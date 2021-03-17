Forbes опубликовал опровержение слухов о привлечении «Роснефтью» денег Фонда национального благосостояния для проекта «Восток Ойл»

«Роснефть» официально сообщила, что не обращалась в федеральное правительство России с просьбой о привлечении государственных средств, пишет «Форбс». Ранее Форбс сообщил, что в числе кандидатов на выделение денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) есть проекты, связанные с компанией.

«Финансово-экономическая модель упомянутого в публикациях стратегического проекта «Восток Ойл» не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования, - указано в сообщении «Роснефти». - Указанные издания не обращались в компанию за официальными комментариями, как этого требует действующее законодательство. В этой связи вызывает удивление масштаб ложных заявлений, содержащихся в данных материалах и дезинформирующих рынок и общество. Адвокаты компании в настоящее время занимаются проработкой вопросов защиты интересов «Роснефти» и её акционеров и направили в редакции указанных изданий соответствующие требования о размещении опровержений».