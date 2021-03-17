Тотальный цифровой контроль: Как за нами следят поумневшие уличные камеры и точки Wi-Fi

Мировая тенденция - в век цифровизации все держать под электронным контролем. Фото: Алиса ТИТКО

Впереди njkmrj Китай - 200 млн и США - 50 млн. По числу камер на 1 тысячу человек лидируют США (152,8), Китай (143,6) и Россия (93,2).

Наши лица под прицелом. И ноги…

Видеоконтроль ощущают на себе в основном водители, получая штрафные квитанции за нарушение правил дорожного движения. Оппозиция же утверждает, что камеры власть использует прежде всего для фиксации участников протестных акций и последующего их ареста. Налицо, дескать, тотальный контроль в духе Большого брата из знаменитой антиутопии Оруэлла «1984».

- В Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Париже - всюду на любых митингах, демонстрациях полиция фиксирует каждый шаг протестующих, - говорит доктор юридических наук, генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский, экс-глава российского бюро Интерпола. - Наглядный пример - так называемый штурм Капитолия 6 января. На мой взгляд, это была провокация демократов и спецслужб с целью окончательно утопить Трампа и поставить крест на его политическом будущем. Участников «штурма» силовики выявляли и задерживали потом с помощью видеозаписей.

Но главная задача тотального видео-контроля - профилактика, раскрытие серьезных преступлений, терактов, прочих негативных процессов, поимка сбежавших преступников. Напряженность в мире растет. Поэтому во многих «цивилизованных странах» усиливают сегодня меры безопасности на всех уровнях, включая видеонаблюдение.

Пандемия коронавируса в 2020 году беспрецедентно расширила использование высокотехнологичного слежения за миллионами людей, чтобы в карантин они сидели по домам.

Дело не только в количестве камер. Главное - они «умнеют».

Алгоритм искусственного интеллекта распознает лицо, даже если человек использует для маскировки очки, усы, бороду, мотоциклетный шлем, медицинскую маску...

Системы распознавания лиц в ближайшем будущем внедрят по всей России. В общественных местах, у входов в подъезды многоквартирных домов и т. д.

В июне 2020 года, например, правительство РФ подписало контракт с «Ростехом» на установку такой системы с символичным названием «Оруэлл» более чем в 43 000 школ страны. Чтобы мониторить поведение учеников, а также выявлять посторонних в школьных зданиях.

А МВД России уже разрабатывает систему распознавания людей по татуировкам, радужной оболочке глаз, голосу и движению тела. Можно определить человека по походке на расстоянии 50 метров, даже если он не смотрит в камеру.

- Как такое возможно?

- Система анализирует походку по длине шага, уровню наклона ступни, движению рук. Камеру довольно сложно обмануть.

- Да уж, Гюльчатай теперь не придется открывать личико. Вычислят и так.

Большой брат в Москве

- Самое большое количество видеокамер у нас сосредоточено в столице, - продолжает рассказ Владимир Овчинский. - В рамках программы «Безопасный город». На сегодня - около 200 тысяч. Для сравнения: в Лондоне 500 тысяч камер. В 2,5 раза больше! Так что истинный тотальный контроль на Темзе, а не на Москве-реке.

Видеозаписи используются при расследовании 70% всех совершенных преступлений в столичном регионе, в 52% случаев вандализма или краж, в 40% - разбора ДТП.

Хочу подчеркнуть: программа «Безопасный город» - правительственная. Москва - лишь пилотный проект для всей страны.

- Тем более интересно, что ждет Россию в ближайшем будущем.

- Сама Москва в качестве ориентира выбрала систему «умного города», запущенную в 2014 году в Сингапуре. Ее суть - разветвленная сеть видеокамер и датчики во всех машинах.

Система распознавания лиц в Москве - отечественная. От компании NTechLab. Она позволяет обнаружить четырех из пяти разыскиваемых, лица которых хоть раз были зафиксированы хотя бы одной камерой.

Тестирование началось в Москве в августе 2017 года, во время Кубка конфедераций по футболу. По официальной версии, чтобы не пропускать на стадионы болельщиков из черного списка. На чемпионате мира по футболу в 2018 году на входах на столичные стадионы более 450 специальных камер автоматически сверяли лица всех заходящих с предварительно загруженной базой из 45 тысяч фото. Было задержано 19 человек, находившихся в федеральном розыске, 49 - из списка опасных футбольных фанатов.

