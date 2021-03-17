Слон под ЛСД, сплетни для выживания и взрыв кишечника: о чем книга лауреата премии "Просветитель" Николая Кукушкина

Николай Кукушкин. Фото: Личный архив героя публикации

Британский биолог Ричард Докинз говорил, что разумную жизнь на планете можно считать зрелой, если ее носители постигают смысл собственного существования. Хорошо это или плохо, но сделать нашу жизнь более зрелой из года в год стараются лауреаты естественнонаучного раздела премии "Просветитель". На днях был дан старт очередной попытке.

Премия объявила начало нового сезона за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Подать книгу на рассмотрение жюри можно до 15 мая включительно, подробности можно посмотреть на сайте и пусть вам повезет, как молодому просветителю Николаю Кукушкину. В конце февраля этого года 33-летний гений сенсационно получил главный приз "Просветителя" за свою первую же книгу "Хлопок одной ладонью", посвященной вопросам эволюции.

О Николае Кукушкине

Наш Кукушкин - это ответ тем, кто привык думать, будто современная молодежь такая и сякая и только и делает, что сидит в тиктоках. Молодой человек, закончив биофак Санкт-Петербургского университета, с легкостью поступил в докторантуру Оксфорда, потом закончил постдокторантуру в Гарварде и сейчас работает и преподает в Нью-Йоркском университете. При этом Николай не забывает пиарить родной СПБГУ и любимую школьную учительницу биологии, "сумевшую доказать, что молекула крахмала - это круто".

В прошлом году Кукушкин знатно похайповал на ЕГЭ по биологии. Нейробиолог попытался сдать ЕГЭ по биологии и провалил его, прием, засыпавшись как раз на вопросах эволюции, которым посвящена его книга. После неудачи с ЕГЭ Кукушкин заявил, что тест составлен некорректно и такие ЕГЭ не несут никакой пользы, кроме рвотного рефлекса к предмету.

Николай Кукушкин работает и преподает в Нью-Йоркском университете. Фото: Личный архив героя публикации

О чем книга

"Хлопок одной ладонью" - книга удивительная. Она написана так легко и с таким завидным юмором, что еще задолго до подведения итогов Николай стал лидером народного голосования и любимцем читателей. Ну это и неудивительно. Даже если у кого-то не хватит подготовки, чтобы осилить весь замысел автора, можно посмотреть смешные карикатуры и почерпнуть отдельные знания. например, что сознание — это галлюцинация, что будет, если дать слону ЛСД, почему нельзя думать о двух вещах одновременно и как сделать так, чтобы это получилось.

Но если говорить в целом, то у книги смелая задача, начав с неживой природы, рассказать, откуда взялся человек. И на пути этого рассказа читателю предстоит сделать, по меньшей мере, четыре важных открытия.

Открытие первое: живое образовалось из неживого

Не знаю, кому как, а мне эта мысль из книги Кукушкина показалась самой потрясающей. Мы существуем не вопреки неживой природе, а благодаря ей. Короче, живое произошло из неживого. И ученые научились брать неживое и превращать его в живое!

Впервые это почти удалось в 1953 году, когда американский химик Гарольд Юри и его студент Стэнли Миллер долго нагревали и били током в колбе простейшие молекулы и в итоге к собственному удивлению получили аминокислоту, которая составляет основу живого организма. Круто, учитывая, что жизнь тогда трактовали как форму существования белковых тел.

Следующей задачей было получить из искусственного белка искусственную бактерию. С этим оказалось сложно. Плюс после выдающегося эксперимента определение жизни изменилось. К определению добавилась не только форма существования белковых тел, а самовоспроизводящаяся система. Недавно ученые добились того, что искусственно созданные РНК научились воспроизводить сами себя. Теперь дело ближайших десятилетий - завернуть эти РНК в липидную мембрану, превратить в клетку и вуаля!

Открытие второе: организмы человекоподобных существ строятся вокруг кишки!

