Как Россия превращается в страну запретов

А этот валежник можно собирать, или бабушек оштрафуют и возбудят уголовное дело? Фото: Николай МОШКОВ/ТАСС

А каждый второй закон, выходящий из недр Госдумы, - это все новые ужесточения правил нашей жизни. «КП» собрала самые громкие и удивительные запреты, которые приняты в России за последние годы.

Буквально в феврале депутат Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. До этого депутат Сергей Боярский (да-да, сын того самого д'Артаньяна Боярского, который «тысяча чертей!») изобрел запрет на мат в интернете. А еще введена уголовка за перекрытие улиц, разработано ужесточение агитации в соцсетях и запрет на проезд вдоль рек и озер... Это не говоря уже о сборе валежника и платной рыбалке. Такой «запретительной» Госдумы у нас, пожалуй, еще не было.

Если ввести в интернет-поисковиках фразу: «Депутаты ввели запрет на...» - то выскочит очень много любопытного. Но мало кто из простых людей такие запросы вводит. Еще меньше понимают, что именно запрещено. Растолковываем.

Валежник - докажи, что он валялся

Пару лет назад много разговоров было про валежник. Казалось, кому он нужен, валяется в себе в лесу и валяется. Но нет, его наличие стало целой «законодательной инициативой». В 2019 году депутаты Госдумы внесли поправки в Лесной кодекс. И вроде как валежник собирать разрешили. Но! В законе есть хитрая норма - теперь каждый регион принимает на его основании свои акты. И получилось, что кто в лес, кто по дрова.

В Бурятии идти в лес за валежником можно только с разрешения чиновников, иначе попадешь под статью «кража». В Тульской и Пензенской областях собирать сухостой можно только голыми руками, никаких пил и топоров. А в Тверской брать разрешено только палки не больше метра в длину. Один из авторов поправок, глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, комментируя неразбериху, говорил журналистам: «Мы законом вернули людям валежник. А в регионах включили привычку регулировать то, что в регулировании не нуждается».

В итоге никто толком не понял, можно собирать этот несчастный валежник или нет. И что такое валежник вообще? По закону это «поваленные деревья и кустарники, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам». Но как простой человек может определить, что вот эти поваленные деревья уже считаются поврежденными, а вот эти - нет, потому что из них лесничество еще может доски настругать и прибыль получить? Экспертизу, что ли, каждый раз заказывать?

Жителям городов не понять, какой на самом деле это важный закон для деревни. Они не топят печи и не латают сараи. И не ходят теперь за валежником под статьей, как, например, пенсионер из Нижегородской области Геннадий Толченков. На него завели уголовное дело за «незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере». Пенсионеру грозит штраф в 3 миллиона рублей и 7 лет тюрьмы. А все, что он сделал, -вывез из леса на своем стареньком тракторе несколько стволов поваленных деревьев.

К реке на транспорте не приближаться

Озаботились депутаты и флорой с фауной. Например в январе 2021-го Госдума приняла в 1-м чтении запрет подъезжать (на машине, мотоцикле, квадроцикле и даже вроде бы велосипеде) ближе чем на 200 метров к водоемам, если там нет санкционированной дороги. То есть просто накатанные грунтовки у реки теперь вне закона. Иначе - штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Что делать тем, у кого подъезд к даче или дому идет по такой дороге и другой нет, неизвестно.

Есть надежда, что все-таки запрет подправят, ведь впереди еще 2 чтения.

С удочкой на пруд? А документик есть?

Но и это еще не все. В планах - запрет продавать животных на рынках и в зоомагазинах. Глава думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил за то, чтобы приравнять условия содержания животных в зоомагазинах к жестокому обращению. И соответственно объявить вне закона.