В январе 2020 года после успешных испытаний систему распознавания лиц официально ввели в строй.

- Аккурат к пандемии коронавируса подгадали!

- Да, к приходу коронавируса московские власти уже получили технологию отслеживания нарушителей режима самоизоляции. Их засекали, даже если люди выходили из дома выбросить мусор.

В 2020 году мэрия Москвы выделила еще 2,7 миллиарда рублей на оснащение камерами вагонов метро, трамваев, автобусов, электробусов...

Мэрия также закупает планшеты и телефоны, с помощью которых сотрудники полиции и чиновники могут вести прямую трансляцию с массовых мероприятий. Как это было, например, на несанкционированных акциях в январе - феврале 2021 года по так называемому делу Навального.

- С помощью такой съемки был позже арестован 28-летний мужчина, 23 января несколько раз ударивший кулаком полицейского вблизи Страстного бульвара. Его опознали по видео, хотя на нем была балаклава и видны были только глаза.

- Таких примеров много. Видеонаблюдение - лишь начало углубленной аналитической работы, основанной на технологии Big Data. Вся информация со столичных камер в режиме реального времени поступает в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД) Москвы. Кроме мэрии, его пользователи - МВД, МЧС.

Москва - лишь пилотный проект для всей страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия видит, мэрия знает!

- Всего же у московской мэрии около 170 разнообразных информационных систем, основанных не только на видеопотоке. В общей картине люди - лишь часть огромного конгломерата данных наряду с дорогами, автомобилями, зданиями, канализацией, торговыми палатками, детскими площадками и всем прочим, из чего состоит город.

- Давайте все-таки ближе к людям, Владимир Семенович.

- С помощью этих систем можно следить и за любым конкретным человеком. Пол, возраст, уровень дохода, социальный статус, номер телефона пассажира в метро сейчас можно практически мгновенно узнать благодаря системе персональных коммуникаций.

Частично это обычная официальная информация, которой власти обладали и раньше. Просто теперь она переведена в электронные базы данных. Сведения о браках, разводах и детях хранятся в «едином информационно-телекоммуникационном пространстве» ЗАГС. Все обращения к врачам - в единой медицинской системе. В системе единого расчетного центра (ЕИРЦ), который отвечает за выставление коммунальных квитанций, есть данные о тех, кто зарегистрирован в квартире сейчас, и о тех, кто давно выписался оттуда (так называемые домовые книги).

Но сейчас у мэрии есть и данные, которыми раньше она не обладала. Например, многие москвичи и гости столицы живут не по месту официальной регистрации или вовсе без нее. Для получения достоверной информации о месте жительства и перемещениях жителей мэрия закупает геоаналитические данные от сотовых операторов.

По скорости переподключения абонента от одной вышки к другой понятно, идет он по улице пешком или едет на автомобиле, а по тому, к какой станции телефон чаще всего подключен в ночное время, - где именно ночует, а значит, живет.

- Так все просто?

- Разумеется. Сейчас век цифровизации. Имея эту информацию, мэрия, к примеру, предупреждает жителей конкретного района о закрытии ближайших к ним станций метро. Такие сообщения от Департамента транспорта столицы приходят не только тем, кто зарегистрирован в районе, но и живущим здесь без регистрации.

Сотовые данные помогают также понять, сколько людей на лето уезжают жить на свои подмосковные дачи, или оценить туристический поток из других регионов России и зарубежных стран (в случае использования роуминга).

Сведения можно сегментировать по различным критериям - например, выделить абонентов определенного возраста. Благодаря этому мэрия может видеть, сколько пенсионеров на самом деле соблюдают рекомендованный им режим самоизоляции.

Системы также дают возможность в режиме реального времени отслеживать местонахождение любого такси или взятого напрокат автомобиля, узнать всю историю его передвижений. Эти данные в интеллектуальной транспортной системе Москвы комбинируются с информацией с датчиков системы ГЛОНАСС, установленных на автобусах, трамваях и троллейбусах Мосгортранса, а также на уборочной технике. Мэрия может выгрузить свежие фотографии любого транспортного средства с развешанных по городу камер фото- и видеофиксации нарушений. Включая личные авто. Совместно с ГИБДД столичное правительство разработало систему «Автокод», где можно проверить историю регистрации транспортного средства и наличие штрафов.

