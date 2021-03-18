Как Россия превращается в страну запретов

А этот валежник можно собирать, или бабушек оштрафуют и возбудят уголовное дело? Фото: Николай МОШКОВ/ТАСС
А каждый второй закон, выходящий из недр Госдумы, - это все новые ужесточения правил нашей жизни. «КП» собрала самые громкие и удивительные запреты, которые приняты в России за последние годы.
Буквально в феврале депутат Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. До этого депутат Сергей Боярский (да-да, сын того самого д'Артаньяна Боярского, который «тысяча чертей!») изобрел запрет на мат в интернете. А еще введена уголовка за перекрытие улиц, разработано ужесточение агитации в соцсетях и запрет на проезд вдоль рек и озер... Это не говоря уже о сборе валежника и платной рыбалке. Такой «запретительной» Госдумы у нас, пожалуй, еще не было.
Если ввести в интернет-поисковиках фразу: «Депутаты ввели запрет на...» - то выскочит очень много любопытного. Но мало кто из простых людей такие запросы вводит. Еще меньше понимают, что именно запрещено. Растолковываем.
Пару лет назад много разговоров было про валежник. Казалось, кому он нужен, валяется в себе в лесу и валяется. Но нет, его наличие стало целой «законодательной инициативой». В 2019 году депутаты Госдумы внесли поправки в Лесной кодекс. И вроде как валежник собирать разрешили. Но! В законе есть хитрая норма - теперь каждый регион принимает на его основании свои акты. И получилось, что кто в лес, кто по дрова.
В Бурятии идти в лес за валежником можно только с разрешения чиновников, иначе попадешь под статью «кража». В Тульской и Пензенской областях собирать сухостой можно только голыми руками, никаких пил и топоров. А в Тверской брать разрешено только палки не больше метра в длину. Один из авторов поправок, глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, комментируя неразбериху, говорил журналистам: «Мы законом вернули людям валежник. А в регионах включили привычку регулировать то, что в регулировании не нуждается».
В итоге никто толком не понял, можно собирать этот несчастный валежник или нет. И что такое валежник вообще? По закону это «поваленные деревья и кустарники, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам». Но как простой человек может определить, что вот эти поваленные деревья уже считаются поврежденными, а вот эти - нет, потому что из них лесничество еще может доски настругать и прибыль получить? Экспертизу, что ли, каждый раз заказывать?
Жителям городов не понять, какой на самом деле это важный закон для деревни. Они не топят печи и не латают сараи. И не ходят теперь за валежником под статьей, как, например, пенсионер из Нижегородской области Геннадий Толченков. На него завели уголовное дело за «незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере». Пенсионеру грозит штраф в 3 миллиона рублей и 7 лет тюрьмы. А все, что он сделал, -вывез из леса на своем стареньком тракторе несколько стволов поваленных деревьев.
Озаботились депутаты и флорой с фауной. Например в январе 2021-го Госдума приняла в 1-м чтении запрет подъезжать (на машине, мотоцикле, квадроцикле и даже вроде бы велосипеде) ближе чем на 200 метров к водоемам, если там нет санкционированной дороги. То есть просто накатанные грунтовки у реки теперь вне закона. Иначе - штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Что делать тем, у кого подъезд к даче или дому идет по такой дороге и другой нет, неизвестно.
Есть надежда, что все-таки запрет подправят, ведь впереди еще 2 чтения.
Но и это еще не все. В планах - запрет продавать животных на рынках и в зоомагазинах. Глава думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил за то, чтобы приравнять условия содержания животных в зоомагазинах к жестокому обращению. И соответственно объявить вне закона.
Рыбалка тоже стала запретным плодом. Во-первых, с января 2021 года вне закона такое понятие, как платная рыбалка. Все арендованные пруды, в которые запущена рыба, теперь общие. Их владельцы могут только оказывать услуги по аренде снастей и лодок. Кроме того, теперь власти будут утверждать перечень ценных видов рыб, удить которых можно только с разрешительным документом строгой отчетности. Закон также определяет «суточную норму добычи» для всех видов рыб (не только ценных). И также вводит запреты на сети, электронные приборы для обнаружения рыб и подводные ружья в местах массового отдыха.
Какая у вас, товарищ рыбак, «суточная норма добычи»?
Фото: Евгения ГУСЕВА
Если теперь кто-то хочет написать про свою соседку где-нибудь в Одноклассниках, что она мужу изменяет, то пусть готовится к уголовному делу. В декабре 2020-го в силу вступили поправки в Уголовный кодекс, по которым клевета в интернете приравнивается к публичной. То есть за нее можно схлопотать не только внушительный штраф (до 5 млн рублей), но и тюремный срок - до 5 лет.
- Понятие «клевета» в Уголовном кодексе появилось еще в 2012 году. Но такие дела были редкостью из-за сложности доказательства (обвинения чаще всего строились на показаниях свидетелей), - говорит адвокат Владимир Сильцев. - Однако с появлением в законе фразы «в интернете» все перевернется. Осужденных станет больше. Ведь в интернете все сохраняется и может служить уликой. Так что аккуратнее!
Самый громкий пример - Алексей Навальный и его штраф в 850 000 рублей за клевету в адрес ветерана. И это оппозиционеру еще повезло. Он не попал под ужесточение закона, когда клеветнику стало грозить до 2 лет колонии (с декабря 2020-го). А в Госдуме уже обсуждают предложение ввести уголовную ответственность за оскорбление участников Великой Отечественной - до 5 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.
