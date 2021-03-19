Охранник Бориса Ельцина стал писателем, а пресс-секретарь - охотником и режиссером

Стоящий поодаль Коржаков был на самом деле самым близким к телу президента. Фото: РИА Новости

Хранитель тела

Самым приближенным человеком к телу Бориса Ельцина 11 лет был Александр Коржаков. С 1985 года - как телохранитель 1-го секретаря Московского горкома КПСС. А с сентября 1991-го - как глава Службы безопасности Президента России. Но 20 июня 1996-го у Коржакова с Ельциным, боровшимся тогда с Зюгановым на президентских выборах, случился разрыв. Поводом стал скандал с «коробкой из-под ксерокса» с долларами - речь шла о финансировании черным налом избирательной кампании президента. Главный охранник вытряхнул грязное белье предвыборного штаба своего шефа - чтобы подставить Чубайса. И был уволен со всех постов, а два года спустя и с военной службы.

Потом Коржаков 14 лет заседал в Думе, избирался депутатом от Тульского округа. Выпустил первую книгу «Ельцин: от рассвета до заката». Депутатство не помешало ему сняться в фильме «Бременские музыканты & Co» - в роли... начальника службы безопасности короля. А также в сериалах «Небо и земля» и «Только ты». Продолжал писательство: «Ближний круг царя Бориса», «Бесы 2.0. А цари-то ненастоящие». В 2020-м вышел труд Коржакова «Кремлевские сказы». Свои бестселлеры творил в усадьбе с участком в полгектара, бассейном и вольером для собак. Это в деревне Молоково (на родине мамы) в 70 км от Москвы.

Непотопляемый Чубайс, автор ваучерной приватизации. Фото: facebook.com

Отец ваучера

Анатолий Чубайс начал большую карьеру в ноябре 1991-го начальником Госкомитета России по управлению имуществом. Был министром финансов, вице-премьером, главой администрации президента. Считался одним из главных идеологов реформ 90-х, отцом ваучерной приватизации. Руководил предвыборном штабом Ельцина, обеспечив ему победу на выборах в 1996-м.

После ухода с госпостов рулил госкомпаниями. С 1998-го 10 лет руководил РАО «ЕЭС России» - крупнейшей энергокомпанией мира. С сентября 2008-го возглавил «Российскую корпорацию нанотехнологий» - «Роснано», где запомнился спичем на новогоднем корпоративе: «У нас много денег, вот просто очень много! Всем двойную премию!» В декабре 2020-го покинул компанию, став «скромным» спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Чем будет заниматься Чубайс - до сих пор никто толком не понял.

Пережил несколько покушений на свою жизнь. Особенно прогремела попытка подорвать кортеж Чубайса группой заговорщиков отставного полковника Квачкова.

Ястржембский всегда приезжал из Африки с охотничьими трофеями. Фото: Instagram.com

Охотник на слонов

Сергей Ястржембский пришел к Ельцину в его второй президентский срок из МИДа, а до этого был послом в Словакии. В августе 1996-го, после разговора с Чубайсом, стал пресс-секретарем президента. Автор фраз «Президент работает с документами» и «Рукопожатие у президента крепкое». Ушел из Кремля после дефолта 1998-го.

Полтора года был вице-премьером в правительстве Москвы, а затем 8 лет - помощником президента Владимира Путина.

После окончательного ухода с госслужбы в 2008 м 54-летний Ястржембский занялся документалистикой (его студия «Ястребфильм» сняла 68 картин). И экстремальной охотой в Африке. Фильм «Кровавые бивни» вошел в лонг-лист «Оскара».

Почти пропавший

Иван Рыбкин - 1-й спикер Госдумы в 1994 - 1997 годах - сразу после расстрела «Белого дома» и роспуска Верховного Совета.

В 1991 году он как завотделом ЦК Компартии РСФСР был знаком с Ельциным, но выступал его оппонентом. После подавления ГКЧП приложил руку к созданию Аграрной партии и КПРФ. Получая 14 января 1994-го удостоверение спикера Госдумы из рук Ельцина, заявил, что повторения бунта в парламенте и его подавления танками не будет никогда. А уже в 1996-м ездил по стране «в поддержку Ельцина». После чего на 1,5 года стал секретарем Совбеза и на месяц - вице-премьером по делам СНГ и Чечни.

В феврале 2004-го, когда выдвигался на пост Президента России, таинственно исчезал на 6 дней (заявление о пропаже подала жена Альбина). Нашелся в Киеве, после чего утратил поддержку своего спонсора Бориса Березовского (сына которого крестил). В конце 2000-х утверждал, что ему предлагали пост вице-премьера. Но в итоге читал лекции в США и в Европе, писал книги.

Серый кардинал

Виктор Илюшин возглавил секретариат председателя Верховного Совета РСФСР Ельцина в 1990-м (а знакомы они с конца 70-х, когда Илюшин был 1-м секретарем Свердловского обкома ВЛКСМ). В 1991-м готовил президентскую кампанию Ельцина, став главой секретариата, а с 1992-го - первым помощником главы государства. В 1996 - 1997 годах - первый вице-премьер по социалке. На этом посту Илюшина сменил Борис Немцов, новый любимчик Ельцина.

В 1997-м вошел в состав правления Газпрома, где проработал до 2011-го. Сегодня 73-летний Виктор Васильевич Илюшин ведет жизнь обеспеченного подмосковного пенсионера.

Борец с коррупцией

Георгий Сатаров в феврале 1993-го стал членом Президентского совета. Участвовал в разработке новой Конституции вместе с Сергеем Шахраем. В феврале 1994-го стал помощником Ельцина, отвечая за контакты с Госдумой и партиями. В 1995-м инициировал создание блока Ивана Рыбкина и партии «Наш дом - Россия», а в 1996-м от имени избирательного штаба Ельцина заявил, что КПРФ в случае проигрыша готовит захват власти. В 1997-м покинул администрацию Ельцина.

А КТО ЕЩЕ?

Иных уж нет...

Павел Грачев, министр обороны в 1992 - 1996 годах. Подавлял «мятеж» Верховного Совета, вводил войска в Чечню. Умер в 2012-м в Центральном военном госпитале Вишневского от воспаления мозга в 64 года.

Виктор Ерин, глава МВД в 1992 - 1995 годах. В сентябре 1993-го ввел в Москву внутренние войска, зимой 1994/1995 руководил подразделениями МВД в Чечне. Был замдиректора СВР. Умер в марте 2018-го в Москве в 74 года.

...а те далече

Александр Руцкой, первый и последний вице-президент России в 1991 - 1993 годах, затем был курским губернатором, проректором МГСУ.

Руслан Хасбулатов, председатель Верховного Совета России в 1991 - 1993 годах. Последние 26 лет заведует кафедрой мировой экономики в Университете имени Плеханова.

Андрей Козырев, глава МИДа в 1990 - 1996 годах. С 2012-го живет в Майами с семьей, читает лекции, пишет мемуары.

Михаил Барсуков, начальник Главного управления охраны РФ в 1992 - 1995 годах, затем до 1996-го - директор ФСБ, после 2004-го руководил Межведомственной комиссией Совбеза по подземным сооружениям.

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