Рыбалка тоже стала запретным плодом. Во-первых, с января 2021 года вне закона такое понятие, как платная рыбалка. Все арендованные пруды, в которые запущена рыба, теперь общие. Их владельцы могут только оказывать услуги по аренде снастей и лодок. Кроме того, теперь власти будут утверждать перечень ценных видов рыб, удить которых можно только с разрешительным документом строгой отчетности. Закон также определяет «суточную норму добычи» для всех видов рыб (не только ценных). И также вводит запреты на сети, электронные приборы для обнаружения рыб и подводные ружья в местах массового отдыха.

Какая у вас, товарищ рыбак, «суточная норма добычи»? Фото: Евгения ГУСЕВА

Интернет - не место для клеветы

Если теперь кто-то хочет написать про свою соседку где-нибудь в Одноклассниках, что она мужу изменяет, то пусть готовится к уголовному делу. В декабре 2020-го в силу вступили поправки в Уголовный кодекс, по которым клевета в интернете приравнивается к публичной. То есть за нее можно схлопотать не только внушительный штраф (до 5 млн рублей), но и тюремный срок - до 5 лет.

- Понятие «клевета» в Уголовном кодексе появилось еще в 2012 году. Но такие дела были редкостью из-за сложности доказательства (обвинения чаще всего строились на показаниях свидетелей), - говорит адвокат Владимир Сильцев. - Однако с появлением в законе фразы «в интернете» все перевернется. Осужденных станет больше. Ведь в интернете все сохраняется и может служить уликой. Так что аккуратнее!

Самый громкий пример - Алексей Навальный и его штраф в 850 000 рублей за клевету в адрес ветерана. И это оппозиционеру еще повезло. Он не попал под ужесточение закона, когда клеветнику стало грозить до 2 лет колонии (с декабря 2020-го). А в Госдуме уже обсуждают предложение ввести уголовную ответственность за оскорбление участников Великой Отечественной - до 5 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Ругаться вам не здесь

Задумались законотворцы и о культуре общения граждан России в интернете. С 1 февраля 2021 года сквернословить в интернете нельзя. Наказания за бранные словечки не предусмотрены (пока?), но владельцев соцсетей и сайтов, которые посещают не менее 500 000 россиян в сутки, обязали самостоятельно следить за тем, что у них пишут. И ругательства удалять. Так же, как и детскую порнографию, данные об изготовлении наркотиков, способы самоубийства и призывы к нему, рекламу алкоголя и интернет-казино.

Зачистка призывов

Тот же самый закон, что запрещает мат, обязал владельцев соцсетей отслеживать и зачищать тех, кто оскорбляет органы власти и госсимволы. А также призывает к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях протеста. Поправка подразумевает, что владелец соцсети обязан незамедлительно ограничить доступ к таким вещам.

Ну а как же будут все это отслеживать иностранные соцсети из той же Америки или Китая, спросите вы. Но и этот момент депутаты предусмотрели. Теперь все интернет-паблики обязаны иметь своих представителей в РФ.

Блокировка за цензуру

Но и этого мало. В Госдуму внесен законопроект «О цензуре в интернете». Предлагается наказывать иностранные соцсети и интернет-ресурсы за любые ограничения распространения материалов российских СМИ. Такой вот «наш ответ Чемберлену» - западной цензуре. Наказание - штраф (что для мировых сетевых гигантов - семечки) либо замедление интернет-трафика (вот это уже серьезно). А в крайнем случае - самое страшное - блокировка. Под действие закона попадают и YouTube, и Facebook, и Twitter, и другие популярные у россиян соцсети. Следить за этим уполномочили Роскомнадзор.

Больше трех не собираться

Но зря вы думаете, что в Госдуме озадачились только западными интернет-империями. Нет. Ужесточения коснулись родимых отечественных СМИ. Например, согласно закону, уже принятому в декабре 2020-го, журналистов, освещающих несанкционированные акции, в некоторых случаях можно приравнивать к протестующим. А работать на митингах можно только в спецжилете.

