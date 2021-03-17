Локдауны в Европе увеличили спрос на наркотики

Людям скучно, они вынуждены тайком собираться на частных квартирах и развлекать себя доступными средствами Фото: Shutterstock

Эксперты заявляют, что ожидаемого снижения поставок наркотических веществ на фоне коронавирусных ограничений не произошло. Напротив – запрещенные вещества везутся в больших объемах, и лишь часть из них удается обнаружить сотрудникам таможен.

По мнению одного из жителей Берлина, который и сам иногда употребляет наркотики, во всем виноват именно карантин – людям скучно, они вынуждены тайком собираться на частных квартирах и развлекать себя доступными средствами, в то время как клубы и бары остаются закрытыми, пишет издание dw.com.

– Раньше мы собирались в барах и иногда нюхали кокаин, но для этого нам приходилось по одному выходить в туалет. Теперь мы сидим дома, и для каждого лежит доза на столе. Все стало быстрее и всем достается больше.

По словам мужчины, назвавшегося Александром, из-за коронавирусных ограничений проблем с поставками зелья не возникло – порошок доставляют на дом.

Глава таможенного управления в порту Гамбурга Рене Мачке подтвердил, что с введением карантина поставки наркотиков выросли – если за два предыдущих года таможенникам удавалось изымать по 10 тонн зелья, то только в феврале этого года была обнаружена партия весом в рекордные 16 тонн кокаина.

Мачке утверждает, что основными воротами наркотрафика в Европе являются крупные порты.

Правоохранители считают, что Европа стала гораздо более привлекательной для дельцов, чем США с их очень строгими порядками в отношении наркоторговцев. Однако либеральные европейцы не хотят идти по пути Соединенных Штатов в борьбе с зельем, а раздумывают над легальными альтернативами для выращивающих коку крестьян в Южной Америке.