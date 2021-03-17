Вакцины от экологической катастрофы нет и не будет

Глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов Фото: Андрей МИНАЕВ

В феврале нынешнего года олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов был единогласно избран главой Всероссийского общества охраны природы. В экологии легендарный хоккеист не новичок, несколько лет назад он был назначен послом ООН по вопросам Арктики и Антарктики, экологии и биоразнообразия. И тем не менее он уверен, что избрание его председателем ВООП – прежде всего, личная ответственность.

- Возглавить одно из самых старейших обществ в мире (в 2024 году ВООП отметит 100 лет! – Авт.), призванное защищать экологию – большая честь и важный аспект моей экологической деятельности, - подчеркнул Фетисов. – И я сделаю все, чтобы объединить людей в борьбе за чистоту окружающей среды. Пришло время объединить усилия, время объявить Олимпийские игры по экологии, по природосбережению, по будущему планеты Земля. И я уверен, что природа нас отблагодарит и сумеет восстановиться, а у наших потомков будет возможность планировать жизнь, строить семью, понимая, что вакцины от экологической катастрофы быть не может. Надеюсь, мы сделаем из ВООП самую авторитетную организацию на планете Земля.

- Вячеслав Александрович, вы представили на форуме презентацию обновленного Общества охраны природы. Расскажите, какие задачи перед вами стоят сегодня.

- Хотим миллион наших сторонников объединить к 2024-му году, как раз к 100-летию. Надеюсь, это получится. Но самое главное – вернуть авторитет и доверие людей, потому что за последние годы организация его растеряла. Добиться этого можно максимальной прозрачностью наших действий. И, конечно, создать экспертную площадку на базе организации. К нам уже пошли люди с озвучиванием проблем в регионах, люди, которые не могут протолкнуть какие-то свои экотехнологии… Мы же хотим быть экспертным обществом, которое сможет, по крайней мере, дать шанс каждому проявить свои желания.

Мы создадим совет управления организацией. В него войдут уважаемые, авторитетные экологи. Мы будем взаимодействовать с различными организациями. В частности, уже подписано соглашение с Российским движением школьников. Хочется возродить юннатское движение, чтобы привлекать молодежь. Я точно знаю, что если дети зададутся целью, то нам, родителям, ничего не останется, как следовать их примеру.

- Мы желаем вам успехов на новом поприще и надеемся на сотрудничество. Спасибо за этот разговор!