Фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» стал по-настоящему международным

Снимок одного из финалистов конкурса Алексея Перелыгина.

Всемирно известные фотографы, кинооператоры, актеры и режиссеры вошли в состав жюри VII Фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Они снимали в самых недоступных уголках планеты и даже с орбиты Земли, создавали фотопроекты и документальные фильмы, собиравшие миллионы зрителей, а теперь оценят работы участников «Самой красивой страны».

Впервые в состав жюри вошел французский кинооператор Филипп Рос - один из создателей эпического документального фильма «Океаны». Это едва ли не самая зрелищная современная картина о дикой природе. Съемки проходили в разных частях планеты более пяти лет, а адитория ленты превысила 9 миллионов человек.

Кроме того, оценивать работы участников конкурса будут сразу несколько фотографов с мировым именем. Среди них Торстен Милсе (Германия), Флориан Леду (Франция) и Марко Урсо (Италия). Главное - эти фотографы знают и любят природу самой красивой страны.

- С 2012 года я ежегодно приезжаю в Россию - прекрасную страну с нетронутой природой. Мои снимки, сделанные здесь, получили несколько наград международных конкурсов. Фотография призывает бережно относиться к природе. Я уверен, что через конкурс РГО нам удастся заразить этой идеей многих людей, - объяснил Урсо свое решение войти в состав жюри.

Традиционно сильна и российская часть экспертов. Это Сергей Горшков - лучший фотограф дикой природы 2020 года по версии премии Wildlife Photographer of the Year; анималист, председатель Союза фотографов дикой природы Виктор Тяхт...

Также в жюри «Самой красивой страны» всегда входят люди из разных сфер искусства и общественной жизни: актеры Сергей Гармаш и Антон Шагин, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак; космонавт Иван Вагнер, который не оставлял свое увлечение фотографией даже на орбите.

Вошел в жюри конкурса и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

- Поймать кадр, как говорят фотографы, - это искусство! Рассказать в одном кадре длинную историю - большое искусство! - отметил он.

Ну и конечно, решающее слово при отборе лучших из лучших по традиции будет иметь президент РГО Сергей Шойгу - сам талантливый художник и фотограф.

БУДЬ В КУРСЕ

На сегодняшний день на конкурс поступило 28 000 снимков.

Прием работ на VII Фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» продлится до 5 апреля 2021 года.

Все подробности - на photo.rgo.ru

ФОТОРЕПОРТАЖИ

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