Задумались законотворцы и о культуре общения граждан России в интернете. С 1 февраля 2021 года сквернословить в интернете нельзя. Наказания за бранные словечки не предусмотрены (пока?), но владельцев соцсетей и сайтов, которые посещают не менее 500 000 россиян в сутки, обязали самостоятельно следить за тем, что у них пишут. И ругательства удалять. Так же, как и детскую порнографию, данные об изготовлении наркотиков, способы самоубийства и призывы к нему, рекламу алкоголя и интернет-казино.
Тот же самый закон, что запрещает мат, обязал владельцев соцсетей отслеживать и зачищать тех, кто оскорбляет органы власти и госсимволы. А также призывает к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях протеста. Поправка подразумевает, что владелец соцсети обязан незамедлительно ограничить доступ к таким вещам.
Ну а как же будут все это отслеживать иностранные соцсети из той же Америки или Китая, спросите вы. Но и этот момент депутаты предусмотрели. Теперь все интернет-паблики обязаны иметь своих представителей в РФ.
Но и этого мало. В Госдуму внесен законопроект «О цензуре в интернете». Предлагается наказывать иностранные соцсети и интернет-ресурсы за любые ограничения распространения материалов российских СМИ. Такой вот «наш ответ Чемберлену» - западной цензуре. Наказание - штраф (что для мировых сетевых гигантов - семечки) либо замедление интернет-трафика (вот это уже серьезно). А в крайнем случае - самое страшное - блокировка. Под действие закона попадают и YouTube, и Facebook, и Twitter, и другие популярные у россиян соцсети. Следить за этим уполномочили Роскомнадзор.
Но зря вы думаете, что в Госдуме озадачились только западными интернет-империями. Нет. Ужесточения коснулись родимых отечественных СМИ. Например, согласно закону, уже принятому в декабре 2020-го, журналистов, освещающих несанкционированные акции, в некоторых случаях можно приравнивать к протестующим. А работать на митингах можно только в спецжилете.
Что касается самих акций протеста, то и здесь нововведения: суд может признать митингом даже одиночные пикеты, если их несколько по одному и тому же поводу.
Принят в декабря 2020-го и запрет умышленной блокировки улиц, а также создания помех движению транспорта (до 10 лет тюрьмы!). До этого за подобные деяния полагался лишь штраф. Да и получить его можно было только в случае, если кто-то из-за помех транспорту сильно пострадал или умер. Теперь же действия закона расширили и на тротуары.
Планирует Госдума и полностью запретить публиковать какую-либо информацию о жизни и имуществе судей (все мы помним кадры со свадьбы дочери служительницы Фемиды из Краснодара), следователей, полицейских, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, Счетной палаты...
На такой запрет депутатов подвигло появление в соцсетях личных данных омоновцев, работавших на несанкционированных митингах в январе нынешнего года. Что, конечно, жутковато.
Эти поправки в закон «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» еще не приняты. Хотя уже и прошли 1-е чтение. Но на самом деле ограничения на публикацию подобных сведений существуют и сейчас, только когда есть угроза жизни и здоровью чиновника или силовика. Если же поправки будут приняты, запрет будет действовать всегда.
По поручению президента депутаты ввели отдельную статью - наказание «за хамство для чиновников». И штраф за это - до 150 000 рублей плюс отстранение от работы. Действительно, сколько можно терпеть чванство вроде «макарошек» и «рожать не просили». Но депутаты умудрились, внеся эти изменения в Административный кодекс, повысить штрафы за «оскорбление чести и достоинства в форме, которая противоречит общепринятым нормам морали и нравственности» для всех. А не только для чинуш. И не только в устрой форме, но и в письменной - в том же интернете. Штрафы для физлиц - до 10 000 рублей, для юридических - до 700 000.
Уже рассмотрены депутатами в 1-м чтении и поправки в Закон о выборах, чтобы распространить его действие на интернет. В итоге агитация в соцсетях, которая до этого никем не регулировалась, будет жестко регламентирована. А впереди - в сентябре 2021-го - выборы собственно депутатов Госдумы. И Роскомнадзор должен будет следить за тем, что люди пишут в интернете о партиях и кандидатах. По запросу избиркома нехорошую агитацию будут удалять. А тех, кто агитировал, - блокировать и штрафовать (физлиц - до 20 000 рублей, юрлиц - до 500 000). Понятие «агитация» еще уточняется, но некоторые депутаты уже предрекают, что штрафовать смогут чуть ли не за любую информацию о кандидате.
P.S. Нынешние депутаты отличаются на редкость бурной законотворческой деятельностью. И работают очень продуктивно, часто проводя 2-е и 3-и чтения законопроектов прямо в один день. Запреты и поправки принимаются стремительно. Чуть народ зазевался - и уже не в курсе, по какому закону живет, где соломку подстелить, чтобы на штраф или тюремный срок не попасть. Граждане, будьте с этим внимательнее, потому что незнание закона не освобождает ни от административной, ни от уголовной ответственности.
Пока еще можно публиковать фото нацистских бонз, осужденных в Нюрнберге. Но если закон пройдет все три чтения, то на все это наложат запрет. Фото: The Granger Collection, New York/ТАСС
Кстати
Гитлер не проскочит
Вообще к ветеранам у нашего народа и, естественно, у народных избранников отношение особое. Существует даже закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в который регулярно вносят поправки. Так вот, буквально в феврале 2021-го в первом чтении Госдумой одобрен новый запрет - на «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными по приговору Нюрнбергского трибунала».
У автора инициативы - депутата Елены Ямпольской мысль внести поправку появилась после того, как она увидела в торговом центре блузку с изображением Гитлера. И обнаружила, что, оказывается, это законно - в отличие от публикации нацистской символики. И решила это безобразие исправить.
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