CК России разыскивает подростков, что сожгли в Татарстане "огнеупорного" Воина-Освободителя

Автор памятника - скульптор Анна Шумакова. Фото: https://vk.com/sculptordark

Вечером 16 марта в городе Заинске на Бульваре Победы пока неустановленные злоумышленники сожгли новый шестиметровый памятник Воину-Освободителю, который был установлен в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. По предварительным данным, четверо несовершеннолетних – три девочки и мальчик жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-Освободителю и уничтожил его, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Статья предусматривает наказание только для совершеннолетних - до пяти лет колонии. Детей, если найдут, просто поставят на специальный учет. А вот их родителям по данной статье грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей.

Но следствие заинтересовали не только поджигатели, но и обстоятельства, при которых в общественном месте был установлен памятник из горючих материалов. Ведь он выглядел, как будто был сделан из бронзы.

На сайте Заинского муниципального района Татарстана говорится, что новый шестиметровый памятник Воину-освободителю, установленный на месте прежнего в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был изготовлен не из металла или гипса, а из "огнеупорного материала - полимера".

За что же платили городские власти, если полимер оказался горючим?

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причастных к совершению преступления. Также в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку на Бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов, - добавила Петренко.

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Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения шестиметрового монумента (подробности).