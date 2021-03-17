Как составить такое резюме, чтобы вас точно пригласили на собеседование - 13 советов от «Пятёрочки»

Торговая сеть «Пятёрочка» является одним из самых крупных работодателей России. На 31 декабря 2020 года в стране работали 16 709 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах РФ. Компания практически ежедневно расширяет бизнес и нанимает на работу новых сотрудников. О том, как сделать так, чтобы вас заметили среди сотен других кандидатов, рассказывает начальник управления подбора и адаптации торговой сети «Пятёрочка» Кирилл Майоров. Он просмотрел десятки тысяч резюме и помог нанять более 500 новых сотрудников.

До сих пор в приоритете мнение, что не люди ищут работу, а работа находит людей. Поэтому при поиске работы многие уповают на рекомендации, сарафанное радио и близкий круг контактов. А вот резюме среди соискателей, к сожалению, до сих пор недооценено. Что же мы имеем в реальности? Опросы и различные исследования показывают, что при поиске работы именно резюме становится визитной карточкой соискателя. Оно может «продать» его опыт, знания и профессионализм. И от того, насколько будет грамотно составлено резюме, во-многом зависит выгода для искателя нового рабочего места. Сразу скажем, что явно не достаточно просто описать места и должности работы и вложить первую попавшуюся под руку фотографию. Для хорошего и правильного резюме нужно максимально постараться.

Что точно должно быть в резюме?

Работники отделов кадров и сотрудники HR-служб ежедневно встречаются с тем, что кандидаты просто забывают указать контакты, шлют потенциальному работодателю фото с отдыха на фоне пальм и знаменитых площадей и указывают список из 15 мест работы за 20 лет.

Но необходимый минимум – это 9 обязательных пунктов:

1.Имя и фамилия (можно без отчества)

2.Фото

3.Контакты (адрес электронной почты и телефон, домашний адрес указывать не надо - это лишняя для рекрутера информация)

4.Должность, на которую претендуете или направление, которые собираетесь специализироваться

5.Профессиональный опыт (места работы с опытом, релевантным той позиции, на которую претендуете)

6.Образование (университет, второе высшее – да, указывать номер и название школы, а также колледжи, если они были до вуза, не надо)

7.Дополнительное образование, имеющее отношение к той работе, которую ищете: тренинги/курсы/семинары/

8.Ваши достижения и основные компетенции – именно это сможет вас выгодно «продать» как профессионала

9.Знание иностранных языков.

Совет №1

Не забывайте про контакты

Ваши контакты – адрес электронной почты и телефон - должны быть размещены вверху и заметны для рекрутёра. «Веселые» электронки, заведённые в детстве, оставьте для души. Согласитесь, адреса «kykysya87», «kiska» или «superman» не подойдут для соискателя на должность директора по свежести или руководителя отдела логистики. Нужно завести новый почтовый ящик. Больше уважения вызывает тот, который состоит из имени и фамилии без цифр. Желательно использовать самые популярные почтовые сервисы: Gmail, Yandex, Mail и пр. И, конечно же, не стоит писать с рабочей почты текущего места работы.

Совет №2

В резюме должна быть логика

Логично составленное резюме имеет больше шансов на подробное рассмотрение. Считается, что в идеальном резюме данные по предыдущим местам работы должны быть изложены в обратном хронологическом порядке: от последнего к первому. Так удобнее для рекрутёра, который просматривает десятки резюме каждый день. И вряд ли его сильно заинтересует то, что в студенчестве вы работали дворником в детском саду и уборщиком в супермаркете. Пусть это будет в самом конце резюме.

Если ваш трудовой опыт насчитывает 5-10 мест работы, можно указать лишь несколько последних, которые имеют отношение к той должности, на которую претендуете. Если опыт, наоборот, небольшой, то пишите все и подробно расскажите о всех практиках, стажировках и подработках.

Совет №3

Успехи и достижения – ваши козыри

Хорошее резюме должно содержать и результаты. Вспомните про все свои достижения - это полезно на этапе составления. Почти наверняка они потом вам обязательно пригодятся на собеседовании. Обязанности, которые вами выполнялись, прописывайте своими словами, а не копируйте из должностной инструкции - такое сразу бросается в глаза. Указывайте значимый функционал: «консультирование клиентов компании», «руководство проектом по автоматизации базы данных», «участие в 300 судебных заседаниях по гражданским делам», «создание контента для сайта магазина (здесь очень желательно дать ссылку)». А вот указывать идентичные обязанности при описании опыта в разных компаниях не обязательно. Это может навести на мысли о лени и отсутствии фантазии. О достижениях нужно говорить в прошедшем времени, к примеру – «выиграл 45 из 56 арбитражных процессов» или «был признан лучшим менеджером отдела продаж по итогам 2020 года».

