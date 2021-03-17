Поможем и обложим: в США рекордно повышают налоги

Kоронавирусная помощь - не единственный пункт экономического и социального блока программы администрации Байдена. А это значит, что денег будет нужно все больше и больше Фото: REUTERS

Одним из самых больших своих достижений на посту президента США Джо Байден считает план спасения американской экономики, который, среди прочего, предусматривает так называемые «вертолетные деньги» - выплаты в размере $1400.

Халява, как и положено, была принята с восторгом, хотя она оказалась с сюрпризом: пакет карантинной финансовой помощи включает в себя и повышение налогов. Поскольку план одобрен и Сенатом, и Конгрессом, налоговые поправки уже вступили в силу и касаются, в основном, крупных корпораций.

Повышены налоги для тех фирм, что платят много сотрудникам на руководящих должностях. Также корпорации не смогут вычитать зарплаты со своих налоговых счетов. Отменено положение, позволявшее транснациональным компаниям самостоятельно принимать решения об учете процентных расходов.

Все эти решения были включены в план на самых поздних этапах его обсуждения и принятия, и у лоббистов просто не было времени хоть как-то повлиять на этот процесс.

- Все были застигнуты врасплох. – сказал один из них. – Законодатели выбирали малоизвестные, не находившиеся в поле зрения статьи.

Но и обычны люд тоже не был забыт: теперь в США нужно будет платить налоги с пособий по безработице. Точнее, такие налоги платили и раньше, но только после первых $10200, полученных в фискальном году. Теперь лимит снят, и придется заплатить налог за каждый доллар, полученный из казны.

Все это должно пополнить бюджет США на $60 млрд, что, конечно же, никак не покроет триллионных расходов, связанных с «вертолетными деньгами» и прочими подарками, сделанных, как администрацией Трампа, так и администрацией Байдена в период коронавирусной пандемии.

И Байдену ничего не остается делать, как снова и снова повышать налоги.

Мера непопулярная. Более того, повышение должно стать самым масштабным с 1993 года. Но Байден чувствует себя пока что уверенно: все это – правда, без цифр и сумм - значилось в его предвыборной программе. Во время президентской гонки демократ прямо обещал повысить налоги для компаний и определенных групп частных лиц, а также налоги на прирост капитала и дивиденды.

Теперь уже 46-ой президент США апеллировал к тому, что налоги нужно повышать, но делать это исключительно в отношении корпораций и богачей.

Ожидается, что для корпораций налог будет повышен до 28% с 21%, будут отменены льготы для компаний с ограниченной ответственностью, резко взлетит ставка подоходного налога для людей, зарабатывающих более $400 тысяч в год.

Эти меры, по подсчетам специалистов, смогут принести $2,1 триллиона в ближайшие 10 лет. Что кое-как возместит расходы на пакет экономической помощи, принятый под давлением Байдена. А этот пакет только в 2020 финансовом году обойдется казне США в $1,9 триллионов.

Но коронавирусная помощь - не единственный пункт экономического и социального блока программы администрации Байдена. А это значит, что денег будет нужно все больше и больше. И брать их просто неоткуда, кроме как из карманов корпораций и простых граждан.

Налоги в США будут расти. А пока что Байден рапортует о том, что 100 млн чеков с «вертолетными деньгами» американцы получат в самое ближайшее время.

- Еще больше помощи – в пути. – заверил он.

Но кто и каким образом должен будет за эту помощь заплатить, Байден предпочитает умалчивать.