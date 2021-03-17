"У меня была истерия": Юлия Барановская рассказала о тяжелом периоде в жизни

Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская дала очень откровенное интервью, в котором впервые рассказала о пережитом потрясении. Оказывается, телеведущая дважды могла потерять своих детей Яну и Арсения. Кроме того, бывшая возлюбленная Андрея Аршавина приоткрыла завесу личной жизни.

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Их первенец Артемий появился на свет в 2005 году. Беременность Юлии протекала без проблем. А вот со второй и третьей беременностью у Барановской, по ее словам, были большие проблемы.

"Яна совсем нелегко появилась на свет. Я вынашивала ее, лежа в больнице. У меня не просто была угроза выкидыша, я жила как на пороховой бочке. Не могла встать с кровати, нельзя ни в туалет, ни гулять. Можно было только переворачиваться с боку на бок, и то всего лишь несколько раз в день. Прогнозы врачей были вовсе не утешительные... Я попала в больницу на 24-й неделе и вышла оттуда, только когда дочка родилась на 36-й неделе", - поведала многодетная мама.

Юлия Барановская с сыном Артемом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда она ждала Арсения, ситуация повторилась. Беременность пришлась на очень непростой период жизни Юлии - ее как раз бросил Аршавин. "У меня опять случилось предлежание плаценты. Доктор сказала: «Хочешь верь, хочешь нет, но дубль два: у тебя опять та же история»", - цитируют звезду 7 Дней.

К счастью, сейчас в жизни Барановской все хорошо. Она востребованная телеведущая, прекрасная мама и хорошо обеспеченная женщина. Не так давно звезда вместе с детьми из московской квартиры переехала в особняк за миллион долларов.

Вокруг личной жизни знаменитости постоянно ходит много слухов и домыслов, но многодетная мама давно не обращает внимание на то, что ее каждый месяц выдают замуж. Она лишь улыбается и радуется тому, что ее не списывают со счетов как завидную невесту.

"Как рассуждают люди: если после расставания с Аршавиным ты ни разу официально не представила нового мужчину, значит, либо ты спишь со всеми подряд, либо ждешь, когда он вернется. Многие всерьез считают, что Андрей сгрыз себе все локти, а другие уверены, что «идут годы», а я сижу и жду его. Наверное, в тот день, когда я опубликую пост, под которым не оставят ни одного комментария про Аршавина, я выпью на радостях бокал шампанского", - говорит звезда экрана.

Она в очередной раз напомнила, что, когда выйдет замуж, обязательно всем об этом сообщит. "Если представлять кого-то миру, то только того, в ком буду уверена. Потому что когда что-то не получилось в отношениях, то после показа счастливых моментов тебе нужно объяснять, почему расстались. Этого не всегда хочется. Но, честно, есть в этом и положительная сторона. Судя по комментариям, как женщину меня со счетов не списали", - рассуждает Барановская.

Она также рассказала о тяжелом периоде в жизни. "У меня была истерия. Но я вовремя поняла: есть только два пути. Или ты таскаешь себя за волосы и орешь: «Боже, что же мне делать!» Либо воспринимаешь новый мир таким, какой он есть. Я выбрала второе. Я полностью освободилась от всех токсичных отношений. Все токсичные люди наконец-то ушли из моей жизни. Кто-то уходил тяжело, кто-то - просто ушел и ушел... Ну а кто-то, уходя, решил напоследок что-то этакое организовать. Но главное - я полностью очистилась", - резюмировала Барановская.