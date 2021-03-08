Как в Пензенской области молодым сиротам-инвалидам помогают начать самостоятельную жизнь

Авторы проекта помогают молодым людям воплотить в жизнь свои идеи, начать менять не только свою собственную жизнь, но и мир вокруг Фото: АНО «Квартал Луи»

Судьбы выпускников детских домов редко складываются легко и беззаботно. Что уж говорить о тех, кто не только остался без родителей, но и имеет серьезные проблемы со здоровьем. Чаще всего сразу после выпуска из детского дома такие ребята отправляются в дома престарелых, где обречены прожить всю оставшуюся жизнь.

Ситуацию решила изменить некоммерческая организация в Пензенской области. Семь лет назад здесь создали первый дом сопровождаемого проживания для молодых сирот-инвалидов, его первыми обитателями стали пять человек. За это время количество таких домов выросло, через них прошли уже десятки ребят и девушек.

В 2018 году проект «Лидеры изменений. Равный – Равному» получил президентский грант и вошел в список ста лучших по итогам оценки результатов реализации проектов. Благодаря этому молодые люди с инвалидностью со всей страны получили возможность приезжать сюда на стажировки и распространять уникальный опыт по России. А в 2020 году здесь получили еще один грант – на реализацию проекта арт-поместья «Новые берега» для сопровождаемого проживания людей с инвалидностью.

Мария Львова-Белова, руководитель АНО содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи»:

- На что направлен грант?

- Грант позволил благоустроить территорию двух домов для проживания молодых людей с инвалидностью со всей страны и организовать для профильных специалистов и ребят недельные стажировки с мастер-классами и тренингами, экскурсии и практикумы на инклюзивных производствах. На территории арт-поместья есть своя типография, гостиница, арт-холл, кафе, цех по производству полуфабрикатов, образовательный центр, Храм. Ключевой момент – мы берем на стажировки тех, кто имеет какую-то идею, проект, кто хочет учиться, работать, менять что-то в своей жизни и в окружающем мире, готов стать лидером изменений. В программе уже приняли участие 120 ребят из 11 регионов России.

- Что происходит с участниками после стажировок?

- Они возвращаются к себе в регион и с нашей поддержкой пытаются реализовать свой проект. Так, уже появились инклюзивная пасека, кафе-арт-холл, где работают бармены на инвалидных колясках, «слепые гонки» и другие проекты. Также большое внимание мы уделаем развитию инклюзивного туризма, создаем карту доступности туристических объектов и методические рекомендации по созданию инклюзивных туристических сервисов.