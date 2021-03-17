ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня

Состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Обсуждались основные аспекты подготовки Форума, в том числе подготовка площадки и городской инфраструктуры к проведению мероприятий с учетом требований Роспотребнадзора, формирование деловой программы, ход пригласительной кампании и продвижение Форума. Форум состоится 2-5 июня в КВЦ «Экспофорум».

По словам Первого заместителя Председателя Правительства РФ, председателя Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Андрея Белоусова, приоритетом для организаторов Форума станет безопасность и организация комфортного доступа на площадку. «Хотел бы обратить внимание на то, что мы еще не проводили такие крупные деловые события с учетом ограничений, обусловленных пандемией. Необходимо провести тщательную подготовку мероприятий, обеспечить безопасность и комфорт для всех участников форума», - подчеркнул он.

В целях обеспечения безопасности участников создана соответствующая рабочая группа Оргкомитета во главе с Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анной Поповой, задачей которой станет проработка комплекса мер эпидемиологической безопасности для применения на площадке ПМЭФ. В частности, должен быть организован тщательный контроль состояния здоровья прибывающих в Санкт-Петербург пассажиров. Будет расширена инфраструктура по организации доступа участников на площадку. Также планируется оборудовать системы вентиляции КВЦ «Экспофорум» специальными устройствами обеззараживания.

Как сообщил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, Форум в этом году станет еще более технологичным, в соответствии с требованиями времени: «Форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах. Иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях Форума, и этот формат будет сохранен с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с которой мы находимся в тесном контакте. В настоящее время ведется работа по формированию деловой программы Форума. Треки программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий».

Также на полях ПМЭФ состоятся Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН, региональный консультативный совет B20, форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», а также мероприятия по арктической и африканской повестке и в двусторонних форматах.

В настоящее время активно ведется пригласительная кампания Форума, планируются мероприятия по его продвижению, рассказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев: «В связи с проведением в мире всеобщей вакцинации и формированием коллективного иммунитета стало возможным говорить об активизации деловой активности и планировать очные мероприятия по продвижению Форума. В рамках кампании по продвижению ПМЭФ состоится ряд мероприятий серии «Регионы России – новые точки роста», а также совместные мероприятия с АСИ, РЭЦ, ТПП России, Опорой России, РСПП и Деловой Россией. Кроме того, за время пандемии на первый план вышло продвижение через создание цифрового контента – мы активно задействовали и развивали YouTube-каналы, тематические проекты и платформы Фонда, создали Telegram-каналы и новые цифровые продукты, которые также будут задействованы в кампании».

Больше информации о ходе подготовки и мероприятиях ПМЭФ-2021 – на официальном сайте, в социальных сетях Форума и в Телеграм-канале Фонда Росконгресс.