Во Франции ищут дубы для реконструкции шпиля сгоревшего собора Нотр-Дам-де-Пари

Работы по восстановлению собора Нотр-Дам-де-Пари должны начаться в 2023 году. Фото: REUTERS

Более 1000 дубов потребуется для реконструкции шпиля французского собора Нотр-Дам-де-Пари, разрушенного в результате пожара в 2019 году.

Вековые деревья ищут во всех французских провинциях: в Бретани уже нашли 20 дубов, в Пэмпон – 8.

- В самом большом лесном массиве Бретани срубили одно из последних выбранных деревьев, - рассказывает президент Ассоциации лесных экспертов Бретани Томас де Бальон. - Перед тем, как все их срубить, пришлось обрезать все ветки. В дереве, которое пойдет на реконструкцию шпиля, должны быть максимально прямые структурные элементы, поэтому при всем многообразии дубов во Франции, достойных мало.

Почти все найденные дубы растут на территориях, находящихся в частной собственности. Но все владельцы, не колеблясь, разрешили взять деревья для реконструкции.

Сейчас эти дубы предстоит распилить и оставить на сушку, которая может продлиться от года до полутора лет. За каждое срубленное дерево в Бретани высадят 15 новых дубов.

Работы по восстановлению собора Нотр-Дам-де-Пари должны начаться в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нотр-Дам и раньше терял свой шпиль и витражи

Несколько фактов из истории главной достопримечательности Парижа и всей Франции (подробности).