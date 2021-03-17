Как Россия спасает Босру для туристов

До войны с террористами Сирия представляла собой уникальный оазис археологических памятников. Фото: Министерство обороны РФ

До войны с террористами Сирия представляла собой уникальный оазис археологических памятников. Их там было больше, чем во всех соседних странах вместе взятых. В большинстве своем они не были исследованы.

Каждый, турист до войны в Сирии посещал первые христианские церкви Маалули, где до сих пор молятся на древнем арамейском языке, древний замок крестоносцев Крак-де-Дешевалье с его удивительными смотровыми башнями и мечеть Омейядов в Дамаске, что хранит в усыпальнице голову Иоанна Крестителя.

Римские амфитеатры Фото: Министерство обороны РФ

Все эти достопримечательности находятся на одной дороге от Дамаска к Тартусу, а потому были отбиты в первые месяцы войны. Больше всего пострадала известная по обложке советских учебников истории Пальмира, что стоит особняком и многочисленные римские амфитеатры, что украшали в древности каждый сирийский город.

Античным памятникам Босры удалось избежать судьба ПАльмиры Фото: Министерство обороны РФ

Российские журналисты побывали в Босре, которая стоит на границе с Израилем. Там российской армии удалось отбить у террористов уникальный объект культурного наследия ЮНЕСКО - древнеримский амфитеатр, построенный в начале нашей эры. Он очень похож на тот, что пострадал от рук вандалов в Пальмире. Можно сказать, что это его копия.

Российские журналисты побывали в Босре, которая стоит на границе с Израилем. Фото: Министерство обороны РФ

Уникальный исторический памятник теперь под усиленной охраной: с февраля 2021 года в Босре идет патрулирование российской военной полицией по нескольким маршрутам.

- Руководство страны, местная администрация и представители российского командования уделяют огромное внимание сохранению этого величайшего памятника истории и архитектуры и обеспечению безопасности в окрестностях античного города. Так уж получилось, что именно российские военнослужащие в Сирии могут сейчас обеспечить сохранность того, что является достоянием всего человечества, - говорит заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии Александр Карпов.

Российской армии удалось отбить у террористов уникальные объекты культурного наследия ЮНЕСКО Фото: Министерство обороны РФ

Античный театр из черного базальта уже посещают первые туристы - сирийские школьники.

- В эпоху Средневековья правители из династии Айюбидов, потрясенные красотой сцены и рядов для зрителей, решили ничего не трогать. Лишь обнесли театр мощной крепостной стеной. За великолепие сами сирийцы именуют Босру «второй жемчужиной страны» или «черной Пальмирой». Находясь в театре города Босры, поражаешься в очередной раз мастерству его создателей. Каждое слово, сказанное даже полушепотом, хорошо слышно в любом уголке этого прекрасного сооружения, - рассказывает шестиклассникам экскурсовод.

С февраля 2021 года в Босре идет патрулирование российской военной полицией по нескольким маршрутам. Фото: Министерство обороны РФ

Даже не верится, что еще недавно по амфитеатру разгуливали террористы. Только благодаря посредническим усилиям российского ЦПВС лидеры местных группировок сели за стол переговоров с официальными властями и заключили договор о примирении.

Античный театр из черного базальта уже посещают первые туристы - сирийские школьники. Фото: Министерство обороны РФ

Это позволило сохранить античную Босру. Она избежала судьбы Пальмиры, в которой боевики специально разрушили большинство памятников.