«Комсомолка» получила профессиональную премию за видеопроект «Держи курс на будущее»

Главный редактор КП-ТВ Александра Лябина.

Подведены итоги престижного профессионального конкурса - «Лучшее корпоративное видео». Лауреатом в номинации «PR-видео» стал сайт «Комсомольской правды» с совместным проектом с Центром компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035. Жюри оценило наш проект «Держи курс на будущее».

Проект посвящен программе персональных цифровых сертификатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Она реализуется с 2019 года для тех, кто хочет работать в "цифре", но сомневается, что ему не хватает навыков и знаний, кто хочет изменить свою профессиональную траекторию и получить преимущества на рынке труда.

- «Комсомольская правда» - это, в первую очередь, истории о людях. Поэтому мы были очень рады возможности рассказать о такой сложной теме, как цифровизация экономики, через личные истории простых людей. Наши герои - это обычные россияне, разного возраста, из разных городов, с разным образованием, с разным уровнем дохода и с разными семейными обстоятельствами. Их объединяет только то, что они решились изменить свою жизнь и получить востребованную специальность с помощью цифровых сертификатов. То есть, наши герои - такие же, как и большинство наших зрителей. Думаю, именно поэтому их истории и тронули наших подписчиков в соцсетях. И именно поэтому 9 видео проекта получили свыше 1,8 млн просмотров!», - прокомментировала Александра Лябина, главный редактор КП-ТВ.

«В 2020 году программа персональных цифровых сертификатов проходила второй год подряд. С ее помощью более 39 тысяч человек получили актуальные компетенции цифровой экономики по программам дополнительного образования за счет государства. Мы увидели большой интерес со стороны людей разных возрастов и профессий развиваться в «цифре». В проекте с Комсомольской правдой мы показали девять реальных историй людей, которые инвестировали в свое профессиональное развитие, не побоялись сменить профессию и совместили интенсивную учебу с работой. У каждого получилось качественно улучшить свою жизнь и вдохновить тысячи других людей: конкурс на проекте был 3 человека на место, заявки подали более 100 000 человек. Мы благодарим команду Комсомольской правды за творческий подход и результат», - прокомментировал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский.