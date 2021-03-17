«Ускоряемся»: ЕВРАЗ активно инвестирует в экологические проекты

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Пандемия коронавируса отняла немало сил у бизнеса, но крупнейшие предприятия России продолжают работу над плановыми проектами. В том числе в сфере экологии и модернизации производства. 16 марта в Сколково открылся международный форум «Чистая страна», где горно-металлургический холдинг ЕВРАЗ представил амбициозные планы развития экологических проектов на ключевых предприятиях компании – Нижнетагильском и Западно-Сибирском металлургических комбинатах (ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК).

Гарь, пыль, химические запахи – наследство советской экономики, где во главу угла ставили производственные показатели. На возможное негативное влияние предприятия на экологию тогда часто смотрели сквозь пальцы. Изменить дорогостоящие технологии на многотысячных заводах и фабриках непросто. Но если задаться такой целью, то проблему можно постепенно решить.

«В России ключевые предприятия компании находятся в Новокузнецке и Нижнем Тагиле, - рассказал директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев. – Исполняя федеральный проект «Чистый воздух», компания уже выполнила 6 мероприятий из 10-ти, в том числе в 2020г. на ЕВРАЗ НТМК мы запустили новую пылегазоочистную установку на капитально отремонтированной доменной печи № 6, а на ЕВРАЗ ЗСМК модернизировали электрофильтры на ТЭЦ и провели ряд дополнительных технологических мероприятий, позволивших получить дополнительный экологический эффект. Инвестировали 57% запланированного до 2024 года бюджета (около 6,4 млрд руб.), экологический эффект составил 35% от запланированного до 2024 г.».

В феврале ЕВРАЗ опубликовал новую экологическую стратегию, и если раньше цели ставились максимум на 5 лет, то сейчас уже на 10 лет. К 2030 году среди ключевых целей сталелитейных предприятий холдинга – сокращение выбросов парниковых газов на 20% (по областям охвата 1 и 2), общие выбросы в атмосферу сократятся на 33%. Также планируется перерабатывать 95% общих и металлургических отходов и сократить до нуля сброс сточных вод. Сопоставимые задачи поставлены и перед угольщиками ЕВРАЗа: утилизация метана, образующегося при дегазации шахт, на 75%, сокращение выбросов пыли при транспортировке и хранении угля на 35% и 50% использование горных отходов. Этих целей планируется достичь благодаря различным экологическим программам на предприятиях компании, а также вследствие модернизации производства и применению наилучших доступных технологий (НДТ). К слову, проверка Общественного совета при Минприроды России в конце 2019 года показала, что на ЕВРАЗ НТМК полностью применяется 100 элементов НДТ в области экологии из 139 возможных и частично – еще 29 элементов.

Максим Епифанцев назвал ряд перспективных мер, которые могли бы более активно стимулировать производственников вкладываться в развитие технологий. Например, возврат на предприятия части уплаченных ими экологических платежей – эти средства также можно было бы вложить в модернизацию технологий.

Модернизацией производства в ЕВРАЗе занимаются не первое десятилетие. Например, тот же Нижнетагильский меткомбинат был создан в 1940-е годы – город, по сути, был построен вокруг завода, и он до сих пор является градообразующим предприятием. И если в 1990-м году выбросы на комбинате составляли 288 тысяч тонн, то сейчас в четыре раза меньше. А в 2017-2020 гг. на ЕВРАЗ НТМК были запущены после масштабного техперевооружения две лучшие в Европе по экологическим показателям доменные печи №7 и №6.

Причем, с каждым годом темпы модернизации увеличиваются. «Установку газоочистки на доменной печи №6 ЕВРАЗ НТМК мы закончили на год раньше, чем планировалось, - резюмировал Максим Епифанцев. – Проект по снижению выбросов опасных веществ на коксохимическом производстве Нижнетагильского комбината планировали завершить в 2024 году, сейчас поставили срок окончания на 2022 год. Ускоряемся».