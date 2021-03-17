Федеральное правительство готово запретить одноразовую посуду в России

Форум «Чистая страна» начался в Сколково 16 марта. Фото: предоставлено пресс-службой форума «Чистая страна»

«Мусорная реформа» в России стартовала, но ощутимыми успехами хвастаться пока рано. Горы отходов на различных полигонах и свалках страны продолжают расти. Речь идет о миллиардах тонн! Об этом стало известно на форуме «Чистая страна», который 16 марта начался в Сколково.

ОТХОДЫ НЕ НАКАПЛИВАЮТСЯ

«Ежегодно в России накапливается 8 млрд. тонн различных отходов, большая часть из которых – вторичные материальные ресурсы. Их можно заново вовлечь в оборот: предприятия начнут зарабатывать, а граждане будут уверены, что отходы не накапливаются», – пояснила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Фото: предоставлено пресс-службой форума «Чистая страна»

При этом, по словам управленца, люди не хотят терпеть загрязняющие окружающую среду заводы и фабрики. Одним из ярких примеров является Челябинск, где люди живут рядом с производствами. Именно поэтому в стране необходимо стимулировать переработку отходов и извлечение вторичных материальных ресурсов из отходов. Повсеместно перейти к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Руководство страны поставило цель: к 2030 году наладить извлечение из отходов 50% вторичных ресурсов, которые можно было бы пустить в переработку. Эта мера позволит в двое меньше захоранивать мусора и существенно сократить использование первичных ресурсов.

«На один рубль федеральных средств, направленных на реализацию положений, нужно получить три рубля частных инвестиций. Это позволит построить новые мощности, в том числе предприятия по переработке вторичных материальных ресурсов, а также использовать их в экономике», – подчеркнула зампред правительства России.

Кроме того, Виктория Абрамченко напомнила, что Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату.

«Наши иностранные партнеры говорят о необходимости введения трансграничного углеродного налога для той продукции, которая излучает высокий углеродный след. На заседании правительства был одобрен законопроект о снижении выбросов парниковых газов. Документ уже внесен на рассмотрение Госдумы», – отметила Виктория Абрамченко.

В 2021 году в Сахалинской области будет реализован эксперимент по углеродной нейтральности. На примере этого региона будет отработана модель выбросов и поглощений, парниковых газов, а также проработана новая среда обращения углеродных единиц.

ЗАТАПЛИВАТЬ КОРАБЛИ – НЕ НОРМАЛЬНО

В ближайшее время правительство внесет в Государственную думу три законопроекта, связанные со вторичными материальными ресурсами, затопленными кораблями и перевалкой опасных грузов на морских территориях.

«Мы предусмотрели сейчас в законодательстве, что затапливать корабли и считать это нормальной утилизацией будет нельзя, и предусмотрели второй блок в этом законопроекте о кораблях, которых уже на дне - каким образом их утилизировать, как упростить эту процедуру, как вовлечь их (точно так же, как металлолом) во вторичный оборот», - сообщила Виктория Абрамченко.

Еще одна инициатива связана с перевалкой опасных грузов вне терминальных мощностей морских портов. По словам вице-премьера, это приносит большой урон экологии и водным объектам страны. Также, по словам Виктории Абрамченко, необходимо создать единую экологическую диспетчерскую, которая будет обеспечивать постоянную обратную связь с людьми.

Причем, власти готовы к жестким и решительным мерам. Так, в настоящее время правительство работает над запретом неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды.

«Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства»,— сообщила политик.

Кроме того, в России планируется создать реестр источников питьевой воды. Это позволит понять, какими запасами чистой воды обладает страна. В настоящее время это неизвестно, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУШОК

В регионах говорят, что в решении экологических задач на самом деле велика роль федерального центра. Так, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский считает, что федеральное софинансирование уборки лесных свалок позволит регионам существенно повысить темпы работ по очистке леса от накопленного экологического вреда.

«Предлагаю пойти по такому пути: если регион не уменьшает количество денег, выделяемых на ликвидацию таких свалок, то, допустим, федеральный бюджет мог бы в параметрах 50/50 участвовать в софинансировании. Таким образом, мы существенно сможем ускорить темпы ликвидации этого накопленного вреда», - пояснил губернатор.

Есть и другая сторона проблемы. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что местные власти часто не реагируют на замечания и предложения населения во время публичных слушаний по реформе системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Многие истории по продвижению реформы системы обращения с ТКО в регионах имеют криминальный душок. Зачастую активисты просто боятся за свои жизни, жизни своих близких. Но это лишь часть беды. Проблема еще и в том, что во многих регионах общественные слушания по реформе системы обращения с ТКО закрыты. И это вызывает вопросы», – заявил Бурматов.

ВОСПИТАНИЕ ЭКОСАПИЕНС

Свое видение «зеленой» картины будущего в России и мире представил посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, председатель ЦС Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов. Ни одна из проблем экологии, по его словам, не будет решена без объединения усилий всех стран. И в этой связи нельзя недооценивать роль общественных организаций. Руководитель ВООП заверил, что объединение будет стараться вернуться в экологическую семью. Что касается России, то, как считает спикер, РФ должна стать мировым лидером в данном направлении, потому что «без ее благополучия экология мира будет страдать-страдать». Для этого, прежде всего, необходимо возрождение созданной давно научной базы:

«Надо к этому вернуться, срочно вложиться в развитие всех институтов, связанных с жизнеобеспечением. Тот уровень состояния, на котором они сейчас находятся, конечно, позор для тех людей, которые в свое время все это создавали».

Будущее в создании экологически правильного общества — за подрастающим поколением. Вспоминая разговор с послом Дании, Фетисов отметил, что у Финляндии процесс воспитания человека, бережно относящегося к природе, занял 30 лет. Однако Россия таким временем не располагает.

«Воспитание экосапиенс — это многотрудный процесс. У нас, к сожалению, 30 лет уже нет. Необходимо быстро все это приобщить, — убежден Фетисов. — Очень важно понимать, что дети — это те драйверы, которые мы должны себе поставить, чтобы думать о будущем».

Работа по приобщению населения, в том числе детей, к решению экологических задач уже ведется. Здесь надо выделить как минимум два положительных момента. Во-первых, это воссоздание движения юннатов — организации юных натуралистов. Во-вторых, это привлечение общественности к решению важных экологических задач.