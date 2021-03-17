Юная американка победила огромную нефтяную компанию и заболела раком

В прошлом году Наллели услышала от врачей страшную новость – у нее развился рак

Дочь иммигрантов из Латинской Америки Наллели Кобо начала страдать от астмы, сильных головных болей и кровотечений из носа, когда ей было всего 9 лет. Вскоре выяснилось, что члены ее многочисленной семьи и соседи тоже жалуются на проблемы со здоровьем. По мнению девочки и ее родителей во всем виновата нефтяная скважина, которая расположена буквально через дорогу от дома.

В семье Наллели - восемь человек, ее мама приехала в США из Мексики, а папа из Колумбии, но его депортировали, когда девочке было всего два года.

У всех членов семьи Кобо есть серьезные проблемы со здоровьем – мама заболела астмой в 40 лет, бабушка – в 70. У братьев и сестер диагностированы бронхиальная астма, фиброз легких и другие серьезные заболевания.

По словам Наллели, которой на сегодняшний день исполнилось 20 лет, все проблемы вызваны находящейся поблизости нефтяной скважиной компании Allenco.

– Когда я говорю, что я из Лос-Анджелеса, люди сразу восклицают: "О, Аллея славы, Голливуд, звезды…". Но Лос-Анджелес - это еще и крупнейшее нефтяное месторождение в черте города, о чем обычно не говорят.

Выступления активистов, в число которых входила и Наллели Кобо, привели к приостановке скважины, а нефтяная компания заявила об инвестициях в безопасное производство и защиту природы. Однако девушка не остановилась на достигнутом и вскоре стала одной из известных в стране защитниц окружающей среды.

По заявлению Наллели, в черте Лос-Анджелеса проживает порядка 580 тысяч граждан, чьи дома расположены в непосредственной близости от нефтяных скважин, и их здоровье уже подорвано либо находится под постоянной угрозой. При этом в подобных местах, как правило, проживают небогатые представители этнических меньшинств. Поэтому сейчас Нанели во главе активистов добивается законодательного установления 750-метровой охранной зоны между нефтяными скважинами и социальными учреждениями, такими как больницы и школы.

В прошлом году Наллели услышала от врачей страшную новость – у нее развился рак. 19-летней девушке пришлось пройти через интенсивное лечение и операцию по удалению матки. Медики не могут сказать – виновны ли в ее заболевании вредные выбросы от нефтедобывающих предприятий, но сама девушка полна решимости продолжать борьбу с загрязнением окружающей среды до победного конца.