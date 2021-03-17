Вопрос дня: Пройди референдум об СССР сегодня - как бы вы проголосовали? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай СВАНИДЗЕ, историк, телеведущий:

- Сейчас подобное голосование оказалось бы бессмысленным. Ход истории был таков, что в 1991-м большинство сограждан думали, как сохранить не страну, а семью. И многие забыли, что в 6 республиках из 15 не голосовали. За единство выступали многие из тех, кто жил на территории РСФСР.

Эдуард РОССЕЛЬ, сенатор:

- Я бы проголосовал так, как и 30 лет назад: за то, чтобы государство осталось в прежних границах, пусть и в новых формах. Но первые секретари ЦК компартий в национальных республиках уже тогда четко стояли за свои интересы.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Я проголосовал бы, как и в 1991-м. Нам что, сегодня не нужно сильное и единое государство? У нас нет интересов на постсоветском пространстве - в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии?

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник Ельцина:

- Был референдум об обновленном Союзе, где будут решены накопившиеся проблемы СССР. При условии их решения я был целиком за. И я агитировал москвичей за обновленное государство.

Карен ШАХНАЗАРОВ, руководитель «Мосфильма»:

- В нынешней ситуации, наверное, не голосовал бы за полное сохранение той структуры. Тогда же референдум оказался голосованием за исход борьбы между Ельциным и Горбачевым. Это была более сложная история, чем «быть СССР или не быть». Очень яростная. И мало кто помнит, что Горбачев прибегнул к референдуму как к последней возможности опереться на волеизъявление народа для сохранения не только страны, но и личной власти. И Президенту СССР не удалось воспользоваться той победой. Он умудрился совершить массу ошибок и упустить страну.

Евгений НИКИФОРОВ, директор православного радио «Радонеж»:

- Я поклонник империи. Такой страны, где каждый ее гражданин может себя реализовать. Я всегда голосовал за большую страну как за единое государство. Да, мой взгляд на ситуацию изменился. Но я, как и прежде, за сохранение единого политического пространства вроде содружества наций.