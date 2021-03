Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос и ее новый муж - учитель Дэн Джуэтт.

Обычный учитель Дэн Джуэтт стал обладателем баснословного состояния, женившись на бывшей супруге самого богатого человека планеты Джеффа Безоса. Эта мартовская новость стала мировой сенсацией. Молодожены уже пообещали, что половину своих денег отдадут на благотворительность.

Красавица и лысый коротышка

Джефф и Маккензи Безос, основатели крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon, считались идеальной парой в кругу миллиардеров. Еще бы! За 25 лет ни одного публичного скандала или сплетни в желтой прессе. В личной жизни будущему супербогачу долго не везло. Возможно, из-за роста: 155 см. Хотя он как программист проявил в этом деле системный подход. Уже работая на Уолл-стрит, записался в школу танцев. Но знакомства на танцплощадке в серьезные отношения никак не переходили. Пока на горизонте не появилась Она.

Маккензи в детстве мечтала стать знаменитой писательницей. Девушка поступила в тот же Принстонский университет, что и Безос. Но он изучал компьютеры, она - литературу. Однако на сочинение собственных книг времени у студентки не было. Приходилось зарабатывать на учебу и жизнь: няней, посудомойкой, официанткой, продавцом, бухгалтером, репетитором, библиотекарем…

Получив диплом, Маккензи поняла, что литературой не прокормишься. И отправила резюме в солидную инвестиционную фирму. Оно случайно попало в руки вице-президента Безоса. Тот оценил способности выпускницы родного университета, взял на работу аналитиком. «Мой кабинет находился рядом с его, и целыми днями я слушала этот сказочный смех, - призналась позже Маккензи в интервью журналу Vogue. - Как можно было в него не влюбиться?» Хотя вице-президент уже лысел, имел брюшко.

Девушка проявила инициативу, пригласила шефа на ланч. Через полгода они сыграли свадьбу. Ему было 29, ей - 23.

Любовь творит чудеса. Животик Джефф убрал тренировками. Проблему лысины тоже решил кардинально - стал бриться наголо.

Магазин для любимой

В следующем, 1994 году они вместе ушли из солидной фирмы в никуда. Просто Джеффу надоело вкалывать на чужого дядю, он решил завести собственный бизнес. После тщательного анализа рынка остановился на интернет-магазине. Чем торговать? Разумеется, книгами! Будущими бестселлерами любимой супруги!

Стартовали они в гараже родителей Джеффа, без окон, с печкой посередине. Вложив все свои сбережения - 10 тысяч долларов. Сделали примитивный сайт со слоганом «Миллион наименований книг по постоянно низким ценам». Маккензи стала первым бухгалтером фирмы, вела все финансовые вопросы, выписывала чеки, подбирала персонал, помогала мужу составить бизнес-план… Amazon стал самым большим интернет-магазином планеты. Появились там и бестселлеры Маккензи Безос «Испытание Лютера Олбрайта», «Ловушки». За первый роман она получила престижную премию American Book Award. Так что сбылась ее детская мечта стать знаменитой писательницей.

Впрочем, Amazon давно уже торгует не только книгами, но и множеством других товаров. Сам глава семейства в ноябре 2017-го первым в мире преодолел рубеж в $100 млрд. Затем в $150 и 200 млрд. Вот что значит вовремя сделать ставку на торговлю во Всемирной паутине.

Бес в ребро Безоса

В январе 2019 года грянул гром. Самый богатый человек планеты объявил о разводе после 25 лет счастливого брака. Причина оказалась банальной. Интрижка на стороне. Последние годы главной заботой Маккензи стали дети. Трое родных сыновей и удочеренная китаянка. Джефф же, наоборот, полюбил тусовки. «А у меня вечеринки обычно приводят к вымотанным нервам, - признавалась Маккензи. - Большое количество разговоров - это не мое».

Вот супруг и закрутил роман с актрисой, телеведущей Лорен Санчес. Тоже, кстати, замужней дамой, матерью троих детей. Ее супруг - известный голливудский агент Патрик Уайтселл, работающий с Мэттом Дэймоном, Хью Джекманом и другими звездами.

