Манижа, русская душою: За что проклинают участницу «Евровидения-2021»

Самый точный образ, подходящий 29-летней Маниже – Покахонтас. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Покахонтас. Дочь индейского вождя. Самый точный образ, подходящий 29-летней Маниже, которую зрители Первого канала выбрали для участия в «Евровидении-2021» в Нидерландах. Именно так в школе и называли девушку из Душанбе, которую родители увезли в Москву в двухлетнем возрасте, спасаясь от гражданской войны. Она выросла и стала петь песни про мир во всем мире. А теперь ее распинают за то, что она будет представлять на музыкальном конкурсе Россию - называют феминисткой, меркантильной мигранткой и лицемеркой.

Характер-камень

Дом Хамраевых разбомбили - отец буквально выносил детей на руках из-под обломков. В отличие от Душанбе в Москве не стреляли, но шел 1993 год - спокойного и веселого было мало. В детском саду, куда мама устроила дочь без гражданства и прописки за взятку, чуждую девочку открыто звали «чернож*пой».

- Я приходила домой и повторяла это, - вспоминает певица. - Мне казалось, это какое-то классное слово, я не знала, что оно значит.

В 14 лет Манижа получила российское гражданство, но не стала для сверстников до конца своей. Ее считали странной, до 17 лет она ни разу не была на свидании. Одноклассники регулярно коверкали ее имя, и в конце концов она стала представляться Машей. Разумеется, Манижа Сангин (когда выросла, она взяла фамилию любимой бабушки - переводится как «камень» и соответствует ее характеру) поклялась все исправить, когда вырастет.

Через семь лет после переезда в столицу из семьи ушел отец девочки, оставив маму - дизайнера с образованием физика-ядерщика Надежду Усманову с пятью детьми на руках. Пришлось мыть полы в подъездах и продавать футболки в переходах.

Петь Манижа начала еще в детстве. В начале нулевых стала один за другим брать международные вокальные конкурсы - Латвия, Эстония, Литва, Болгария... В 15 лет некий продюсерский центр подписал с молодой, подающей надежды певицей контракт - на драконовских, как оказалось, условиях. Ей начали менять внешность, осветлять волосы и придумали «нормальный» русский псевдоним: Ру.Кола. Потом были концерты (по €10 тысяч за выступление), но все деньги уходили в продюсерский центр. Мама снова и снова лезла в долги, а Манижа достигла психологического дна. В начале десятых она вышла из кабального проекта. Ни одного альбома артистки там так и не выпустили.

Затем девушка сотрудничала с рэп-группой «Ассаи», переехала в Питер и начала солировать в коллективе Krip De Shin по подвальным и заблеванным, как говорит Манижа, клубам города с отвратительным звуком. Иногда выступали бесплатно. «Мне приходилось ночевать в машине, есть самую чиповую шавуху [дешевую шаурму], - признавалась она. - Я вообще не зарабатывала». В определенный момент певица подумывала завершить с музыкой и пойти работать по специальности (училась на психфаке РГГУ). Помог случай - позвали петь в шоу с аттракционами и вокалистами, гастролировать по России, Британии и США. В Лондоне Манижа репетировала, жила и работала по контракту несколько лет. Написала сотню песен в стол, а после краха проекта в 2015 году вернулась в Москву.

И буквально вышла на улицу - Манижа начала раскручивать Инстаграм, предлагая людям на улице спеть с ней. За месяц набрала 10 тысяч подписчиков и начала зарабатывать: за разработку концепции продвижения ресторанов получала по 50 тысяч рублей. В Инстаграме же выпустила альбом Manuscript - без продюсера, промокампании и поддержки СМИ. Три недели пластинка провисела в топ-чартах iTunes! В 2017 году Манижу наконец рассмотрели - позвали на «Пикник «Афиши», в «Вечерний Ургант», на концерты в Колонном зале Дома союзов и в «Олимпийский» на юбилей MTV. Продюсер и стилист певицы - ее мама. Манижа оплачивает ее работу, а еще содержит бухгалтера, юриста и семерых музыкантов.

Упрямая таджичка пришла ко всему сама, не слушая даже отца.

- Для мужчин-мусульман подобная профессия - это стыд, позор и проституция, - говорит Манижа. - Папа не поддерживал меня. Только в этом году он начал проявлять заботу. Мы не общались почти десять лет. Но ровно год назад он пришел на мой концерт в Москве, хотя я его не приглашала. Потом позвонил и сказал, что наконец все понял. Признался, что ошибался в том, когда говорил, что музыка - это не мое. Он же все время убеждал, что нужно быть приличной девочкой, а то замуж никто не возьмет.

Манижа в детстве с родителями. Фото: Instagram.com

Так что Манижа - девушка с исключительно типичной русской судьбой. Тернистой и колоритной. Чтобы понять это, достаточно послушать хотя бы пару ее песен.

«Я не хочу заботиться о вашей политике, / Потому что не хочу участвовать в вашей войне. / Мне все равно, что говорите вы - критики, / Мой единственный критик - мое тупое сердце» (перевод фрагмента песни Don't Tell Me).

Неформат и ирония

По популярной конспирологической версии, Манижа - проект западных спецслужб. Артистке из Душанбе досталась почетная миссия: развалить Россию изнутри, размочалив скрепы в хлам своими песнями, взглядами и костюмами. Терпимостью, поддержкой беженцев, ЛГБТ-сообщества и женщин, переживших домашнее насилие.

На самом деле все куда проще и сложнее. Неформат и нетрадиционность - вот на чем построен характер и многослойная музыка Манижи. Ирония в отношении стереотипов (похудей, женись, роди) и ненависть к ярлыкам. Пережившая травлю, уход отца и изгойство, она теперь официально против границ и форматов. Любых: этических и этнических, сексуальных и социальных.

Манижа переработала увечья души в творчество. Ненавязчивое, рассчитанное на понимающую аудиторию, а не на всех. Она делает это ярко, самобытно и неслучайно используя три языка - русский, таджикский и английский: «Крылья прячу по привычке, / Я недославянка, я недотаджичка. /

Живу по Корану в стенах церкви, / Един Бог и грани его бесконечны. / Я вроде бы пела, что из другого теста, / Но мне неизвестно мое место».

И про песню

Песню Russian Woman («Русская женщина»), с которой певица выступит на сцене «Евровидения-2021», можно считать феминистической настолько же, насколько и шлягеры Аллы Пугачевой, Анны Герман, Аиды Ведищевой или песенку капризной принцессы «Ничего я не хочу» из «Бременских музыкантов».

Собрав воедино русский фолк, азиатский колорит, небрежный английский, Манижа выражает свою гибридную идентичность через синтез музыкальных культур и самоиронию. Она поет про девушку, которой все вокруг указывают, что делать, когда выходить замуж и сколько весить. Одинокую Ассоль, бесконечно ждущую «Алые паруса». То есть про себя в том числе. И самой себе певица дает рецепт счастья, избавляя от тщетных страданий: «Ждем мы корабля, / Ждем мы корабля. / А чё ждать? / Встала и пошла!»

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