У 70% россиян нехватка витаминов: как укрепить иммунитет во время пандемии COVID-2019

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Когда дело к весне, регулярно приходится слышать что-то про авитаминоз. Многие о нем вспоминают. Мол, натерпелись мы за зиму без витаминов, организмы истощены, но ничего, вот сейчас потеплеет, пойдут овощи-фрукты, солнца станет больше… Это правда, но в то же время и миф. Потому что дефицит витаминов явление все-таки внесезонное. Он есть всегда.

По исследованиям последних лет, у 70% процентов жителей России врачи обнаруживают полигиповитаминоз. Так на научном языке называют недостаток в организме какого-то одного витамина или целой группы.

Просто представьте масштаб: только у 3 россиян из 10 нет проблем с полезными веществами!

А ведь каждый витамин отвечает за выработку в организме тех или иных полезных веществ. Нет их - начинаются сбои по всем фронтам. Недостаток витамина А - проблемы с глазами, нехватка витамина В - тотальная усталость, проблемы со сном, кожей лица и волосами, недостаток витамина С - быстрая утомляемость и раздражительность.

Проблема особенно актуальна сейчас, во время пандемии коронавируса. Потому что на витаминах напрямую завязан наш иммунитет, а значит - сопротивляемость организма тому же COVID-2019. Надеяться только лишь на свои природные возможности неправильно, поскольку у двух из каждых трех жителей России наблюдается дефицит витаминов. Значит, нужна внешняя подпитка.

Можно, конечно, использовать для этого зарубежные витаминные препараты. Но как правило зарубежные витамины намного дороже из-за логистики и растущего курса иностранной валюты.

В России есть и собственные витаминно-минеральные комплексы. Тут, конечно, непросто разобраться в многообразии упаковок, производителей и ингредиентов, которые они включают в «витаминки». Например, многие отмечают мультивитамины Компливит, который производят на заводе в Уфе с сертификатом международной системы GMP (good manufacturing practicу - это правила ВОЗ для производства медпрепаратов). Его как раз разработали с учетом физиологических потребностей жителей России, правильную рецептуру создавали, анализируя данные участковых врачей, которые выявляют у пациентов на всей территории страны тот самый полигиповитаминоз. То есть, отечественные производители избежали проблемы необоснованно завышенных дозировок тех или иных препаратов внутри комплекса. Это исключает аллергические реакции организма.

Выбирая для себя витаминно-минеральный комплекс, при чтении аннотаций обязательно нужно обращать внимание на содержание витаминов-антиоксидантов А, Е, С. Дело в том, что именно они поглощают максимальное количество свободных радикалов, из-за которых в организме начинается процесс «окисления». Эти полезные вещества помогают повышать сопротивляемость организма к различным инфекциям, благодаря им происходит образование иммунных клеток. А если в списке компонентов еще и минерал цинк имеется, это еще один жирный плюс - он усиливает иммунную защиту организма.

К слову, долгое время для специалистов было большой проблемой отсутствие правильной системы смешения разных витаминов и минералов. Все они так или иначе влияют на стабильность друг друга. Для этого была изобретена технология «раздельного гранулирования». Ее суть в том, что в таблеточную массу, с четким соблюдением рецептуры, прессуются разные виды гранул с совместимыми компонентами. То есть, в кишечник все эти витамины и минералы попадают в неизмененном виде и всасываются в кровоток ровно так же, как любые полезные вещества из продуктов питания.

Проблема в том, что далеко не все производители, тем более в России, на текущий момент для производства витаминных комплексов используют раздельное гранулирование (к слову, уже упомянутый Компливит делается как раз по такой технологии).

Увы, ресурсы наших организмов не стабильны. Им нужна помощь. Главное, четко понимать для себя, что повышенная утомляемость, раздражительность - это часто не реакция организма на некие внешние факторы вроде привередливого начальника или шумных детей. Это его (организма) ответ на недостаток витаминов. А крепкий иммунитет нужен именно сейчас, во время пандемии, и в межсезонье, когда происходит естественный рост гриппа и других респираторных вирусных заболеваний. Истощенные резервы витаминов и минералов в организме нужно чем-то восполнять.