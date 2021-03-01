Учатся доброте: В Курганской области школьники спасают бездомных собак

В 2020 году поддержку получил проект «Спасём живые души» Фото: «Приют надежды»

Собака бывает кусачей только от жизни собачьей – эту простую истину теперь хорошо знают шадринские школьники и студенты. Уже 11 лет ребята и зверята учатся дружить с помощью Зооцентра «Приют надежды». Его основал местный школьный учитель технологии и преподаватель педагогического вуза Олег Емельянов. С 2017 года приют успешно участвует в конкурсах президентских грантов. В 2020 году поддержку получил проект «Спасём живые души». Благодаря финансовой поддержке школьники вместе со студентами сами сооружают домики и вольеры для бездомных собак, организуют школу зооволонтера и учатся нести ответственность за своих четвероногих друзей.

Олег Емельянов, руководитель Курганской областной общественной организации Зооцентр «Приют надежды»:

- В чем главная цель проекта?

- Наша главная цель – не только помочь конкретным бездомным собакам, согреть, накормить, пристроить в добрые руки, но и изменить отношение к проблеме бродячих животных в обществе. Когда мы только начинали проект по строительству будок и вольеров, и я закупал для этого строительные материалы, многие земляки крутили пальцем у виска и говорили, что проще просто убить бродячих собак. Сейчас отношение меняется, многие понимают, что есть и другой путь. В нашем проекте участвуют школьники и студенты. Дети делают будки для собак, приезжают на выходных в приют, чистят там снег, раздают животным корм, гуляют и играют с ними. С детьми часто приезжают родители. Также мы проводим медиаконкурс «У каждой собаки должен быть дом» - когда жители фотографируют бездомных собак и вывешивают в окнах их фотографии, так мы не просто помогаем животным найти хозяев, но и привлекаем внимание общественности к проблеме.

Школьники и студенты сами сооружают домики и вольеры для бездомных собак Фото: «Приют надежды»

- Как работа в приюте влияет на детей?

- Во-первых, ребята отвлекаются от компьютера и телевизора, проводят день на свежем воздухе, общаясь с животными – это очень благотворно влияет и на физическое здоровье, и на психологическое состояние. Кроме того, общение с детьми социализирует собак, а общение с собаками помогает ребятишкам учиться доброте, дружбе и ответственности за братьев наших меньших.