

Alice.

Alice

На 11 мест (2 члена экипажа и 9 пассажиров), способен преодолевать до 1000 км, израильская разработка на основе трех электромоторов от Siemens. Предположительно будет сертифицирован в конце 2021-го или в 2022 году.

Один из вариантов использования - воздушное такси.

eCaravan.

eCaravan

Американский электросамолет на базе Cessna 208B Grand Caravan, рассчитанный на 10 - 14 пассажиров. Первый испытательный полет в 2020 году длился около получаса. В электроварианте сможет перевозить 5 пассажиров на расстояние до 160 км.

ПРОГНОЗЫ

Три крыла и аккумулятор: на чем предстоит летать в будущем

Академик РАН, зампредседателя Союза машиностроителей Борис АЛЕШИН (из выступления на форуме гражданской авиации NAIS 2021):

- Я бы помечтал, каким будет гражданский самолет будущего. Безусловно, реактивным. Безусловно, у него будут два свободных крыла и фюзеляж станет несущим крылом третьим. Будет капсульная система загрузки груза, да и сами пассажиры разместятся в специальной капсуле. А смешанная или электрическая тяга, безусловно, придет на смену в топливном обеспечении.

Заслуженный машиностроитель России, председатель совета директоров АО «РОТЕК» Михаил ЛИФШИЦ:

- Электродвижение в авиации - это уже не будущее, а настоящее. Но ошибочно утверждать, что вся она станет полностью электрической. Как и во всем остальном, авиация будет многоукладной.