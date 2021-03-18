Эксперт рассказала, как научить ребенка бережно относиться к природе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бережное отношение к природе, рациональное использование ее ресурсов, разумное потребление, сокращение отходов - всему этому надо учить ребенка с самого раннего детства. Все больше среди нас тех, кто отлично это понимает, но не знает, как это сделать. Между тем, многое малышу можно "преподать" в игре и почти все - в совместных с ним занятиях. Просто уделите этому время. О том, как лучше организовать ненавязчивый процесс обучения азам экологии, рассказывает начальник Управления по устойчивому развитию ПАО «Энел Россия» Мария Шипицына.

- По опыту, примерно с пяти лет дети понимают, что такое природа, окружающая среда, и почему ее нужно беречь, - объясняет она. - Для воспитанников детских садов именно этого возраста мы проводим первые уроки, на которых рассказываем, почему важна чистая вода, и как ее сохранять, зачем нужны растения, вместе сажаем деревья. Многие вопросы экологии вы можете донести до ребенка в игровой форме – например, дома показать ребенку, как происходит загрязнение воды, обсудить, можно ли ее употреблять, и что делать, чтобы она оставалась чистой. Также помочь в донесении информации могут познавательные фильмы о живой природе и этот мультфильм, разработанный Организацией объединенных наций специально для того, чтобы просто объяснить детям сложные вещи про экологию и устойчивое развитие.

Все мы помним, что учить лучше всего личным примером. Попробуйте вместе с ребенком заботиться о том, чтобы окружающий мир стал чище и лучше. И у него это войдет в привычку!

КОНКРЕТНО

Топ-9 лучших идей, чтобы приучить детей к разумному потреблению

Сделайте раздельный сбор мусора увлекательной игрой. Промаркируйте соответствующие контейнеры цветом, чтобы ребенку было легче ориентироваться. Назначьте его Главным Контролером Порядка, чтобы он чувствовал свою причастность к процессу.

Сбор пластиковых крышечек, пригодных для переработки – увлекательная игра, которую любят многие дети. Узнайте, есть ли в вашем регионе некоммерческие организации, собирающие крышечки, чтобы передавать средства от их переработки на нужды благотворительности. Если да – объясните ребенку, что сбор крышечек помогает не только природе, но и людям.

Собирайте вместе макулатуру и сдавайте ее в переработку. Расскажите ребенку, сколько деревьев вы таким образом спасете, и какая вторая жизнь ждет переработанную коробку из-под пиццы.

Расскажите ребенку, как важно беречь ресурсы планеты, и что он может для этого сделать в быту – например, пользоваться стаканчиком при чистке зубов, тщательно закрывать краны или проверять, выключено ли освещение в помещениях, которые не используются в данный момент.

Приучайте ребенка к рациональности и ответственному потреблению: чтобы быть счастливым, не обязательно иметь целую гору игрушек и лучше, чтобы детские игрушки были произведены из натуральных, экологически чистых материалов. Ведь пластик в них чаще всего не маркируется, что осложняет их сортировку и сдачу на переработку.

Привлеките ребенка к уборке после загородного пикника, вместе примите участие в общественных экологических субботниках, объясните, что мусор нужно выбрасывать в урны.

Найдите время погулять в парке или за городом, обратите его внимание на красоту растений, расскажите о их разнообразии, о живущих на этой территории животных и о том, как это все взаимосвязано между собой и зависит от ответственного поведения человека.

Проращивайте вместе с ребенком растения дома – объясните ему, как хрупок росток в начале своей жизни, как растение вырабатывает кислород, и почему ему нужна чистая вода. Посадите вместе дерево и наблюдайте за его ростом. Объясните ребенку, сколько времени нужно, чтобы саженец стал взрослым деревом, и как медленно восполняются поврежденные ресурсы нашей планеты.

Дайте ребенку общаться с животными, проявляя заботу по отношению к ним. В время прогулок в парках вы можете подкармливать птиц, белок и рыбок. Кроме того, можете привлекать ребенка к волонтерской деятельности в приютах для брошенных животных.