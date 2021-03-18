Не ковидом единым…

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По данным НИИ гриппа Минздрава России доля коронавируса в структуре респираторных вирусных инфекций составляет всего около 15%. В оставшиеся 85% входят возбудители гриппа и более двухсот возбудителей ОРВИ, которые также являются причиной простудных заболеваний в осенне-весенний период. Еще одной тревожной новостью стало распространение нового штамма птичьего гриппа H5N8, который мутировал настолько, что стал передаваться от птиц человеку, о чем в конце февраля рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эксперты осторожны, делая прогнозы по поводу возможности развития эпидемии, так как вирус пока не передается от человека к человеку, но вполне вероятно, что это ситуация может измениться. Российские ученые уже готовятся к возможной эпидемии: центр «Вектор» расшифровал геном нового вируса, на основе которого теперь возможно разработать тест-системы и вакцину.

А пока обычные ОРВИ и грипп постепенно «поднимают голову». В течение длительного времени массовое распространение ОРВИ сдерживалось усиленными противоэпидемическими мерами, введенными в связи с COVID-19. Удаленная работа и учёба, ограничение массовых мероприятий и заграничных путешествий, ношение масок и применение антисептиков какое-то время ограничивали распространение не только коронавируса, но и других респираторных вирусных инфекций. Однако с наступлением весны ситуация с распространением ОРВИ и гриппа начала меняться.

«Наступает весенний период, который традиционно характеризуется подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, - говорит семейный врач, врач общей практики, терапевт и главный врач юго-восточного кластера группы компаний «Ниармедик» Алена Глушакова. Одновременно мы наблюдаем постепенное снятие противоэпидемиологических ограничений. Дети с дистанционного обучения переходят на очное, работники возвращаются в офисы и на предприятия. Всё это приводит к распространению сезонных вирусных инфекций, включая микст-инфекции, когда простудное заболевание вызывается несколькими респираторными вирусами. Клиническая практика свидетельствует о том, что микст-инфекции переносятся людьми гораздо тяжелее, нежели если заболевание было вызвано только одним возбудителем. Также не стоит забывать и о гриппе. К сожалению, в последнее время складывается впечатление, что кроме коронавирусной инфекции огромный объем заболеваний отошел на второй план. Но на самом деле ничего не поменялось».

Для защиты от широкого спектра вирусов, вызывающих ОРВИ, врач-педиатр Мария Бороноева рекомендует так называемые методы неспецифической профилактики. «Неспецифическая профилактика – это то, что позволит, в принципе, любому человеку не заболеть респираторными вирусными инфекциями, которых в нашем мире очень много, и которые в жизни мы встречаем намного чаще, чем COVID-19. К таким мерам относятся частое мытьё рук, использование антисептиков, ношение масок в местах массового скопления людей».

«Лучше в межсезонье беречь себя от переохлаждения, от контакта с людьми, которые переносят острую респираторную вирусную инфекцию, - добавляет Алена Глушакова. Можно также поддержать иммунитет с помощью препаратов-индукторов интерферонов – таких, как Кагоцел и некоторых других для того, чтобы защитить себя и свою семью от вирусных инфекций. Эти препараты помогают нормализовать иммунный статус и поддерживать его на физиологическом уровне, тем самым помогая организму человека при встрече с разными возбудителями сезонных простудных вирусных заболеваний. Поддерживать иммунную систему особенно важно также при частых стрессах, интенсивном и напряженном графике работы, регулярных недосыпаниях. Индукторы интерферонов помогают организму самому вырабатывать защитные белки- интерфероны для борьбы с вирусной инфекцией. Они же позволяют избежать присоединения бактериальной инфекции, помочь иммунитету справиться с вирусом без возникновения осложнений».

С Анной Глушаковой соглашается и Мария Бороноева, которая также рекомендует индукторы интерферонов для профилактики и лечения сезонных вирусных инфекций. «В том случае, если начали появляться первые симптомы вирусной инфекции: насморк, повышение температуры, общая слабость, разбитость - индукторы интерферонов могут быть препаратами первой помощи. Их прием позволит облегчить тяжесть симптомов простуды и сократить сроки течения заболевания», - говорит педиатр.

Не лишним, по словам врачей, в сезон простуд будет и прием витаминных комплексов. Но особенно важным в профилактике сезонных вирусных инфекций является то, что профилактические меры должны применяться всеми членами семьи, ведь неизбежное посещение общественных мест, таких как общественный транспорт, школа и работа, увеличивает риск встречи с больным человеком или носителем вируса.

Если у всех членов семьи крепкий иммунитет, то у простуды просто нет шансов почувствовать себя хозяином в доме.