Денег не хватает: после пандемии россияне захотели зарабатывать в полтора раза больше

Такой рост желаемых доходов связан с тем, что мы попросту поиздержались Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какую зарплату вы хотели бы получать на руки? Один и тот же вопрос с разницей в 8 месяцев задали россиянам аналитики Работа.ру. И если в июле 2020-го, после окончания первой волны пандемии народ осторожно ответил 74 тысяч рублей, то в марте 2021-го, после окончания второй волны, зарплатные ожидания прибавили сразу 44% - соотечественники теперь мечтают о 107 тысячах рублей в месяц. И это средний результат по стране. А, например, москвичи хотят получать не менее 118 тысяч рублей.

Директор Института ФБК, доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что такой рост желаемых доходов связан с тем, что мы попросту поиздержались.

- Раньше у россиян все же были какие-то заначки, но в кризис многие их уже растратили, и теперь для поддержания уровня жизни приходится залезать в кредиты, — объясняет экономист — Логично, что когда денег на жизнь уходит все больше, то и запросы по текущим доходам возрастают. Прежних денег уже не хватает, особенно с учетом появившихся долгов. Чем дольше будет затягиваться кризис и чем сильнее будут падать реальные доходы населения, тем больше зарплатные запросы будут возрастать.

По словам Николаева, нельзя сбрасывать со счетов и психологический момент. У многих наших сограждан появилось ощущение, что самый сложный период пандемии остался позади, экономика потихоньку восстанавливается. Это тоже располагает к тому, чтобы повышать ставки и запросы.

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