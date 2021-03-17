30 лет референдуму о судьбе СССР: Почему не удалось сохранить Союз

Митинг в Москве 1991 года за сохранение СССР. Но в те же дни в столице прошел и полумиллионный (самый большой в истории!) митинг в поддержку Ельцина... Фото: Борис БАБАНОВ/РИА Новости

Ровно 30 лет назад, 17 марта 1991 года, в Советском Союзе состоялся референдум. Людей спросили: хотят ли они жить в единой стране? 77,8% ответили «Да». Через полгода страны не стало. Почему? Мы задали этот вопрос непосредственным участникам тех событий

Экс-советник Президента России (в 1991 г.) Сергей Станкевич:

Мы были бы успешнее Евросоюза. И еще будем

Сергей Станкевич.

- В марте 1991-го распад СССР еще можно было остановить?

- Только применением военной силы. Но даже если ценой огромного кровопролития кого-то удалось бы заставить побыть еще в составе Советского Союза, то это было бы ненадолго. И где-то через пару-тройку лет все в еще худшем варианте произошло бы.

- Горбачев говорил, что ему Ельцин угрожал югославским сценарием.

- И Советский Союз, и Югославия были государствами под конкретный проект. Но если в Югославии были родственные народы, то в СССР нам пришлось бы, например, силой заставлять эстонцев жить в одном государстве с Таджикистаном. Покажите идею, ради которой нужно было заставлять их жить вместе. Я не знаю такой силы. Строительство коммунизма было такой силой. А как только эта идея обветшала, дальше им совместно уже не имело смысла жить.

14 марта 1991 г. Президент СССР, Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев во время записи для Центрального телевидения обращения к советскому народу по поводу проведения Всесоюзного референдума о сохранении СССР. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

- Но Абхазия и Осетия в пику Грузии, Приднестровье в пику Молдавии проголосовали за сохранение СССР. То есть нынешние конфликты были запрограммированы еще тогда?

- Они были запрограммированы еще при создании СССР. Это мина замедленного действия, о которой еще Путин говорил.

Это было сделано, чтобы новые и новые страны могли входит в Советский Союз. Ведь ожидалось, что революции произойдут в Германии, во Франции. И тогда эти страны тоже могут вступать в Советский Союз. Но этого не случилось, а мина сработала.

- Почему руководство СССР не исполнило волю народа на референдуме?

- Народ ведь проголосовал за создание обновленного Союза. И его мнение пытались исполнить. Готовился же новый Союзный договор. Он был более совершенен, чем у Евросоюза. Представьте, у нас была бы сейчас общая валюта - рубль, общая армия, президент. И жаль, что не довелось пожить в таком Союзе, уже свободном от идеологических утопий. Но ничто не утрачивается навсегда. Думаю, XXI век станет для нас веком реинтеграции. Сейчас очень много еще старых предрассудков витает в головах политиков на постсоветском пространсте. Но после поколенческого обновления интеграция пойдет быстрее.

- СССР может возродиться?

- У нас есть уже основа - Союзное государство России и Беларуси. И я ожидаю, что появятся новые участники.

Таким был бюллетень на первом и последнем референдуме в истории СССР. 77,8% (113,5 млн человек) проголосовали за сохранение Союза. Но нашлись и 22,15% (32,3 млн человек), которые были против.

- Был ли шанс закрутить гайки, пользуясь итогами референдума? И пойти по китайскому пути.

- Лучший шанс был у Брежнева. В середине 70-х годов, когда мы урегулировали противоречия с Западом, ограничили гонку вооружений. И уже можно было переходить к плавной перестройке по китайскому варианту. Именно тогда и Китай пошел по этому пути. А последний шанс был у Андропова в начале 80-х. Ну а дальше время было просто упущено, все, что делал Горбачев, было с запозданием.

- Западу был выгоден развал СССР?

