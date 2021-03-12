Бабушки и дедушки из Коми танцуют для сверстников, оказавшихся в домах престарелых

Танцевальный коллектив появился 17 лет назад в Сыктывкаре Фото: "Греннис"

Для обитателей домов престарелых любой визит посторонних людей становится праздником, настоящим событием, которое потом обсуждают неделями, вспоминая во всех подробностях. Что уж и говорить о тех редких моментах, когда вместе с гостями в заведение врывается энергичный вихрь, вырывает всех из привычных будней и бросает в круговорот танца.

Для постояльцев подобных учреждений в республике Коми таким ярким прожектором в череде будней стали участники танцевального коллектива "Греннис". Яркие и увлеченные своим делом танцующие бабушки и дедушки несколько раз наведались к своим сверстникам, вынужденным жить в пансионатах. И решили - такие визиты должны стать регулярными, а танец нужно зрителям не только показать, но и оставить в подарок.

"Это так здорово, видеть, как горят глаза наших зрителей" - признаются танцоры Фото: "Греннис"

Дина Чекаленко, руководитель народного танцевального коллектива "Греннис":

- С чего начинался ваш проект?

17 лет назад мы в Сыктывкаре организовали танцевальный коллектив "Греннис". Сначала я просто кинула клич среди бабушек одноклассников моего внука. Все откликнулись с удовольствием. Первый танец, который мы разучили, - чарльстон. Сшили всем жилетики, сходили в лес и сделали тросточки. Первое же выступление было принято с восторгом, потом мы вышли за пределы города, ездили на различные соревнования. К нам присоединялись новые участники - пожилые люди, которые не знали, в чем найти себя на пенсии. Сегодня "Греннис" - гордость республики, обладатель многочисленных наград и кубков, в том числе международных.

Мы постоянно выступаем на различных мероприятиях и однажды оказались в гостях в доме престарелых. Я как сейчас помню, как мы танцевали и к нам на сцену выскочил местный постоялец, цыган, начал с нами плясать. Было видно, что он просто соскучился по такому развлечению. И тогда родилась эта идея: дарить наш танец этим людям, ведь для них это настоящее чудо.

- Что ждет ваших зрителей?

Идея, которую мы хотим воплотить в жизнь, достаточно простая. Это программа "Когда в душе горит огонь". Мы уже написали сценарий, сшили все костюмы - ждем, когда снимут ограничения из-за пандемии, и готовы отправляться в путь. В каждом доме престарелых мы покажем праздничный концерт, посвященный столетию Республики и проведем мастер-класс со зрителями, разучим национальный танец, вместе смастерим бусы, букетики цветов и атласные украшения для одежды.

Также обучение мы проведем для сотрудников, чтобы к следующему нашему визиту постояльцы уже могли станцевать сами, вместе с нами.

Сегодня "Греннис" - гордость республики, обладатель многочисленных наград и кубков Фото: "Греннис"

- Какой отклик вы получаете?

Для нас отдача от зрителей - это самое важное. Мы и сами знаем, каково это, стать одинокими бабушкой или дедушкой, и мы хотим делиться своей энергией с близкими нам по духу людьми. Это так здорово, видеть, как горят глаза наших зрителей, как они начинают притоптывать, бросаются в пляс, загораются желанием научиться этим движениям. И наша цель - подарить людям не только мгновение счастья, но и новый смысл жизни.