Цифровой «отпечаток пальца»

- В Москве много точек бесплатного Wi-Fi.

- Это хороший источник информации. Например, с каких телефонов москвичи пользуются Wi-Fi. Оператор вправе использовать технологию DPI для анализа трафика. DPI - сокращение от английского deep packet inspection, «глубокий анализ пакетов». Это программно-аппаратный комплекс, который выделяет в общем потоке трафика конкретные сайты или приложения. Именно DPI российские власти выбрали для борьбы с нежелательными ресурсами. Тестирование системы началось в конце 2019 года. Эта же технология поможет чиновникам мэрии понять, какие ресурсы чаще всего посещают москвичи, какие доли приходятся на шифрованные соединения, торрент-сервисы или просмотр видео. Отдельный раздел посвящен самым популярным у пользователей мессенджерам и топ-100 самых посещаемых ресурсов.

Согласно государственному контракту в портале статистики доступны детальные портреты пользователей, составленные на основании того, что именно они делают и ищут в сети.

Другой важный источник данных о поведении горожан в интернете - сайт mos.ru и связанные с ним ресурсы вроде «Активного гражданина» или «Нашего города». В 2018 году общая посещаемость составила 652 млн визитов. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса трафик mos.ru вырос более чем на 50%.

Через собственный трекер мэрия не просто собирает базовую статистику о том, сколько пользователей заходят на городские ресурсы. В отчеты идет информация об IP, стране и браузере пользователя. Задача - составить портрет посетителей.

Система умеет работать даже с теми посетителями mos.ru, которые сознательно включили режим «инкогнито» в своем браузере, тем самым лишив владельцев сайта собирать cookies. Для этого используется технология fingerprint (от английского «отпечаток пальца»), которая является своего рода цифровым аналогом взятия отпечатков пальцев. Только вместо рук - уникальные свойства конкретного смартфона, планшета или ноутбука.

Опыт столицы по видеоконтролю перенесут на всю Россию. Фото: dpa/GLOBAL LOOK PRESS

«Узнаю я их по голосам»

- Также мэрия собирает биометрические данные москвичей - их изображения и образцы голоса. Допустим, известна фамилия пассажира и его телефон. Если человек живет в Москве, он не мог не использовать государственные сервисы. Там должна сохраниться фотография. В ход идут не только фото из паспорта, водительских прав, но даже те, что были сделаны когда-то для льготных проездных школьника или студента.

Системы умеют анализировать и голоса москвичей. С 2015 года все беседы горожан с сотрудниками единой городской диспетчерской службы не только записываются и затем автоматически расшифровываются в текст, но и оцениваются алгоритмами с точки зрения «эмоционального фона беседы».

В стратегии «Умный город-2030», принятой в 2018 году, указано: для борьбы с преступностью, помимо системы видеонаблюдения, будут внедрены средства «акустического контроля». Речь идет о чувствительных уличных микрофонах. Такие устройства уже установлены в городах США и других стран. Их основная задача - распознавать звуки выстрелов, определять место и отправлять координаты оператору или ближайшему патрульному экипажу. Они также способны «узнавать» человека по образцу голоса и записывать разговоры. Таким образом, с мест совершения преступлений полиция может получать записи не только видео, но и аудио.

В 2015 году в мэрии родилась идея создания «обобщающих систем». Используя все источники и архивы, они, словно искусственный интеллект из фантастических фильмов, должны отвечать на сложные вопросы и уметь предсказывать будущее.

- Действительно фантастика!

- Отнюдь. Примерно тем же занимается известная американская компания Palantir: по заказу спецслужб США переваривает огромный массив данных из разных источников и ищет в них признаки готовящихся преступлений или терактов.

В Москве уже разработаны несколько таких «обобщающих систем», призванных отвечать на любой вопрос мэра и запросы других чиновников.

…Я перечислил далеко не все возможности Большого брата в Москве, - говорит Владимир Овчинский. - Это не самодеятельность руководства столицы. Мэр и его команда действуют в рамках правительственной программы «Безопасный город». Опыт Москвы начинают распространять по всей России. А в принципе это мировая тенденция - в век стремительной цифровизации все держать под контролем. Электронным.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве установлены первые восемь камер, отслеживающие водителей, не пристегнутых ремнем безопасности. За первые два месяца оштрафовано уже более четырех тысяч человек.

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