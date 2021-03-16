Александр Бастрыкин: приговор Владимиру Санкину, который убил педофила, может быть обжалован

Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание посредством видео-конференц-связи, в котором приняли участие первый заместитель и заместители Председателя СК России и руководители региональных подразделений.

Первоначально Александр Бастрыкин заслушал руководителя следственного управления СК России по Республике Бурятия. Тот доложил о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после произошедшего в октябре 2020 года в Республике Бурятия инцидента в Алтачейском заказнике, расположенном в Мухоршибирском районе республики. Александр Бастрыкин в рамках переданных для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России уголовных дел еще раз обратил внимание своих подчиненных на необходимость провести объективное, тщательное и всестороннее расследование.

Далее главой ведомства еще раз заслушаны итоги рассмотрения в Республике Башкортостан судом резонансного уголовного дела в отношении Владимира Санкина. Приговором суда, основанным на вердикте присяжных, убийца педофила был признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что судом решение вынесено, и оно может быть обжаловано лицами, с ним несогласными, в установленном законом порядке. Однако, Председатель СК России указал руководителю следственного управления на недостатки при освещении в СМИ и соцмедиа хода и результатов расследования этого уголовного дела, потребовав впредь соблюдать принцип гласности.

Также руководитель следственного управления СК России по Республике Дагестан доложил ход расследования уголовных дел об отравлении питьевой водой жителей города Каспийска в декабре 2020 года, жителей города Буйнакска в январе 2021 года, о пищевом отравлении жителей города Махачкалы в марте 2021 года, и ряда других резонансных уголовных дел.

Переходя к повестке дня, Александр Бастрыкин озвучил основные статистические данные по итогам 2020 года о количестве находившихся на службе и уволенных из системы Следственного комитета России молодых следователей. Так, из 20 тысяч сотрудников СК России в 2020 году на службе состояло более 3,5 тысяч следователей (со стажем работы до 3-х лет). Названы были основные причины ухода со службы молодых следователей: низкая адаптивность к напряженной следственной работе, большая нагрузка, недостаточная мотивация, несоответствие службы имеющимся представлениям о профессии.

ЧИТАЙТЕ ТАЖКЕ

Педофилическая поэма: Как адвокаты выдали садиста за героя

Наш спецкор Ульяна Скойбеда разбиралась, почему общественность встала на сторону одного преступника, четыре часа убивавшего другого (подробности)