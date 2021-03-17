"Чудо-оружие" Украины оказалось подмарафеченной советской ракетой

Эту ракету украинцы слегка подмарафетили и назвали своей. И теперь на все лады пиарят ее. Правда, это у них появляется по-дилетантски неуклюже

Чем хуже дела в украинской оборонке, тем чаще раздаются бравурные, но брехливые комплименты "чудо-оружию" незалежной.

Вот и на днях киевский военный эксперт Олег Жданов на все лады стал расхваливать "украинскую уникальную противокорабельную ракету "Нептун". По его словам, нет техники, которая могла бы противостоять этой ракете, из-за чего якобы "Россия психует".

Ну что же это за зверь такой?

Заглянем в родословную этого самого "Нептуна".И тут оказывается, "мамой" его была Х-35 - еще советская (а затем и российская) дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета. Аж 1977 года рождения.

Эту ракету украинцы слегка подмарафетили и назвали своей. И теперь на все лады пиарят ее. Правда, это у них появляется по-дилетантски неуклюже.

Тот же Жданов одним из главных достоинств "новой ракеты" называет то, что она "практически бесшумная" и потому ее невозможно сбить. В среде профессионалов-ракетчиков это уже вызвало дружный и ехидный хохот, потому что уровень шумности ракеты никогда и никак не влиял на ее "непоражаемость". Даже если ракета и была бы абсолютно бесшумной (?), она все равно хорошо отражается на экране локатора.

К тому же, повторюсь, это медленное и устаревшее оружие. Тут, кстати, стоит вспомнить про трагикомичный случай, который произошел во время испытаний "Нептуна". Из-за сырой системы управления ракета во время полета к цели вдруг потеряла ориентировку, и, развернувшись по огромному кругу, ринулась... в точку запуска! Хорошо, что конструкторы вовремя дали ей команду на самоликвидацию...

Но такой уж непоражаемый "Нептун"? И есть ли у нас противоядие?

Послушаем знающего человека - члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова:

- Такая ракета в России тоже есть. Она прошла несколько глубоких модернизаций и превосходит украинские аналоги. Что касается борьбы с такими ракетами, то обнаруживать и уничтожать их мы можем и умеем. На сухопутье эту задачу выполняет комплекс “Панцирь”. На кораблях используют комплексы “Кинжал”, “Кортик” и морская версия “Панциря”. Ракеты "Нептун", конечно, представляют угрозу для России, но она не является фатальной. Украинцы просто преувеличивают.