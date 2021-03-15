В Нижегородской области возрождают мастерство резьбы по кости

Местные жители осваивают косторезный промысел на бесплатных мастер-классах Фото: «Центр социальных и творческих инициатив «Сотворчество»

В советское время поселок Варнавино был известен далеко за пределами Нижегородской области. В 70-х годах благодаря осевшему в этих краях архангельскому художнику и резчику по кости Парфену Черниковичу в поселке возникло одно из немногих в стране предприятий по художественному косторезному промыслу. Местные мастера и их изделия гремели не только по всей стране, но и за ее пределами – например, даже выставлялись в Лувре. На косторезном комбинате работало почти все население, здесь же работало училище, где готовили новых мастеров. Но в 90-х годах комбинат пришел в упадок, мастера разъехались или постарели. Казалось, еще немного – и уникальные традиции будут окончательно утеряны.

Изменить ситуацию решили в общественной организации «Центр социальных и творческих инициатив «Сотворчество». Благодаря поддержке Фонда президентских грантов здесь открыли новое пространство, где местные жители осваивают косторезный промысел на бесплатных мастер-классах.

Галина Цыганова, руководитель общественной организации «Центр социальных и творческих инициатив «Сотворчество»:

- На кого рассчитан проект?

- В первую очередь на детей, хотя в нем охотно участвуют и взрослые. Благодаря президентскому гранту мы открыли при местном музее учебную мастерскую, закупили для нее современное косторезное оборудование, обновили экспозицию музея косторезного промысла. Среди наших участников много школьников 12-14 лет, они с удовольствием осваивают премудрости художественной резки по дереву, им это действительно нравится, особенно мальчишкам. Они видят перед собой пример настоящих мастеров, которые могут вырезать из кости что угодно – от крючков, мелких сувениров, брелоков до больших шкатулок, рукояток ножей и целых скульптур.

- Как вы видите дальнейшее развитие проекта?

- Заключительным мероприятием проекта станет фестиваль резьбы по кости «Варнавинская резная кость», на котором встретятся мастера всех поколений, а также жители и гости поселка. Но мы не собираемся останавливаться на этом, будем и дальше восстанавливать интерес к художественной резьбе по кости, стимулировать возрождение этой профессии, поддерживать молодых мастеров.