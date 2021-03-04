В Москве незрячие подростки на слух играют в хоккей

"Детская следж-хоккейная лига" помогает стать спортсменами всем детям Фото: "Детская следж-хоккейная лига"

Трус в хоккей не играет, а вот ребята, которые плохо видят или полностью потеряли зрение, теперь тоже могут выйти на лед и показать "класс" родителям и восторженным зрителям. Уникальная методика позволяет им играть на слух и добиваться потрясающих результатов в спорте, о котором они и мечтать не могли. Стать настоящими спортсменами ребятам помогают в АНО "Детская следж-хоккейная лига". Благодаря средствам президентского гранта в Москве смогли не только создать хоккейную команду для незрячих подростков, но и готовы поделиться опытом с коллегами по всей стране.

Руководитель АНО "Детская следж-хоккейная лига" Анастасия Барадачева:

- С чего начинался проект?

- Наша лига давно организует занятия хоккеем для ребят с ДЦП, поражениями опорно-двигательного аппарата с помощью следж-саней. Грант позволил нам перейти на новый этап и создать первую в России команду для детей с нарушениями зрения и полностью незрячих. Для этого мы применили уникальные методики: игроки учатся понимать границы поля, ориентироваться на звуки: сигнал тренерского свистка, постукивание клюшками и движение большой специальной шайбы, в которой находится несколько шарикоподшипников.

Первая секция была организована в Москве и как только мы открыли набор в секцию, сразу увидели огромный интерес со стороны родителей детей с нарушениями зрения. Вскоре со всей страны стали приезжать тренеры, чтобы перенимать нашу методику. Сегодня уже существует четыре хоккейные команды для незрячих - в столице, Чебоксарах, Ижевске и Новосибирске. И наша цель - позволить этому позитивному опыту распространиться по всей России.

Для юных хоккеистов тренировки становятся настоящим вызовом Фото: "Детская следж-хоккейная лига"

- Что дает подросткам с проблемами зрения этот проект?

Для наших юных хоккеистов эти тренировки становятся настоящим вызовом. Они впервые выходят на лед, учатся стоять на коньках, привыкают к тяжелой экипировке, учатся ориентироваться на катке на слух. Но как они радуются и гордятся успехами, когда у них все начинает получаться! Еще недавно они и мечтать не могли, чтобы просто выйти на лед, а теперь без посторонней помощи экипируются, уверенно обращаются с клюшкой. 1 декабря у нас был исторический момент - мы провели первый турнир по хоккею для незрячих и увидели у ребят огромный прогресс. И пусть даже они не станут профессиональными спортсменами в будущем, их жизнь все равно изменится, они поверят в себя и поймут, что несмотря на определенные ограничения по здоровью, они могут наслаждаться жизнью в различных ее аспектах.

Кстати, впереди у нас всероссийский фестиваль адаптивного хоккея, он пройдет в конце апреля. И мы верим, что для многих ребят участие в нем станет важным шагом, позволяющим сказать себе: я молодец, я всего добился сам.