Джефф потерял любимую жену и $37 миллиардов в придачу. Столько стоили акции Amazon, которые он передал Маккензи по решению суда.

Отдадут половину капитала

Безос стал открыто жить с разведенной Лорен. А Маккензи, ставшая после развода одной из богатейших женщин планеты, официально сменила фамилию на Скотт - второе имя, данное ей при рождении в честь дедушки. И ушла в тень. Публичность, тусовки по-прежнему не любит. Известно лишь, что она уже потратила свыше 4 миллиардов долларов на благотворительность. Однако благодаря пандемии, усилившей роль интернет-торговли, состояние ее на начало марта 2021-го выросло до $53 миллиардов. 22-е место в списке «Форбс». У бывшего супруга - 1-е место. $176,6 млрд.

6 марта мир вдруг узнал, что Маккензи вышла замуж за Дэна Джуэтта, учителя естествознания одной из частных школ. И счастливо живет с ним и четырьмя своими детьми в Сиэтле. Впрочем, когда была свадьба и была ли вообще, неизвестно. Очень уж скрытная эта Маккензи.

Сама новость про ее замужество всплыла совершенно случайно. После развода Маккензи присоединилась к «Клятве дарения» (The Giving Pledge). Филантропической кампании, начатой в 2010 году американскими миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. Ее участники обязуются передать на благотворительность не менее 50% своего капитала. Вот и школьный учитель Дэн, женившись на филантропке-миллиардерше, выдал 6 марта на сайте организации такое обязательство-клятву:

«Странно писать письмо, в котором указывается, что я планирую отдать большую часть своего состояния в течение моей жизни, поскольку я никогда не стремился собрать такое богатство. Я был учителем большую часть своей жизни. И теперь по счастливой случайности я женат на одной из самых щедрых и добрых женщин, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в обязательстве передать огромное финансовое состояние для служения другим. Добрые люди в моей жизни сыграли важную роль, чтобы сделать меня тем, кем я являюсь сегодня. Люди, которые поддержали меня в трудные времена, проявили милосердие, когда я был наихудшим, подружились со мной, несмотря на наши разногласия, и предложили мне дом, когда у меня его не было. Их пример вдохновил меня на то, чтобы заботиться о других. Понимание того, как многому мне нужно научиться у тех, кто не похож на меня, привело меня к партнеру, склонному к тому же».

Джефф Безос официально откликнулся на сообщение о замужестве его бывшей супруги: «Дэн - очень хороший парень, и я счастлив и рад за них обоих».

КСТАТИ

«Хочу чувствовать твой запах»

Как тайная связь Безоса и Санчес выплыла наружу и привела к сенсационному разводу? Это почти шпионский триллер. Однажды на мобильник Джеффа по WhatsApp пришло зашифрованное видео-сообщение с личного номера наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, с которым Безос познакомился месяцем ранее. Согласно результатам цифрового судебного анализа оно, «весьма вероятно», содержало вредоносный файл. С мобильника основателя Amazon скачали очень важные данные. Личные.

Американский таблоид The National Enquirer, чей хозяин Дэвид Пекер - давний друг Трампа, выдал расследование о тайной связи Безоса с Лорен Санчес. В нескольких номерах шли репортажи о тайных свиданиях сладкой парочки, их фото, эсэмэски Джеффа типа «Я хочу чувствовать твой запах, хочу дышать тобой. Хочу крепко тебя обнимать, целовать твои губы. Я люблю тебя». Безос посылал любовнице свои фото из душа в обнаженном виде и с крупным планом ниже пояса.

Безос объявил, что стал жертвой политических интриг. В свое время он прикупил за четверть миллиарда баксов влиятельную газету The Washington Post. И превратил в главный, пожалуй, антитрамповский рупор США. Трамп объявил бизнесмена своим личным врагом. У саудовского принца, задружившего с президентом Трампом, тоже был личный мотив мстить Безосу. The Washington Post печатала критические статьи оппозиционного журналиста Джамала Хашогги о Мохаммеде бен Салмане. Когда самого Джамала убили в саудовском консульстве в Турции, The Washington Post прямо связывала смерть своего колумниста с наследным принцем. Так после взлома телефона Безоса всплыла его интрижка.