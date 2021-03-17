Мария Максакова: «Жабами и кротами я назвала не россиян, а свою семейку!»

Мария Максакова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Четыре года назад оперная дива и бывший депутат Госдумы Мария Максакова вместе со своим мужем (тоже бывшим депутатом) уехала на ПМЖ в Киев. Потом Денис Вороненков был убит в центре Киева неизвестными. До сих пор ведётся расследование этого громкого преступления.

Мария же недавно заявила о своём возвращении в Россию. Однако отношения с родственниками, которые все это время жили в Москве, у Максаковой натянутые. Бывший муж Владимир Тюрин не даёт певице видеться с детьми. А мама- известная актриса Людмила Максакова отказывается общаться с Машей и ее маленьким сыном Иваном Вороненковым.

Между тем, блогеры не раз упрекали Марию Максакову в том, что она якобы говорила нелестные слова о россиянах, когда покинула родину. В прямом эфире Инстаграма «Светской хроники КП» мы поинтересовались у Марии, откуда взялись слухи о ее антироссийских заявлениях.

- Маша, читатели в комментариях пишут, что якобы, когда вы уехали из России, вы в адрес россиян что-то нехорошее сказали. Было такое?

- Вы знаете, это же вообще глупо… Народ наш прекрасен. Среди россиян много замечательных людей. Но и как у любого народа, есть люди, которые обманывают, которые не щадят, которые топчут вдову с маленьким ребенком на руках, - объяснила Мария Максакова в беседе с kp.ru.

- Думаю, вы понимаете, что со всем моим образованием и интеллектом я бы не стала, наверное, о русском народе говорить в каком-то неприглядном контексте. Я знаю фразу, которую пытаются процитировать. Я один раз пошутила в эфире, что по духу мне очень подходит Украина, что я тоже такой вольнолюбивый человек, даже немного бунтарь и что мне комфортно с людьми, которые довольно смелые и думают так же, как и я, что у меня было ощущение, что я попала в сказку «Дюймовочка», что я наконец попала к эльфам, предварительно пожив с жабами и кротами. Но, я думаю, сейчас вы понимаете, кого я имела в виду, говоря об этом. Это не просто люди, которые живут в России, это конкретные люди, которые пытаются меня растоптать.

- К нам это не имеет никакого отношения, я надеюсь?

- Я про свою семейку... Вы же видите, как они себя проявляют, что они делают. Мой бывший муж Владимир Тюрин забрал мой офис в центре Москвы и не хочет отдавать мне обещанные деньги. Мама моя не хочет меня пускать в дом. Им все кажется элегантным такое поведение в мой адрес. То есть, когда все это выносится в такую плоскость, как будто бы это какое-то морально-этическое неприятие, какой-то там идеологический спор, - это все вранье. Это чушь абсолютная. Бытовая, рутинная, такая, знаете, низкая история про то, как кинуть родственника на доверии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Максакова - об эмиграции на Украину: Я не предательница

Вернувшаяся в Россию певица не смогла наладить отношения с матерью и встретиться с детьми (подробности)