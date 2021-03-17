Опубликован самый странный концерт «КИНО»: там есть группа, голос вокалиста, но нет Цоя, энергетики и драйва

Самый странный концерт группы «КИНО». Фото: принтскрин видео.

Очень не хочется думать, что это январское мероприятие было организовано из коммерческих соображений.

Еще сильнее разочаровывает мысль о желании легендарных музыкантов «Кино» (Юрий Каспарян, Александр Титов и Юрий Тихомиров), столько лет находившихся в гигантской тени Виктора Цоя, взять реванш.

Однако увиденное, к сожалению, только подталкивает к крамольным мыслям. Ибо главный вопрос, который возникает после просмотра фильма-концерта: зачем?

На площадке «Севкабель Порт» на берегу Большой Невы сын Виктора Цоя Александр устроил часовой концерт из 15 лиричных и непопсовых хитов «КИНО»: «Песня без слов», «Бездельник», «Сказка», «Кукушка» и т.д. На сцене играли музыканты группы Юрий Каспарян, Александр Титов, Юрий Тихомиров и приглашенные Дмитрий Кежватов с Олегом Шунцовым.

. Фото: принтскрин видео.

Впервые с 1990 года они собрались, что, несомненно, большое событие. Все очень старались, долго репетировали, снимали действо множеством камер, звук был качественным, а свет — драматичным.

Разумеется, все это тяжкий и скрупулезный труд. Десятки людей участвовали в организации, проведении, реализации и сведении концерта. И остатки от собранных краудфандингом (добровольные пожертвования) девяти с половиной миллионов рублей — это почти в два раза больше искомой суммы — достойное вознаграждение создателям концерта, музыкантам и Александру Цою. Только вот мысль «А для чего все это?» никак не покидает. Послушать Цоя в «цифре» сейчас сможет любой желающий, у кого есть интернет. Посмотреть на Каспаряна и Титова? Тоже — они вышли из тени и стали появляться на ТВ.

Передать атмосферу концерта «Кино» и доказать всем, что Цой — жив?

А вот это, кажется, совсем невозможно.

— Концепция проекта — показать, каким выступление группы «Кино» может быть в двадцать первом веке, с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном, — сказано на сайте коллектива. — Большая часть материала будет исполняться максимально близко к оригиналу, но не обойдется и без импровизаций и новых прочтений. Тихомиров и Титов каждый отвечают за свой период творчества, поздний и ранний соответственно. Часть песен исполнят все участники вместе.

Звучит заманчиво. Только вот спектакль в подробных декорациях без главного героя едва ли доставит счастье зрителям. Как видно по записи в Youtube, гости секретного концерта в Севкабеле (организаторы пустили только тех, кто вложился в проект на специальной онлайн-платформе «Планета») откровенно скучали. Зал не сливался в экстазе, как до сих пор происходит на каждом концерте той же «Алисы». Да, кто-то подпевал, стоя в брендированных киноманских масках «Следи за собой». Но в целом публика выглядела разочарованной, растерянной и стоячей.

Через месяц «КИНО» отправляется в перенесенный с прошлого года гастрольный тур в таком же формате — Каспарян/Титов/Тихомиров плюс гитарист Дмитрий Кежватов и ударник Олег Шунцов — Нижний, Москва, Питер, Рига, Минск, Киев. Видимо, выступление в Севкабеле было генеральной репетицией. Хочется верить, что зритель тепло примет этот концерт, навсегда лишенный энергии и драйва Виктора Цоя.