В это трудно поверить, но автор - сторонник идеи, что важнейшим прорывом на пути возникновения человека стал проточный кишечник, который возник в результате кембрийского взрыва. И это - следующий важнейший сюжетный поворот развития человека.

Идея в том, что до кембрийского взрыва на дне океана накапливался питательный ил: туда валилось все вкусненькое, накопился толстенный слой, который организмы никак не могли прогрызть, поэтому скребли поверхность ила. Но тут случился знаменитый анальный прорыв. Если представить медузу, в которой пробить отверстие насквозь, то появляется полая трубка. Этой полой трубке стало страшно удобно закапываться вглубь ила. Так медуза превратилась в червяка или в полипа, жизнь ушла в толщу ила, а организмы живых существ стали образовываться вокруг анальной трубки.

Николай Кукушкин получил главный приз "Просветителя" за свою первую же книгу "Хлопок одной ладонью". Фото: издательством "Альпина"

Открытие третье: человек произошел не от обезьяны, а от эукариотов

Обыватели считают, что до происхождения обезьяны человек ничем не выделялся среди живой природы, был рядовым млекопитающим и только в финальный момент стал особенным. Обычно это резонно ассоциируется с появлением языка. Но Николай Кукушкин считает, что мы были особенными задолго до появления обезьян. Он ведет траекторию исключительности человека от первых эукариот, отделившихся от бактерий. Эукариоты были сложнее бактерий.

"На мой взгляд, в этом повороте к сложности начинается прорыв в сторону человека. Миллиарды лет назад, когда живые организмы стали усложняться, мы установили траекторию развития, которая будет увенчана человеком", - говорит автор.

Открытие четвертое: мозг стал больше, потому что мы стали социальными

Последняя часть книги посвящена появлению языка. Понятно, что язык появился потому, что у обезьян стал развиваться мозг. Вопрос в том, почему именно у обезьян? Не у саблезубых тигров, не у дельфинов?

Наиболее популярна гипотеза социального мозга. Из целей выживания, обезьяны стали скучиваться, сбиваться в группы. Понятно ведь, что противостоять хищнику одна обезьяна не может. А когда их много - то легко. Так у животных стали возникать социальные отношения, наращивание социальной группы привело к тому, что мозг стал увеличиваться. Получается, что приматы не потому умные, что приматы, а потому, что они состоят в социальных группах.

Автор приводит кучу интересных опытов, иллюстрирующих социальное поведение. Например, про обезьяну, которая не брала лакомство, если при его получении били током другую обезьяну, сидящую в клетке по соседству. Про крысу, которая сначала освобождала свою томящуюся взаперти товарку, а потом угощала ее честно добытым кусочком шоколадки, которую не посмела сожрать в гордом одиночестве.

А еще забавно, что наша зависимость от социальных связей выражается в нашей любви к сплетням.

Бывало, приходишь в новый коллектив, никого не знаешь, но стоит услышать: "представляешь, а Машка-то с Витькой", - и локатор уже навострился. А ведь, казалось бы, какое вам дело до неизвестной Машки и неизвестного Витьки.

- На самом деле, запоминание сплетен - важный эволюционный навык, сплетни - ничто иное как сведения о социальных связях, которые навострился запоминать мозг за годы эволюционирования, - пишет автор.

А что дальше

Кукушкин задается разными прикольными вопросами, один из которых - "что дальше". Прогноз какой-то мутный. По мнению просветителя, дальше человеческое сознание будет интегрировано в сеть и наше поведение станет функцией алгоритма. Пугающе. Но, к счастью, до этого момента еще долго.

КСТАТИ

О том, как превратить белый жир в бурый; как запоминать много мыслей одновременно, почему альтруизм выгоднее, чем эгоизм и другие потрясающие достижения эволюции Николай Кукушкин расскажет на вебинаре в лектории "Башня" 17 марта в 19:00