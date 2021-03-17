Во Франции ищут дубы для реконструкции шпиля сгоревшего собора Нотр-Дам-де-Пари

Работы по восстановлению собора Нотр-Дам-де-Пари должны начаться в 2023 году.
Фото: REUTERS
Более 1000 дубов потребуется для реконструкции шпиля французского собора Нотр-Дам-де-Пари, разрушенного в результате пожара в 2019 году.
Вековые деревья ищут во всех французских провинциях: в Бретани уже нашли 20 дубов, в Пэмпон – 8.
- В самом большом лесном массиве Бретани срубили одно из последних выбранных деревьев, - рассказывает президент Ассоциации лесных экспертов Бретани Томас де Бальон. - Перед тем, как все их срубить, пришлось обрезать все ветки. В дереве, которое пойдет на реконструкцию шпиля, должны быть максимально прямые структурные элементы, поэтому при всем многообразии дубов во Франции, достойных мало.
Почти все найденные дубы растут на территориях, находящихся в частной собственности. Но все владельцы, не колеблясь, разрешили взять деревья для реконструкции.
Сейчас эти дубы предстоит распилить и оставить на сушку, которая может продлиться от года до полутора лет. За каждое срубленное дерево в Бретани высадят 15 новых дубов.
Работы по восстановлению собора Нотр-Дам-де-Пари должны начаться в 2023 году.
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