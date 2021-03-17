Как коллекционеры марок зарабатывают миллионы на советском хобби

На коллекции советских марок можно заработать капитал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОЧЕРЕДИ КАК ЗА АЙФОНАМИ

Оказывается, не только за последними моделями «айфонов» готовы ночевать некоторые россияне. С не меньшим упорством готовы занимать места затемно и выстаивать многочасовое ожидание коллекционеры марок. Если, конечно, есть шанс отхватить редкий экземпляр. Одно из самых популярных хобби советского периода переживает второе рождение — за время пандемии число сделок с марками выросло в разы.

О том, что может таить найденный в чулане дедушкин альбом с марками «Комсомолка» поговорила с почетным членом Национальной академии филателии России Александром Ильюшиным. Он коллекционирует почтовые знаки более полувека.

- Уверен, что подрастающее поколение не будет вечно тыкать кнопки в гаджетах, а традиционной почтой люди будут пользоваться еще. Так что у филателии большое будущее, - начинает разговор Ильюшин. — Почтовых отправлений по-прежнему великое множество, так что оборот марок все еще большой. И даже появляются редкости. Например, на днях выпустили ограниченный тираж марок, посвященных 25-летию заседания парламента. Экземпляры смогли получить даже не все коллекционеры с абонементами (филателисты с приоритетным правом выкупа). А год назад из-за выхода новой редкой марки люди к шести утра приезжали к филателистическому салону, стояли часами на морозе. Так что даже за современными марками может развернуться настоящая охота.

РЕЛИКВИИ С ИНАУГУРАЦИИ

Какие из недавно выпущенных марок могли бы украсить коллекцию даже завзятого филателиста, интересуюсь у Александра Ильюшина. Вдруг случайно увижу на конверте такую

Есть комплект из 4 марок, посвященных инаугурации Дмитрия Медведева, который на рынке сейчас стоит более 300 тысяч рублей. Притом, что их общий номинал — 28 рублей. Они вышли ограниченным тиражом 150-200 экземпляров, и их выдали только тем, кто присутствовал на церемонии инаугурации. Правда, найти их в свободной продаже практически нереально. Такая же история с ограниченным тиражом в честь открытия Крымского моста марки получили люди, которые на открытии перерезали ленточку. Для них это реликвия и вряд ли они поступят в продажу.

МЕНЯЮ АЛЬБОМ НА ДАЧУ

Какова вероятность того, что за найденный на антресолях семейных альбом можно будет выручить хорошие деньги?

- Я бы сказал, 1 к 30, — отвечает Александр Ильюшин. — Филателистам чуть ли не каждый день звонят родственники недавно умерших собирателей и предлагают выкупить их марки. Но, как правило, быстро понимаешь, что речь идет о любительском альбоме, который практически ничего не стоит. Редко, но бывает и обратное: когда даже по нескольким принесенным маркам становится понятно, что это серьезная коллекция. И без преувеличения можно сказать, что некоторые такие альбомы можно конвертировать в автомобиль и дачу, если продать понимающим людям.

Как же несведущему человеку понять, насколько ценна та или иная коллекция? Эксперт говорит, что важный показатель — сколько на нее потрачено сил и средств. Если человек, действительно, тратил все силы и деньги на пополнение коллекции, это было одним из главных дел его жизни, то есть шанс, что собрание марок можно будет выгодно продать. Случайно же хорошую коллекцию собрать невозможно.

Несколько лет назад на китайский блок «Театральное искусство» с маркой «Танцовщица» посередине, цена доходила до $30 тысяч. Фото: gornitsa.ru

КИТАЙСКИЕ РАРИТЕТЫ

- Когда Советский Союз и Китай дружили, в 1950-1960-е года, китайцы к нам поставляли огромное количество своих марок, — рассказывает Александр Сергеевич. — А сейчас эта нация разбогатела, многие занялись коллекционированием. Китайцы теперь приезжают в Россию за теми «старыми» китайскими марками и буквально «пылесосят» их с рынка. И на этом можно сказочно обогатиться. Например, несколько лет назад на китайский блок «Театральное искусство» с маркой «Танцовщица» посередине, цена доходила до $30 тысяч. А в советские времена китайские марки выдавали в нагрузку ко всяким «рыбкам» и «бабочкам». И вот как раз такие ценные китайские марки стоит поискать в своих семейных альбомах, они иногда там попадаются.

Кстати

ЧТО ДЕЛАЕТ МАРКУ ДОРОГОЙ

1. Первые экземпляры. Две единственные отечественные негашенные марки 1857 года хранятся в питерском Музее связи имени Попова. Но есть немало их, наклеенных на конверт. Такие стоят — 15-30 тысяч рублей. А на аукционе в начале 2021 года конверт с такой маркой ушел почти за 1 миллион рублей. Дело в том, что на марке стоял штемпель с датой — и по ней удалось установить, что это одно из первых российских почтовых отправлений.

2. История владения (провенанс). Известная история: Сталин подарил президенту США, страстному филателисту Франклину Рузвельту редчайшую марку — «Леваневского с перевернутой надпечаткой» (красный оттиск на ней в типографии случайно перевернули вверх тормашками). Все аналогичные марки теперь стоят миллионы рублей. Также повышенной стоимостью обладают марки, побывавшие на Международной космической станции.

Марка с изображением Леваневского с перевернутой надпечаткой Фото: wikimedia.org

3. Аннулированные образцы, пропавший тираж. Например, марки Первой мировой войны «Будь героем» стоят в продаже 20 тысяч рублей.

4. Ошибка на марке. Недавно пожилой собиратель в России наткнулся на марку с ошибкой в иероглифе, купив ее всего за 50 рублей. Такая действительно описана в китайском каталоге, стоит 40 тыс. евро.

Советы эксперта

5 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ФИЛАТЕЛИСТА ОТ АЛЕКСАНДРА ИЛЬЮШИНА

1. Выбирая предмет и тему для коллекции убедитесь, что они интересны не только вам.

2. Начинайте собирать коллекцию с «трудных» вещей: все остальное получите впридачу в большом количестве.

3. В коллекции не должно быть марки, «которую вы не продадите никогда». Если за нее вам предложат хорошую сумму - продавайте и выгодно покупайте другие ценные экземпляры.

4. Коллекционера уважают не только за редкость его коллекции, но и за знание предмета коллекционирования. Больше читайте, ищите информацию, анализируйте, углубляйте знания.

5. Никогда не продавайте «фальшивки». Уважаемое имя также легко потерять, как тяжело заслужить.