Что касается самих акций протеста, то и здесь нововведения: суд может признать митингом даже одиночные пикеты, если их несколько по одному и тому же поводу.

Принят в декабря 2020-го и запрет умышленной блокировки улиц, а также создания помех движению транспорта (до 10 лет тюрьмы!). До этого за подобные деяния полагался лишь штраф. Да и получить его можно было только в случае, если кто-то из-за помех транспорту сильно пострадал или умер. Теперь же действия закона расширили и на тротуары.

Хотели защиты силовиков, а вышло - чинуш

Планирует Госдума и полностью запретить публиковать какую-либо информацию о жизни и имуществе судей (все мы помним кадры со свадьбы дочери служительницы Фемиды из Краснодара), следователей, полицейских, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, Счетной палаты...

На такой запрет депутатов подвигло появление в соцсетях личных данных омоновцев, работавших на несанкционированных митингах в январе нынешнего года. Что, конечно, жутковато.

Эти поправки в закон «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» еще не приняты. Хотя уже и прошли 1-е чтение. Но на самом деле ограничения на публикацию подобных сведений существуют и сейчас, только когда есть угроза жизни и здоровью чиновника или силовика. Если же поправки будут приняты, запрет будет действовать всегда.

Хамству - бой

По поручению президента депутаты ввели отдельную статью - наказание «за хамство для чиновников». И штраф за это - до 150 000 рублей плюс отстранение от работы. Действительно, сколько можно терпеть чванство вроде «макарошек» и «рожать не просили». Но депутаты умудрились, внеся эти изменения в Административный кодекс, повысить штрафы за «оскорбление чести и достоинства в форме, которая противоречит общепринятым нормам морали и нравственности» для всех. А не только для чинуш. И не только в устрой форме, но и в письменной - в том же интернете. Штрафы для физлиц - до 10 000 рублей, для юридических - до 700 000.

Агитацию - под контроль

Уже рассмотрены депутатами в 1-м чтении и поправки в Закон о выборах, чтобы распространить его действие на интернет. В итоге агитация в соцсетях, которая до этого никем не регулировалась, будет жестко регламентирована. А впереди - в сентябре 2021-го - выборы собственно депутатов Госдумы. И Роскомнадзор должен будет следить за тем, что люди пишут в интернете о партиях и кандидатах. По запросу избиркома нехорошую агитацию будут удалять. А тех, кто агитировал, - блокировать и штрафовать (физлиц - до 20 000 рублей, юрлиц - до 500 000). Понятие «агитация» еще уточняется, но некоторые депутаты уже предрекают, что штрафовать смогут чуть ли не за любую информацию о кандидате.

P.S. Нынешние депутаты отличаются на редкость бурной законотворческой деятельностью. И работают очень продуктивно, часто проводя 2-е и 3-и чтения законопроектов прямо в один день. Запреты и поправки принимаются стремительно. Чуть народ зазевался - и уже не в курсе, по какому закону живет, где соломку подстелить, чтобы на штраф или тюремный срок не попасть. Граждане, будьте с этим внимательнее, потому что незнание закона не освобождает ни от административной, ни от уголовной ответственности.

Пока еще можно публиковать фото нацистских бонз, осужденных в Нюрнберге. Но если закон пройдет все три чтения, то на все это наложат запрет. Фото: The Granger Collection, New York/ТАСС

Кстати

Гитлер не проскочит

Вообще к ветеранам у нашего народа и, естественно, у народных избранников отношение особое. Существует даже закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в который регулярно вносят поправки. Так вот, буквально в феврале 2021-го в первом чтении Госдумой одобрен новый запрет - на «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными по приговору Нюрнбергского трибунала».

У автора инициативы - депутата Елены Ямпольской мысль внести поправку появилась после того, как она увидела в торговом центре блузку с изображением Гитлера. И обнаружила, что, оказывается, это законно - в отличие от публикации нацистской символики. И решила это безобразие исправить.

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