- Многие вещи сейчас рассекречены в США. Там линия была такая, что выгоднее США, как они докладывали Бушу-старшему, сохранение Союза, потому что это договороспособный партнер. А главная опасность - расползание ядерного оружия по территории, которая может стать ареной смуты и хаоса. Все это приводило в ужас аналитиков США. И они советовали Бушу всеми силами держаться за объединение этих советских республик.

Москва. 17 марта 1994 г. Во время митинга на Театральной площади в честь третей годовщины Всесоюзного Референдума о сохранении СССР. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

Депутат Верховного Совета РСФСР в 1991 г. Сергей Бабурин:

Если бы Ельцин встал на место Горбачева, до сих пор был бы ЦК КПСС

Сергей Бабурин.

- Прибалтика, Грузия, Молдавия, Армения весной 1991-го уже стояли с вещами на выход. Можно ли было их удержать?

- Да не стояли на выход, их к этому толкали из Москвы. Когда 19 августа возник ГКЧП, среди первых, кто ему присягнул, были лидеры прибалтийских республик! Был грузинский лидер Гамсахурдиа! Были лидеры националистов Молдовы! Их потом обвиняли в раболепии перед Москвой. Никто на выход не стоял. Республики выталкивали. Всю перестройку туда из Москвы приезжали представители ЦК КПСС и снимали твердокаменных коммунистов с должностей, если они мешали создавать сепаратистские Народные фронты.

- Виноват Горбачев? Или мина под разрушение СССР была заложена еще Сталиным и Лениным?

- Вы еще Александра Невского вспомните. Создание СССР с национальными республиками, в чем упрекают Ленина, - это аналогичная задача сегодняшнего дня! Вы можете сейчас представить, что Белоруссия, Украина, Казахстан вступят в состав России на правах областей? Другого пути, кроме создания Союза равноправных республик, нет.

- Единственная из территорий, проголосовавшая против сохранения СССР, была Свердловская область… Страна могла расколоться по Уральскому хребту?

- Да ничего не могло. Такое голосование объясняется доверием свердловчан к своему земляку Ельцину. И в тот момент, если бы Ельцин возглавил СССР, у нас и КПСС до сегодняшнего дня была бы, и Советский Союз бы существовал! Потому что он не был такой тряпкой, как Горбачев. Он был разрушитель, но разрушитель ради своей личной власти. Если бы он взял власть в Союзе, это скрепило бы Союз.

- Кто-то сказал, что это была такая «колбасная революция»?

- До решения межрегиональной депутатской группы Верховного Совета, что надо организовывать голод в Москве и Ленинграде, чтобы народ вышел свергать КПСС, и до того, как стали усиливать искусственный дефицит продовольствия, у нас были колбасы и мясо в магазинах. Так что 91-й год - это революция потребителей.

- Если за сохранение СССР проголосовали Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина, Азербайджан, может, это ядро и нужно было сохранить, а нахлебников типа Грузии, Молдавии отпустить?

- Украина тоже гордилась, что она кормит всех, а потом выяснилось, что… Она сегодня завозит даже сало из Польши! У нас не было нахлебников. Кто-то производил хлопок, кто-то ткал полотно, а кто-то шил одежду. И это объединяло и Узбекистан, и Ивановскую область, и Прибалтику. Мы так сейчас дойдем, что объявим нахлебниками всех, кто живет за Садовым кольцом.

Тбилиси. 31 марта 1991 г. Во время голосования на одном из участков Мтацминдского района города. Фото: Рухадзе Анатолий/Фотохроника ТАСС

- Влияние Запада на убийство Советского Союза было?

- Конечно, было, но Запад даже не мечтал о разрушении СССР так, как это произошло. Беда в том, что Запад нашел «пятую колонну» внутри нас. Самый страшный признак любого кризиса - когда люди не верят власти и смеются над ней. И я бы не хотел, чтобы российская власть повторила все ошибки последних советских лет.Депутат Верховного Совета РСФСР в 1991 г.

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