Чем проще и понятнее написано, тем лучше. И не нужно иллюстрировать каждое предложение - картинки отвлекают. Помните, что рекрутёр – профессионал, через которого проходят сотни резюме в день. По вашему резюме ему нужно понять ключевые компетенции соискателя.

Совет №4

Курсы массажа важны, но не всегда и не для всех

Укажите обязательно основное образование. А вот дополнительное – если только оно имеет непосредственное отношение к интересующей вас вакансии. Не нужно отнимать время у людей, чтобы рассказать им о пройденных курсах стрижки собак, если вы претендуете на должность финансового директора. Правило «больше песен хороших и разных» для резюме не работает. В среднем опытный рекрутёр оценивает резюме за 16 секунд. Если такой предварительный анализ создаёт понимание, что перед глазами профиль потенциального сотрудника, он изучит ваш документ более тщательно. Но нерелевантная информация, например, некорректный e-mail, странное фото или не имеющие отношения к работе и развитию курсы, повышает шансы того, что резюме отправится в архив.

Совет №5

Компромисс между краткостью и графоманством

Некоторые соискатели расписывают свой опыт и профессиональные навыки на восьми или даже двенадцати страницах. Они рискуют остаться «невидимками», ведь это первый показатель занудства.

Противоположный очень расхожий пример - резюме должно занимать одну страницу и не больше. Но мой опыт показывает: идеальный объём – до трёх страниц. Каждая строчка должна быть выверена и иметь вес. Не нужно указывать в подробностях всю свою биографию – от школы и армии до последнего места работы. Если понадобится на собеседовании, обязательно расскажете.

Совет №6

Не шутите с креативом

Существует множество сервисов, которые помогают изобразить ваши достижения и опыт работы в инфографике с иконками и прочими атрибутами современного дизайна. Поверьте, это не нужно. Рекрутёру понадобится время, чтобы в них разобраться. Такие «навороты» только отвлекают и не дают сосредоточиться на важном. Есть, конечно, исключения – творческие профессии: графические дизайнеры, веб-дизайнеры, фотографы, копирайтеры, журналисты, редакторы и т.д. Но и тут лучше не показывать свои умения (а все их всё равно не покажете!) в резюме. Лучше приложите портфолио, размещённое на популярных платформах. Если очень хочется, вставьте в резюме маленькие миниатюры с примерами работ, чтобы они цепляли взгляд и при нажатии можно было провалиться и посмотреть их во всей красе. ИТ-специалистам зачастую предоставляют портфолио, размещенное его на Yandex или Google диске. Их там легко пройти по ссылке и посмотреть. Но есть одно пожелание лично от меня: заранее вычистите оттуда всё, что не имеет отношения к портфолио. Работодатель должен видеть только нужное ему.

Совет №7

Фото нужно или нет?

Ставить или нет в резюме фотографию? Это – большой и больной для многих вопрос. Отсутствие фото не возбраняется, это должен решить сам кандидат. Возможно, он или она не уверен/а в своей внешности. Или считает, что при личной встрече произведёт более приятное впечатление. В таком случае можно обойтись без снимка.

Но размещение снимка может позволить сэкономить время и избежать неоправданных ожиданий. В одной компании на вакансию, где требовалось соблюдать строжайший дресс-код, пришла прекрасная кандидатка с великолепным опытом и… ярко-красными волосами. На вопрос, будет ли она готова перекраситься, она ответила, отрицательно, т.к. это был её осознанный выбор, и она долго к этому шла. К сожалению, все зря потратили время в тот день.

Решить – ставить фото или нет - можете только вы. Если ответ положительный, прислушайтесь к советам. Не нужно для снимка искать профессионального фотографа. Главное правило - на нем не должно быть ничего лишнего. Не присылайте работодателю фото в компании друзей, с вечеринки с бокалом шампанского в руке, с пойманной рыбой, со спортивных соревнований, со склона в горнолыжных очках и шлеме, в окружении подаренных на 8 марта букетов. Вам смешно? Но рекрутёры получают очень много таких снимков. Теперь по формату – не надо делать фото в полный рост, достаточно портрета. Можно ориентироваться на фотографию в паспорте. Постарайтесь быть не слишком напряжённым или серьёзным и обязательно улыбайтесь – снимок для резюме готов. Если претендуете на позицию в банковской сфере или директорате, присылайте фото в рубашке и галстуке. У айтишников – свободный дресс-код, но желательно не в растянутом свитере. Выбирайте и правильный фон фотографии, он всегда должен быть нейтральным: дорогие машины, ковёр или обои в цветочек не приветствуются для любых вакансий.

