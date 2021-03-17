Красивые, умные, талантливые и целеустремленные: 10 блогеров станут участниками шоу Emotion House

Фото: предоставлены пресс-службой Алексея Пеганова

10 марта состоялся второй тур кастинга в шоу продюсера Алексея Пеганова. На кастинг-шоу «А ты точно блогер?» отобрали десять талантливых молодых людей и девушек, которые стали участниками нового проекта дома блогеров Emotion House.

Кастинг проходил в два тура. После первого тура участники получили задание — сделать рекламу в stories любого бренда. А по итогам второго были выбраны 10 лучших блогеров. Главным критерием для выбора будущих подопечных для Алексея было наличие творческих способностей: искусство и музыка – основные направления продюсера.

"Наша основная задача - это поиск и отбор талантливых блогеров для заселения в дом. Все наши участники обучаются с профессиональными наставниками по всем творческим ремеслам: актерское мастерство, вокал, хореография и т.д. Для каждого блогера это будет огромным шагом в карьере," - комментирует Алексей Пеганов.

Фото: предоставлены пресс-службой Алексея Пеганова

Блогеры, прошедшие все этапы отбора, могут не просто разговаривать на камеру и снимать ролики для Tik-Tok, но и, к примеру, исполнять песни или танцевать.

Для того, чтобы попасть в дом эмоций блогеров, необходимо было пройти кастинг, показать себя с творческой стороны: если ты умеешь петь, танцевать или прочесть стихотворение - так, что дух захватывает.

Фото: предоставлены пресс-службой Алексея Пеганова

Главное отличие от всех других блогерских домов - это то, что этот дом творческий. Здесь не просто снимают ролики для социальных сетей, а занимаются развитием с профессиональными преподавателями.

В ближайшее время на You Tube канале запустится отдельный канал «Emotion House».