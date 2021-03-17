Следователи СК России нашли у Михаила Абызова две виллы в Тоскане

Экс-министра «Открытого правительства» Михаил Абызов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи СК России продолжают находить имущество бывшего министра России по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова, который с сообщниками похитил активы компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 миллиардов рублей и получил незаконный доход на сумму более 32 миллиардов рублей.

Если раньше Басманный суд столицы наложил арест на банковские счета бывшего министра на сумму 121,7 миллионов евро, то теперь имущество нашлось в курортной Тоскане.

На снимках видно, что это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки. Фото: СКР

- В ходе международного сотрудничества с компетентными органами Италии при содействии посольства Итальянской Республики получены сведения о наличии в этой стране большого количества имущества, фактически принадлежащего обвиняемому. Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании «Andulil Enterprises Limited», зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании «Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l.», зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Вилла Иль Тезоро. Фото: СКР

Следователи опубликовали фотографии имения бывшего министра. На снимках видно, что это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья.

Согласно документации до приобретения прав на это имущество фирмой, подконтрольной Абызову, в зданиях располагался отель премиум-класса. А обслуживание недвижимости, а также использование по назначению сельскохозяйственных земель предполагает наличие большого числа наемного персонала.

- Фактически денежные средства, похищенные обвиняемым в России, были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику государства - члена Европейского союза. Другая вилла была оформлена Абызовым на своего сына. Общая стоимость вышеуказанного имущества на текущий момент составляет около 2 млрд рублей, - отметила Петренко.

В ведомстве отмечают, что целью ареста является возмещения ущерба потерпевшей стороне, которой уже заявлены гражданские иски, а также обеспечения исполнения приговора. Судом уже удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Абызова в Италии, а в компетентные органы Итальянской Республики ушел запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом.

Следователи опубликовали фотографии имения бывшего министра. Фото: СКР

Напомним, что ранее у бывшего чиновника нашли около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более 860 миллионов долларов. В октября 2019 года Генпрокуратура предъявила Абызову иск на сумму в 32 миллиарда 540 миллионов 718 тысяч рублей, которые он в том числе получил с продажи компании СИБЭКО. Иск был удовлетворен Гагаринским судом Москвы. Вся сумма изъята в пользу государства. Абызов, который находится под арестом, пытался обжаловать это решение суда.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Своей вины Абызов не признает.

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