Совет №8

Карьерные сайты – в помощь

При создании резюме воспользуйтесь профильными карьерными сайтами. Они могут подсказать что и в каком поле писать: образование, профессиональный опыт, достижения, а также подскажут локацию вашей будущей работы и отрасли, которые вам подходят. Там вы найдете программы, с помощью которых можно отредактировать фото, и сохранить итоговый вариант резюме в нужных форматах.

Совет №9

Ключевые слова украсят любое резюме

Многие размещают свои резюме на карьерные сайты. В этом случае желательно использовать в описании опыта и достижений ключевые слова – они украсят резюме и повысят вероятность нахождения вашего профиля при помощи поисковых запросов. Для юриста такими словами могут быть «арбитраж», «договорное право», «корпоративное право», для того, кто претендует на вакансию по управлению бизнесом, – «маржинальный доход», «прибыль», «оборачиваемость», для PR-специалиста – «филология», «журналистика», «написание статей», название ресурсов, где размещены его статьи, рейтинги, в которых участвовал и т.д.

Совет №10

Сопроводительные и рекомендательные письма откроют новый возможности

Сопроводительные и рекомендательные письма лучше сделать, даже если его не требует работодатель. Резюме с сопроводительными письмами рассматриваются на карьерных сайтах в первую очередь. Это открывает дополнительные возможности.

При составлении сопроводительного письма внимательно прочитайте описание позиции и постарайтесь кратко ответить на вопрос, почему вы подходите. Сопроводительное письмо может состоять из одного-полутора абзацев и включать следующее : «Добрый день, прошу рассмотреть мою кандидатуру на такую-то вакансию… Я обладаю опытом … Успешно реализовал проект по… В компании… внедрил...». Для соискателей, которые ещё не успели многого достичь, можно писать честно: «Опыт в направлении…отсутствует, при этом я очень хорошо работаю с цифрами/текстами, уверенно делаю аналитику/хорошо нахожу подход к людям и т.д.».

Что касается рекомендательных писем, то попросите ваших предыдущих работодателей кратко описать ваши сильные стороны и лучшие качества. В Европе, например, без рекомендательного письма на работу не примут. Российскими же работодателями такие письма в бумажном виде с печатью компании не воспринимаются. Поэтому желательно указать контакты прежних руководителей, которые смогут при необходимости дать обратную связь по вам.

Совет №11

Конкретной вакансии – свое резюме

Если вы хотите откликнуться на определённую вакансию, то изучите все нюансы и «подводные камни». Затем найдите в своём опыте релевантные моменты – что совпадает и целенаправленно включите в резюме, сделав на них акцент.

Помните, что на сайтах можно закрывать/изменять видимость резюме. Большая ошибка – делать три разных резюме под разные позиции и оставлять их открытыми. Например, мы ищем менеджера по продажам, а у рассматриваемого соискателя размещено дополнительное резюме – на вакансию «маляр-штукатур». Такое бывает.

Совет №12

Неграмотность может перечеркнуть всё

Свое резюме необходимо много раз проверить на наличие орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Не стесняйтесь дать его прочитать знакомым. Любое, даже самое прекрасное резюме могут испортить элементарное незнание написаний глаголов с «-ться» и «–тся». Если претендуете на работу в международной компании и владеете английским языком, обязательно нужно сделать два варианта резюме – на русском и иностранном языках. Если не уверены в своих знаниях, использовать Google-переводчик не нужно – профессионал определит ваш уровень с первого же предложения. А вот попросить проверить ваше резюме того, кто владеет языком на более высоком уровне, просто необходимо.

Совет №13

У вас получится

Поиск работы – нелегкий труд. Хорошее резюме – это только верхушка айсберга, и даже самое блестящее описание ваших достоинств не гарантирует трудоустройства. Вы в начале пути, впереди, наверняка, ждёт собеседование (а, может, и не одно) и тестовые задания. Но, следуя нашим рекомендациям, с первым этапом справиться можно. У вас получится!