Риск умереть от COVID-19 зависит от скорости, с которой ходят люди

Поспешишь людей насмешишь? Только не в пандемию. Фото: Shutterstock

Странную закономерность обнаружили медики из Университета Лестера (University of Leicester). Масштабные исследования, которыми руководил профессор Том Йетс (Professor Tom Yates) затронули 412 596 пациентов среднего возраста. И среди прочего продемонстрировали: у тех, которые ходят медленно, риск умереть от COVID-19 почти в четыре раза выше, чем у более «быстрых».

Шансы летального исхода, на удивление оказалось, не зависят от веса человека – они одинаковы высоки для тучных и поджарых, если те и другие не торопливы

Можно быть даже толстяком – не страшно. Если ходить быстро, то риск умереть от COVID-19 снизится в 2,5 раза по сравнению с тем, которому подвержены люди с нормальным весом, но с неспешной походкой.

Сравнение шансов: графики из научного отчета.

Медики считают походку медленной, если скорость человека не превышает 4 км/час. Передвигаются бодро со скоростью 5-6 км/час, и быстро, если скорость выше.

Для сравнения средняя скорость спортсмена олимпийского уровня, соревнующегося в спортивной ходьбе, превышает 12 км/час.

Результаты «скоростного» исследования команда профессора Йетса опубликовала в конце февраля 2021 года в журнале International Journal of Obesity, на который ссылается портал Sciencedaily, коротко рассказавший о сути «открытия» британских медиков. К сожалению, они не разобрались, в чем конкретно «вальяжные» уступают «скороходам». Лишь предположили, что дело может быть в более здоровой сердечно-сосудистой системе последних, которая и повышает шансы выжить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И от старости надо идти быстрым шагом

Феномен, во многом перекликающийся с тем, с которым столкнулись в Университете Лестера, наблюдали и в Университета Дьюка (Duke University). Начиная с 70-х годов прошлого века специалисты по биомедицине следили за здоровьем примерно тысячи пациентов. Брали у них всевозможные анализы, делали МРТ, тестировали разными способами — словом, всесторонне и регулярно обследовали. И выявили связь скорости передвижения и биологического возраста.

Объективное показатели свидетельствовали: те «подопытные», которые примерно к 40 годам начинали шагать медленнее, старели быстрее, чем их более стремительные «коллеги».

У «медлительных» в среднем был меньше мозг, менее плотной его кора и весьма узкие — нездоровые — сосуды. Иными словами, в биологическом смысле мозг неторопливых был гораздо старше своего календарного возраста.

Не хотите стареть – прибавьте ходу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Люди, которые в 70 лет или 80 продолжают медленно ходить, и умирают чаще, - уверяет один из исследователей Лайн Расмуссен (Line J.H. Rasmussen). Вывод ученых не отличался оригинальностью: как и их коллеги они решили, что у «быстроходных» лучше кровообращение - в силу невольных, но регулярных пеших тренировок. Что называется, с повышенной нагрузкой.

Разгадка феномена наверняка найдется в будущем, раз им так заинтересовались. А пока можно воспользоваться плодами исследований. Для профилактики и COVID-19, и старения. В любом случае хуже не будет. А будет лучше, если еще и шаги станут шире.

КСТАТИ

Милого – точнее, желанного - и в самом деле можно узнать по походке

Чем короче шажки, тем выше риск импотенции. И наоборот: чем шире шаг, тем крепче, ну, известно что. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Хиросаки (Department of Urology, Hirosaki University Graduate School of Medicine). Под руководством Тепеии Окамото (Teppei Okamoto) они присмотрелись к походке 324 мужчин. Измерили углы подъема стоп, длину шагов. И, соотнося результаты с ростом, определили привычную для каждого испытуемого скорость передвижения. А потом оценили их «мужскую доблесть» согласно принятому в 1997 году опроснику под названием «Международный индекс эректильной функции (МИЭФ-5)...

Читать дальше