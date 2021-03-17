«Бизнес всегда хороший, если работать по 16 часов»: Олег Тиньков поделился секретом успеха

Председатель совета директоров банка "ТИНЬКОФФ БАНК" Олег Тиньков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Удивлять подписчиков неожиданными заявлениями в социальных сетях в последнее время вошло в привычку Олега Тинькова. Месяц назад бизнесмен в соцсети Clubhouse заявил о своем уходе из бизнеса.

- Мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я всё, я на пенсии, - рассказал Тиньков во время беседы в соцсети.

16 марта Тиньков снова вышел в эфир в Clubhouse и опять наговорил много интересного. Приводим избранные фрагменты беседы.

О РОССИЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРАХ БУДУЩЕГО

По мнению Тинькова, источник богатства будущих российских миллиардеров - не полезные ископаемые, а цифровые технологии и мобильные приложения.

- Сейчас нужно думать про мобайл. Раньше было так: ты мультимиллионер, если владеешь самолетами и пароходами. Но это парадигма двадцатилетней давности. Потом потихоньку пошел онлайн-бизнес, пришел «Яндекс», «Тинькофф» появился - пришли диджитал-миллиардеры. Сейчас идет тренд очень очевидный и понятный - это мобайл. Если ты не в мобайле, ты не в бизнесе, - сказал Олег Тиньков.

Банкир даже назвал имена миллиардеров, которые в будущем войдут в ТОП-3 самых богатых людей страны:

- Тройка миллиардеров в будущем - Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте, - поделился мыслями банкир.

Павел Дуров в представлении не нуждается - основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram сейчас занимает 30 место в российском списке Forbes с состоянием в 3,4 млрд долларов.

Николай Сторонский с состоянием в 1,1 млрд долларов расположился на 89 строчке списка Forbes. Основатель и крупный акционер компании Revolut. Компания выпускает карты и приложения, которые позволяют экономить на конвертации валют. Revolut зарегистрирована в Великобритании, в России сервис пока не работает.

Дмитрий и Игорь Бухманы занимают 34 и 35 места в списке Forbes, состояние каждого оценивается в 3,1 млрд долларов. Братья - основатели компании Playrix, одного из крупнейших производителей игр для мобильных телефонов в мире. Головной офис находится в Ирландии.

ОБ УСЕРДНОЙ РАБОТЕ

Сам Тиньков сегодня занимает 62 место в российском списке Forbes с 1,6 млрд долларов. По словам банкира, секрет успеха в бизнесе - усердная работа.

- Бизнес всегда хороший, если люди работают по 16 часов. Сторонский сказал, что меньше 16 часов в день он не работает. Соответственно, всем желаю хорошего бизнеса, но у тех, кто работает по 16 часов, он точно будет хороший, - заверил Тиньков подписчиков в Clubhouse.

О КРИПТОВАЛЮТАХ

Известно, что Тиньков не сильно жалует криптовалюты. Несколько лет назад он заявлял, что хочет создать крипту и назвать ее в свою честь TinCoin, но все это оказалось шуткой. В своем эфире банкир тоже прошелся по биткоинам:

- Это очень крутая вещь, как мы знаем, наверное. Но чего не хватает человеку, если он идет в крипту? Мне кажется, что это про людей, которые хотят что-то от кого-то скрыть.

По мнению Тинькова, уделять криптовалютам слишком много внимания нет смысла:

- В России это запрещено, это не в повестке дня. И я не вижу, что это будет разрешено в ближайшей перспективе. В мире это востребовано. Хотя, на мой взгляд, не очень понятно, почему человеку нужен именно биткоин и почему нельзя платить в евро.